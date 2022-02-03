Мортидо: почему человечество всегда стремится к саморазрушению

В психоанализе существует понятие «мортидо», которое обозначает стремление к танатосу, желание саморазрушения. Это явление — неотъемлемая часть бытия. Но когда оно проявляется особенно ярко?

По одной из версий, инстинкт смерти просыпается от неудовлетворенности базовых биологических потребностей. Плохое питание, неэффективные социальная реализация и имущественное самоутверждение – все это включает механизм мортидо.

Активизация мортидо — это угнетение метаболизма, гормональной эмиссии и иммунной активности, приводящее к постоянному депрессивному психическому статусу вследствие эндорфин-энкефалинового дисбаланса нейрохимии мозга.

Мортидо проявляется одновременно через страх и агрессию. В первом моменте эта энергия побуждает человека избегать разрушающих факторов и установить контроль за ситуацией – скажем, обратиться в бегство в нужный момент. Во втором случае мортидо направлено на внешние объекты, которые человек стремится уничтожить. Разрушение «объекта ненависти» является главной целью проявления этой темной энергии. Если же — в силу объективных обстоятельств – одержимый инстинктом смерти не может совершить свой «акт гиперкомпенсации», то мортидо направляется внутрь, запуская механизм саморазрушения.

Нужно признать, что мортидо, в отличие от своего антонима – либидо, еще плохо изучено в психоанализе.

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