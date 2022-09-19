Генералиссимус Сталин: как он им "невольно" стал

Приветствую вас уважаемые читатели на канале "Факты из истории". Общеизвестно, что Сталин обладал таким благородным званием как генералиссимус. Тем не менее, вы когда-нибудь спрашивали себя, как случилось, что именно ему присудили это звание?

Каждый, вероятно, думает, что самоуверенный диктатор был повышен в должности сам. На самом деле все было немного сложнее. Вся история началась 24 июня 1945 года, когда на Красной площади состоялся парад великой победы. Двести ветеранов бросили знамена Гитлера к ногам нашего вождя.

Без сомнения, это был величайший момент в его жизни. После окончания парада был организован торжественный банкет, во время которого один из маршалов - скорее всего, Конев - предложил, чтобы Сталину было присвоено максимально возможное звание: генералиссимус.

Генералиссимус "невольно"

Как отреагировал диктатор? Совершенно по-другому, чем все ожидали. Он только махнул рукой и сказал, что ему почти семьдесят и он устал. Придворные лидера СССР не собирались так легко сдаваться. Конев утверждал, что Сталин должен выделиться среди своих маршалов.

Это была не совсем оригинальная идея, просто напомним, что Суворов был генералиссимусом. Кстати, он должен был быть удостоен одновременно орденом Победы и званием Героя Советского Союза.

По-видимому, обиженный, Сталин сказал, что у него было достаточно власти без, и присоединение к группе людей, таких как Франко или Чан Кайши (также генералиссимус), ему совсем не подходило. Неустрашимый этим Лазар Каганович - «изобретатель» сталинизма - он пошел еще дальше, предложив переименовать Москву в Сталинодар.

Маленков и Берия вышли отправились к Калинину (председателю Президиума Верховного Совета СССР), чтобы он подписал соответствующий указ о назначении нового звания. Через три дня (27 июня) «Правда» сообщила о новом титуле Сталина.

Новоназначенный генералиссимус впал в ярость. Он позвал Молотова, Маленкова, Берию, Жданова и Калинина на ковер. Он категорически отказался принять Золотую Звезду Героя Советского Союза, утверждая, что он не командовал полками на местах, поэтому он этого не заслуживал. Однако он не упомянул звание генералиссимуса.

Новая одежда генералиссимуса

Теперь проблема в том, как должна выглядеть форма генералиссимуса? Это должно было быть что-то совсем уникальное. Тем более что Сталин должен как-то выделяться среди всех. Пошив портного для кремлевской элиты, Абрам Лернер создал творение, идеально подходящее для Геринга.

Форма была позолочена и, кроме того, имела золотую кепку, которая явно не нравилась лидеру Советского Союза, который требовал чего-то более скромного. Возможно, Сталин расценил форму генералиссимуса как китч, но он без колебаний надевал ее во время конференции в Потсдаме.

Наконец он согласился с белой курткой с золотыми пуговицами и высоким воротником, а также с черными брюками с красными полосками. Именно в этой форме мы видим улыбающегося Сталина, фотографирующегося вместе с Трумэном и Климентом Эттли во время конференции в Потсдаме.

Больше превратностей было в том, чтобы дать ему Золотую Звезду Героя Советского Союза. Трудная задача была возложена на Орлова. Однажды, когда диктатор работал в саду и спросил Орлова о секаторах, он дал его ему, но за спиной он держал награду.

Любопытно, Сталин спросил его, что он скрывает? Орлов неохотно показал ему звезду. Лидер Советского Союза в нескольких резких словах выразил, о чем он думает, и послал безделушку тем, кто придумал эту ерунду. Наконец, только в 1950 году он согласился принять эту награду, которую он никогда не носил.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Бытует также мнение, что якобы Сталин не любил хвальбы и лести , а к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это ,кстати, сумел не Конев , а Константин Рокоссовский. Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими и кровавыми диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!

Как не парадоксально, но кровавый палач народов Сталин в этом случае ,в принципе, был прав, поскольку после того, как звание генералиссимус было незаслуженно присвоено кровавым диктаторам и даже таким проходимцам и коррупционерам , как генерал-губернатору Санкт-Петербурга генералу-фельдмаршалу Александру Меншикову, то это звание окончательно утратило свою значимость и престижность. Скорей всего, из-за этого со временем звание генералиссимус вообще было отменено !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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