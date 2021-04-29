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12 шокирующих фактов про Великобританию, о которых вы раньше не знали

Великобритания ассоциируется с творчеством поп-группы «Битлз», закусочными-бистро Fish and Chips, королевской семьёй, достопримечательностями Лондона, о которых все знают со школьной парты. 

По сравнению с США и Россией она ведет размеренный стиль жизни одного из влиятельных государств в мире. Хотя некоторые явления в стране вызывают удивление, недоумение и шок.

12 шокирующих фактов про Великобританию, о которых вы раньше не знали

12. Употребление алкоголя несовершеннолетними

Употребление алкоголя несовершеннолетними

Употребление алкоголя несовершеннолетними

Описывая традиционного британца нельзя не сказать о том, что алкоголь является неотъемлемой частью его жизни. Тем не менее, разрешающие употреблять алкоголь законы довольно лояльные на острове. Несмотря на официальный запрет продавать алкоголь лицам, не достигшим 18 лет, на самом деле в семьях и пятилетним детям алкоголь свободно доступен.

11. Запрет употребления конины

Запрет употребления конины

Запрет употребления конины

Несмотря на то, что во многих странах мира люди употребляют продукты, произведенные из конского мяса, в Великобритании это категорически запрещено. В 2013 году произошёл резонансный скандал, связанный с употреблением конины, который повлек за собой массу возмущений и смущений. В результате, каждый представитель семейства лошадиных, включая лошадей, пони, зебр, ослов должны иметь паспорт, позволяющий им даже пересекать границу государства.

Закон также не только защищает права животных, но и стоит на защите правильного питания их хозяев, так как конина считается в Великобритании вредным для человека мясом.

10. Рабство было отменено совсем недавно

Рабство было отменено совсем недавно

Рабство было отменено совсем недавно

Несмотря на то, что официально рабство отменено в 19 веке, в Великобритании появилась необходимость внести уточнения в закон после дела о сексуальном рабстве, которое имело место в апреле 2010 года. К примеру, в Саудовской Аравии и Йемене запретили торговлю людьми в 1962 году, а в штате Миссисипи, США, только в 2013 году.

9. Концентрационные лагеря

Концентрационные лагеря

Концентрационные лагеря

Британцы не только изобрели телевидение, интернет и автомобиль Mini, они также стали авторами и других изобретений. Концентрационные лагеря, которые у всех ассоциируются с нацистской Германией, впервые появились в Британии во время Второй англо-бурской войны (1900-1902). Лорд Китченер, чтобы справиться с оппозицией, решил заключить родственников буров в концентрационные лагеря. Таким образом, он боролся с тем, чтобы население не могло снабжать повстанцев продовольствием.

8. Рождение ребенка от трех родителей

Рождение ребенка от трех родителей

Рождение ребенка от трех родителей

В 2015 году в Британском парламенте проголосовали за право рождения ребенка от двух женщин и одного мужчины. Такого еще не делали ни в одной стране. Этот метод разработан британскими учеными для того, чтобы генетически от родителей не передавались болезни ребенку. В ДНК эмбриона поврежденные гены заменяются генами другой женщины, таким образом, можно бороться с передачей ВИЧ от матери к ребенку. Несмотря на многочисленные протесты и обвинения в том, что правительство Великобритании вмешивается в дела божественные, большинство прогрессивного человечества считает этот метод революционным.

7. Кейт Миддлтон приносит большие доходы

Кейт Миддлтон приносит большие доходы

Кейт Миддлтон приносит большие доходы

Принеся доход в казну Великобритании в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в 2012 году, Кейт Миддлтон является самой популярной особой в королевской семье, хотя пик ее популярности еще не наступил. В стремлении выглядеть, одеваться, ходить как Миддлтон, среднестатистическая британка тратит более 250 фунтов стерлингов. «Подражатели Кейт», как называют в обществе обожателей будущей королевы, всегда стараются приобрести в магазинах наряд, в котором Кейт совсем недавно появилась на публике.

6. Кокаиновые детские присыпки

Кокаиновые детские присыпки

Кокаиновые детские присыпки

В 2011 году исследователи обнаружили содержание высококачественного кокаина в 92% в общественных местах, оборудованных для того, чтобы мамы могли поменять подгузники своим младенцам. В 9 из 10 бутылочках из детской, которые были изъяты в торговых центрах, церквях и даже в полицейских участках, ученые нашли следы кокаина. Великобритания с тех пор получила прозвище «Кокаиновая столица Европы».

5. Древняя история

Древняя история

Древняя история

Если подробно изучить историю Британии, начиная с первых племен, вторжений варваров, то история других государств Европы будет выглядеть не серьёзно. Чего стоит история создания Стоунхенджа, 200-летнего Виндзорского дворца. Теперь в Британии нашли самый старый дом в мире, возраст которого насчитывает 10,5 тысяч лет, что на 6 тысяч лет старше Стоунхенджа. По словам ученым, дом, который находится в Северном Йоркшире, помнит еще людей Ледникового периода.

4. Нацисты в королевской семье

Нацисты в королевской семье

Нацисты в королевской семье

Дядя действующей королевы Великобритании, Елизаветы II, Эдвард VIII, поговаривают, радовался, когда в Германии к власти пришли нацисты. А представленная фотография, на которой изображен молодой принц в окружении немецких нацистов, только подтверждает выше сказанное. Есть еще одна фотография и видеоматериалы, на которых будущая королева Великобритании Елизавета II и ее сестра в 1933 году приветствуют публику нацистским жестом. У королевской семьи Великобритании глубокие немецкие корни. Они в свое время изменили немецкую фамилию на более британский вариант еще в период Первой мировой войны, чтобы избежать нежеланной ассоциации с Германией.

3. 1 из 3 женщин сделала аборт

1 из 3 женщин сделала аборт

1 из 3 женщин сделала аборт

С 1967 года аборты были легализированы в Англии, Шотландии и Уэльсе и уже не считаются чем-то аморальным или ужасным. По статистике количество абортов резко возросло с 154 300 в 1995 году до 200 000 в 2013 году. Если принимать во внимание количество абортов, в результате отсутствия контрацепции во время секса, то этот показатель демонстрирует, что женщины больше обеспокоены своей карьерой, нежели созданием семьи.

2. Убить шотландца

Убить шотландца

Убить шотландца

Если почитать историю, то становиться ясно, что взаимоотношения между Англией и Шотландией всегда были напряженными и приводили к военным конфликтам. Последнее время отношения между шотландцами и англичанами носят толерантный характер и желания, убить друг друга у них нет, разве что победить во время футбольного поединка. Но исследователи обнаружили существование старого закона города Йорк, который позволял убивать шотландцев, если те были вооружены стрелами и луком.

1.Неприятная правда о Британской империи

Неприятная правда о Британской империи

Неприятная правда о Британской империи

По своему величию и размерам Британская империя была одной из самых могущественных в мире, которая могла сравниться только с Римской и Османской империями. Ей принадлежала 1/5 часть всего населения Земли. Несмотря на достижения в области медицины, инженерии, искусства и транспорта, Британскую империю обвиняют в жестокости по отношению к другим народам, в создании концентрационных лагерей, пыток, апартеида и других злодеяниях, которые совершались под флагом Великобритании.

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