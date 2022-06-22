Как бороться с ревностью – советы психолога

Когда человек рождается и растет, у него возникает масса новых чувств.

С одними он мирится, от других со временем отказывается, а некоторые будут возникать время от времени.

Например, ревность. Как бороться с этим чувством? Ответы ищите ниже.

Что такое ревность

Человек может от чего-то избавиться только после того, как сможет установить причину. Ведь, как известно, бороться со следствием нет смысла. Хотя некоторые активно практикуют это с ревностью. А что же это за чувство? Ревность – это чувство, которое возникает у человека, когда его любимые люди уделяют свое внимание кому-то другому. В этот момент в душе зарождается обида и подозрение, что нас не любят, не ценят, не уважают.

Обычно ревность – чувство разовое. Возникает оно в момент, когда партнер флиртует с «опасным» конкурентом. И это вполне нормально. А вот если чувство накрывает вас с головой на ежедневной основе, следует задуматься о том, как бороться с ревностью.

Виды

Обида на прошлое. Это один из самых распространенных видов ревности и, нужно признать, самый глупый. Девушки ревнуют своих избранников к их бывшим женам и детям. Но ведь человек, совершивший ошибки в прошлом, уже не имеет возможности их изменить. Детей нельзя выкинуть ни из сердца, ни из головы. Они навсегда остаются с человеком. И нужно понимать, что если мужчина заботится о своем ребенке и поддерживает с ним теплые отношения, то это похвально. Любви хватит на всех. Но многие девушки этого не понимают.

Они навсегда остаются с человеком. И нужно понимать, что если мужчина заботится о своем ребенке и поддерживает с ним теплые отношения, то это похвально. Любви хватит на всех. Но многие девушки этого не понимают. Отзеркаливание. Этим видом ревности, в основном, страдают неверные мужья. Они изменяют своим женам и смотрят на любовниц. Им кажется, что если они способны на предательство, то и их вторая половинка вполне может пойти на измену.

Тирания. Люди все эгоисты. Одни в большей степени, другие – в меньшей. И ужасно, когда человек не оставляет своей второй половинке свободного пространства. Он искренне считает, что если будет везде, в голове и в поле зрения, то измену будет совершить невозможно. Но именно такая чрезмерная опека и подводит человека к неверности.

Нехватка любви в детстве. Недолюбленные дети боятся, что так будет всю жизнь. Они вырастают и становятся очень подозрительными. Им кажется, что они просто недостойны любви.

Алкоголизм – это болезнь. И как следствие, она часто приводит к ревности пьющего. В состоянии дурмана человек способен на многое: на побои и изнасилования. Таким способом он пытается заглушить свою неполноценность, выливая ее на близких.

Причины

Боязнь потери. Человек, страдающий чувством неполноценности, зачастую ревнует свою вторую половинку. Ему кажется, что все окружающие его партнера лучше, чем он сам. Вследствие этого возникает боязнь потерять любимого.

Страх одиночества. Человек боится, что останется один и никогда не найдет никого лучше. В этом случае может возникнуть чрезмерная опека и навязывание собственной кандидатуры.

Страх того, что скажут люди. Неполноценный человек всегда боится оказаться хуже других. Он пытается внешне казаться сильным и самоуверенным, в то время как на душе скребутся кошки.

Мнение мужчин

Представители сильного пола по статистике изменяют чаще. Но это не значит, что они реже испытывают чувство ревности. Ведь даже в случае, когда все внимание сосредоточено на любовнице, мужчина все равно умудряется думать о жене. Ведь нередко представители сильного пола идут на измену, чтобы освежить свои чувства. Они не хотят развода, просто им нужно убедиться, что они совершили правильный выбор. Ревнивая жена в этом случае для них – показатель качества. Многие изменяют для того, чтобы таким образом внести в отношения новизну. Ссора и примирение, которое за ней последует, смогут внести новую страсть и поддержать любовь.

На вопрос о том, как бороться с ревностью, мужчины предпочитают не искать ответ. Им проще все держать в себе, а потом вылить свои чувства во время ссоры. Почему так происходит? Мужчины считают, что, выражая свою неуверенность в женской верности, они кажутся слабее. Поэтому им проще переживать все внутри.

Мнение женщин

Словосочетание "ревнивая жена" можно услышать довольно часто. Почему? Женщины аргументируют это тем, что они не боятся открывать свои эмоции. Поэтому, как только девушка заподозрит своего избранника в измене, даже если это будет совершенно необоснованно, она выскажет ему все, что думает. Нужно отдать женщинам должное, ведь они нечасто задаются вопросом о том, как бороться с ревностью. Девушки – существа, которые полагаются на свои эмоции. Поэтому когда у них возникает чувство ревности, то оно для них является показателем, что небезразличный им мужчина находится в опасности, и конкурентка может его забрать.

В этот момент в женской голове начинают возникать мысли о том, как вернуть избранника, а не как избавиться от пагубного, а возможно, и неоправданного чувства. Ревнивый муж для любой женщины является почти что находкой. Девушкам нравится, когда о них заботятся, часто звонят и проявляют знаки внимания. И если это не переходит всех границ, то такие отношения будут стабильными и крепкими.

Мнение специалистов

А вот психотерапевты отнюдь не всегда считают, что поговорка "ревнует – значит любит" верна. Ведь для этого чувства есть масса других объяснений. Неуверенность в себе – одна из самых распространенных причин для ревности. Нужно сказать, что к любви она не имеет никакого отношения. Это больше похоже на то, как маленький мальчик ревнует свою любимую игрушку, которую забрал у него сосед. Причем ему не так и хочется в данный момент с ней играть. Просто чувство, что кто-то будет обладать твоим имуществом, не дает покоя.