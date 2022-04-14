Тадж-Махал: история любви и скорби императора Шаха Джахана в мраморе

Любовь не знает границ и не подвластна времени. Великое чувство индийского правителя Шаха Джахана, пятого императора Моголов воплотилось в великолепном архитектурном ансамбле из мрамора, который мы знаем под названием Тадж-Махал. Все мы помним как выглядит этот мавзолей, но знаем ли мы его историю и кем и во имя кого он был создан?

Создатель Тадж-Махала – великий император Шах Джахан

Голубоглазый сын великого императора Моголов Джахангира родился в 1592 году. Необычный цвет его глаз привлёк внимание отца и сделал его любимчиком. Его полное имя звучит так: Шахаб Уддин Мухаммад Шах Джахан I, а титул – Аль Султан аль Азам валь Каган аль Мукаррам, абу Музаффар Шахаб уддин Мухаммад, Сахиб и Киран и Сани, Шах Джахан I, Падшах Гази Зилюллях. За то, что он в 1617 году проявил недюжинные военные способности и защитил южные границы империи, отец дал ему имя Шах Джахан Бахадур и после кончины старшего сына султана, именно Шах Джахан стал наследником и преемником трона, хотя он был третьим сыном. Само имя Шах Джахан в переводе с персидского означает “Король мира”.

До наших дней сохранилось вот такое изображение императора:

Император Моголов Шах Джахан I

Тяга к военному делу обнаружилась у принца ещё с юных лет.

С 16 лет он уже командовал армией отца и участвовал в многочисленных сражениях – сказывались гены великого Тамерлана. Также его тянуло к архитектуре и строительству. В юном возрасте он построил казармы для своих солдат и отреставрировал несколько зданий в Агре. Его тяга завоевать весь мир сделала его любимчиком не только отца, он и деда Акбара.

Шах Джахан взошёл на трон в 1628 году и правил ровно 30 лет. Годы его правления считаются золотой эрой Моголов. Шах Джахан воздвиг много прекрасных зданий и монументов: Жемчужную мечеть в Агре, дворцы для аудиенций Диван И Ам и Диван И Хас. Он построил целый город Шахьяханабад, который сейчас называют старый Дели. По его заказу был создан уникальный, к сожалению не сохранившийся до наших дней Павлиний трон. Мастера создавали этот трон 7 лет. На него ушло 2 тонны чистого золота. Он был весь украшен драгоценными камнями, среди которых были знаменитые алмазы Шах Акбар, Большая Скрижаль, Шах, Великий Могол; шпинель весом в 361 карат под названием Рубин Тимура. Достоверно известно, что камень принадлежал самому Тамерлану.

Павлиний трон, изображение 1850 год

Павлиний трон, изображение 1850 год

А вершиной среди памятников архитектуры, возведённых Шах Джаханом, является Тадж-Махал, который увековечил его имя в веках.

Любовь императора, Мумтаз Махал – кто она?

За всю жизнь у императора было 10 жён. Мумтаз Махал была третьей его женой. Её настоящее имя Арджуманд Бану Бегум, она приходилась племянницей Нур Джахан, одной из жён императора Джахангира – отца Шаха Джахана. Её отцом был Абдул Хасан Асаф Кхан, персидский вельможа. Её происхождение определило её судьбу и в 1607 году состоялась помолвка Шаха Джахана с Арджуманд Бегум. А спустя 5 лет, 10 мая 1612 года они поженились.

Мумтаз Махал, любимая жена императора Шаха Джахана

Несмотря на то, что у Шаха Джахана и до неё и после неё были жёны, Арджуманд стала его любимой женой. Он ей дал имя Мумтаз Махал Бегум, что означает “выбранная одна во дворце”. Император настолько её полюбил, что не мог и дня без неё провести. Поэтому она его сопровождала во всех его поездках по стране и даже во время военных кампаний. Мумтаз часто была беременной и даже в таком состоянии стойко переносила все неудобства поездок. Будучи фавориткой императора, она старалась не вмешиваться в политические и военные дела мужа. За это её качество, Шах Джахан любил свою жену ещё сильней.

Чувства императора и его любимой жены были настолько сильными, что поэты всей империи старались в стихах увековечить их великую любовь и незабываемую красоту императрицы. Доверие мужа было настолько безгранично, что он позволял Мумтаз хранить у себя императорскую печать.

Увлечения императрицы были такими же, как и у многих богатых женщин того времени. Она любила смотреть на слонов и боевые состязания, которые регулярно проводились при дворе. А ещё она помногу гуляла в саду на берегу реки в Агре, где спустя 20 лет после её кончины будет возведён Тадж-Махал.

Женившись, Шах Джахан продолжал активно участвовать в военных кампаниях и, как уже упоминалось, всегда брал с собой любимую жену. В 1631 году Шах Джахан участвовал в битве на плато Декан. А у Мумтаз начались роды, тринадцатые по счёту. Её отвезли в ближайший город Бурханпур. Но из-за тяжёлого пути императрица скончалась при родах, произведя на свет дочь Гаухару Бегум.

Мумтаз была похоронена в городе Бурханпур, в саду Зайнабад, на берегу реки Тапти. Её настоящая могила находится именно здесь. Но Шах Джахан решил, что его любимая жена должна покоиться в другом месте. Поэтому в декабре 1631 года её тело извлекли из могилы и перевезли в золотом саркофаге в Агру. Там оно покоилось в небольшом здании на берегу реки Ямуна до тех пор, пока будет возведён Тадж-Махал.

Шах Джахан не поехал сопровождать тело жены в Агру. Он остался в Бурханпуре, чтобы завершить военную кампанию. Но в его голове уже зрел план строительства великого мавзолея, где будет покоиться любовь всей его жизни.

После смерти Мумтаз император соблюдал строгий траур в течение года. Он уединился в своих покоях на год и никто не смел беспокоить его. Когда он вышел спустя год своего уединения, его сложно было узнать: его голова была седой, спина – сгорбленной, а лицо сильно постарело. По всей стране было объявлено, что Мумтаз Махал остаётся императрицей даже после своей смерти. Среда – тот день, когда она умерла, считается днём скорби. В этот день запрещено устраивать празднества, слушать музыку, носить драгоценности, нарядные одежды и пользоваться благовониями, есть праздничную еду. Шах Джахан сам неукоснительно соблюдал установленные им правила. Особенно, в течение первых двух лет. Старшая дочь Мумтаз и императора, Джаханара Бегум, была призвана ко двору.

Состояние императрицы Мумтаз Махал составляло 10 миллионов рупий. Император поделил эти деньги между старшей дочерью Джаханарой и другими детьми, рожденными при их браке.

Сразу же после похорон в Бурханпуре император отдал приказ разработать план дворца-мавзолея и сада скорби. Было решено построить дворец в Агре, на берегу реки Ямуны – именно там, где любила гулять императрица.

Как создавали Тадж-Махал

Тадж-Махал – это не только та мечеть, которую мы все привыкли видеть на картинках. Это архитектурный комплекс, который состоит из мечети, минаретов, террасы над рекой, садов. Сама мечеть была построена за 17 лет, в период с 1631 по 1548 годов. А минареты, террасы и сады были созданы в период с 1648 по 1653 годов. Над этим проектом работало 22000 мастеров.

Построить такой уникальный комплекс помогло слияние сразу нескольких факторов: могущество и несметные богатства Моголов, относительная политическая стабильность того периода, имеющиеся на тот момент достижения в архитектуре, науке, искусстве. Тадж-Махал – это синтез индуизма и ислама. Это связано с тем, что Моголы будучи мусульманами правили на территории, где проживали индийцы, которые были индуистами, буддистами. Для работы над этим комплексом привлекали большое количество мастеров, где были представители всех религий и рас.

Кто работал над созданием Тадж-Махала?

В исламском мире было не принято прославлять имена архитекторов, которые разрабатывали проект. Можно было указывать только имя покровителя строительства. Поэтому часть имён мастеров и архитекторов не дошла до наших дней. Известно, что работы по инкрустации выполнялись могольскими мастерами, которые в свою очередь научились у итальянцев. Каллиграфы были из Персии и Сирии, скульпторы – из Бухары, резчики по камню – из Балуджистана.

Также до наших дней дошёл небольшой список архитекторов, которые руководили строительством и участвовали в создании самого проекта Тадж-Махала:

Исмаил Эфенди из Оттоманской империи (он же Исмаил Кхан) создал чертёж мечети.

Устад Иса из Персии работал над созданием архитектурного образа Тадж-Махала.

Пуру из Персии выполнял роль главного архитектора.

Казим Кхан из Лахора создал золотой шпиль.

Чиранджилал из Дели был главным специалистом по мозаике и скульптуре.

Аманат Кхан из Ирана был главным каллиграфом.

Тадж-Махал был построен из полупрозрачного белого мрамора, который доставляли из Раджастана и Макраны. Этот уникальный камень позволяет комплексу выглядеть по-разному в течение дня: на восходе солнца и на закате он кажется розовым, при солнечном свете днём – мавзолей белый, а при лунном свете – серебристый.

Для строительства комплекса также использовались драгоценные и полудрагоценные камни. Нефрит доставляли из Китая, яшму – из Пенджаба, бирюзу – из Тибета, лазурит – из Афганистана, сапфиры – из Шри-Ланки, сердолик – из Аравии.

Любовь Шаха Джахана увековеченная в камне будет жить в веках.

Источник : https://sharmseatours.com/2020/09/18/tadzh-makhal-istoriia-l...

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