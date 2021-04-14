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7 признаков того, что рядом с вами ходит бес

7 признаков того, что рядом с вами ходит бес

 

Бес – это дух зла, который сбивает человека с праведного пути, заставляет грешить и насылает на него всяческие беды. С точки зрения эзотерики, «бес» – представитель тонкой материи, нижнего астрального плана, который способен вызывать у человека отрицательные эмоции и негативно воздействовать на его жизнь.

В силу его существования в других энергетических полях, люди не способны увидеть беса, но, зная особенности его проявления в мире физическом, могут почувствовать присутствие.

7 признаков того, что рядом с вами ходит бес

 

1. Неприятный или резкий запах , источник которого вы не можете определить, является одним из распространенных признаков присутствия беса. Чаще всего пахнет дымом, чем-то горелым или подгнившим. Запах как внезапно появляется, также и исчезает.
2. Звуки, происхождение которых вам непонятно . Это могут быть шаркающие шаги, падающие вещи, шипение, свист или шепот, в котором невозможно разобрать слова. Стоит обратить на это внимание, если звуки присутствуют постоянно и, главное, не только по ночам.
3. Странные телесные ощущения , не связанные с болезнью, также сигнализируют о присутствии беса. Вы можете внезапно ощущать озноб в теплой комнате или нехватку дыхания при открытых окнах.
4. Ощущение, что за вами наблюдают в пустом помещении или ночью.

Это может быть частью ночного кошмара или происходить среди дня. Если такое ощущение возникает часто, стоит задуматься о присутствии беса рядом.

5. Резкие перепады настроения или понимание, что вы пребываете в подавленном состоянии большую часть времени без видимых на то причин. Постарайтесь отдохнуть и расслабиться, но, если ситуация не только не улучшается, но к ней добавляются приступы злости или агрессия, стоит бить тревогу.

7 признаков того, что рядом с вами ходит бес

6. Полтергейст или пропажа предметов указывают на присутствие бесов рядом. Необязательно, чтобы вещи двигались прямо на ваших глазах, но вы можете не находить их на привычных местах или они могут падать или ломаться «сами по себе».
7. Ощущение, что к вам прикасается кто-то невидимый – верный знак беса. При этом вам может становиться холодно, страшно, отвратительно: главный критерий – это прикосновение крайне неприятно.

Если вы обнаружили, что последнее время часто сталкиваетесь хотя бы с 3 пунктами из нашего списка, стоит задуматься об энергетическом очищении своей ауры и жилища.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2191507006980622969/

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