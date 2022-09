Почему на Руси существовал налог на сапоги и когда их запрещали носить?

Самой распространённой обувью в деревнях на Руси были лапти и валенки.



Пётр I запретил им носить не только бороды, но и сапоги.



Одним из правителей, который не любил сапоги, был Пётр I. Фактически, он их запретил. Почему это произошло: царь известен своими прогрессивными реформами, в том числе многочисленными указами, которые он издал относительно традиционных костюмов горожан. А сапоги были неотъемлемой частью образа горожанина. С 1701 г. Пётр не только строго запрещал ношение бороды, но и уделял большое внимание правилам одежды и обуви. Таким образом, франко-русский парадный костюм предполагал ношение кожаных сабо с пряжками и бантами на ногах. Всем без исключения запрещалось приходить в суд в сапогах.



Пётр Великий на этом не остановился. В 1714 г. вышел ещё один указ, запрещавший торговлю русскими платьями и сапогами. Наказание за непослушание было суровым: нарушителя могли не только выпороть, но и сослать на каторгу, и даже конфисковать имущество в пользу государства.



Запрет на сапожную торговлю был обусловлен не только предпочтениями царя в одежде. Дело в том, что асфальтированные дороги были редкостью в городах. Чаще всего их изготавливали из дерева. А сапоги обычно прибивали гвоздями, что приводило к порче деревянных дорог.

Это видно из указа Петра I, где написано, что сапоги с зажимами и гвоздями запрещались к торговле и не должны были носиться.

Позднее дороги стали каменными. И снова указ: кто въезжал в город, тот должен был привезти с собою дикий камень (тридцать штук c корабля, три штуки c подводы). Это помогло проложить часть тротуаров в Петербурге, не сразу конечно. Большинство дорог все ещё были деревянными, легко разрушающимися.



В 1722 году вышел ещё один суровый указ, определявший обязанность платить подати за право носить русские сапоги и бороды. Любителям старомодности приходилось отстёгивать пятьдесят рублей в год. Другое дело: если человек пришёл с прошением, и при этом он был в сапогах и лицо его было украшено растительностью, то его отвергали. Даже если он платил налог за год, ходатайство не принималось и его арестовывали независимо от причины его прибытия. Обязательным было донести на бородатых мужчин, одетых по-русски, которых вы встречали на улице.





Пётр Великий одевал своих солдат по шведской моде, а Павел I предпочитал прусскую форму.





Военные также столкнулись с запретами на сапоги. Пётр I решил, что солдаты должны выглядеть по-шведски. Знаменитые сапоги c раструбами остались нетронутыми, но их использовали только для парадной формы. Что касается боевых действий, то русские солдаты шли не в них, а в башмаках. Такая обувь украшалась медными пряжками, а гвардейцы также должны были носить красные чулки. Остальные солдаты носили зелёные чулки. Это было совсем не комфортно, так как климат во всех регионах был разным.

Армия снова перешла на сапоги только в конце царствования Екатерины Великой. Выслушав князя Потемкина, возражавшего против снятия прочных и достаточно тёплых сапог, она решила вернуть этот атрибут как элемент военного мундира. Армия вздохнула с облегчением. Но радость длилась недолго. Павел снова снял с них сапоги. Он очень любил элегантную униформу в прусском стиле, где обувь представляла собой лакированные ботинки и штиблеты типа сапога. Должно быть, красиво, но какая практическая польза от этого нововведения? Между прочим, великий полководец Суворов весьма критически относился к этому мундиру, отмечая, что он может «сгубить» солдатские ноги и что это недопустимая чепуха, годная только для парадных выходов. Действительно, в узких брюках и штиблетах солдаты страдали, они истёрли ноги до крови.



При этом обязательным было ношение униформы. Провинившиеся подлежали суровым наказаниям вплоть до ссылки в Сибирь, а также могли быть лишены имущества и привилегий. Со временем Александр III разрешил офицерам носить сапоги.



Статус юродивого - никаких сапог!



Была категория людей, которым вообще не полагалось носить обувь. Мы говорим о юродивых. Законодательного запрета не было, но так называемый «статус» требовал соблюдения определённых правил. Нагота была атрибутом юродивого — она олицетворяла его служение Богу. Утверждая свой религиозный подвиг, такие люди сознательно истязали себя, особенно отказывая в обуви и одежде даже в самые холодные времена года. По описаниям, данным протопопом Аввакумом, рассказывая о страданиях Юродивого Феодора, он постоянно мёрз на морозе, босиком. На нем была старая рваная рубашка, и ни о какой обуви не могло быть и речи. Его ноги распухли от холода и прилипали к тротуару, звенели как сосульки.



Юродивые были подвижниками, целью которых было преодолеть корень всех грехов, гордыню и достичь высокой степени смирения. Поэтому они отрицали привычные нормы и образ жизни, сознательно принимая звание сумасшедшего, готового терпеть унижения, презрение и, конечно же, физические лишения. Именно поэтому они не носили обувь, которая могла бы защитить их от холода и травм. Хотя никто и никогда не запрещал им носить сапоги.

