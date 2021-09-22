Надежда Аллилуева: почему в СССР скрывали причины смерти жены Сталина

Гибель второй супруги Иосифа Сталина вызывает множество вопросов даже у современных историков. Однако не меньший интерес вызывают и некоторые события, которые последовали за самоубийством Надежды Аллилуевой. Это и уничтожение предсмертного письма Аллилуевой, и исчезновение документов о вскрытии тела, и слова, сказанные Сталиным у гроба жены.



Обстоятельства смерти Аллилуевой

Согласно официально версии, вторая жена Иосифа Сталина, Надежда Аллилуева покончила с собой в ночь с 8 на 9 ноября 1932 года. Как пишет Евгений Джугашвили в своей книге, «Мой дед Иосиф Сталин», первой мертвую Аллилуеву обнаружила экономка Каролина Тиль. Причем произошло это случайно, так как выстрела никто не слышал, в том числе и Сталин, находившийся в соседней комнате. И данное обстоятельство является одной из главных странностей, сопровождавших смерть Аллилуевой. Впрочем, Евгений Джугашвили упоминает, что накануне трагедии руководители правительства отмечали очередную годовщину революции, поэтому сон вождя и был столь крепок.

Несмотря на то, что некоторые историки до сих пор не верят в версию о самоубийстве Надежды Аллилуевой, Николай Зенькович, автор издания «Вожди и сподвижники», больше склоняется к суициду. В качестве косвенного доказательства Зенькович приводит тот факт, что после трагедии родственники Надежды Сергеевны не отвернулись от вождя, а, напротив, оказывали ему всяческую поддержку и искренне сочувствовали. О том, что после гибели супруги Сталин выглядел подавленным, свидетельствовали и Молотов, и Каганович, и Хрущев.



Сокрытие причины смерти

Тем не менее настоящая причина смерти Надежды Аллилуевой, по крайней мере, поначалу была известна только узкому кругу лиц. Всем просто объявили о внезапной кончине Аллилуевой без подробностей. Только спустя сутки Каганович по просьбе Сталина сообщил коллегам о том, что произошло на самом деле. Что уж говорить о простых гражданах. Как утверждают Рой и Жорес Медведевы, авторы издания «Неизвестный Сталин», пресса ограничилась лишь фразами вроде: «преждевременная смерть», «болезненное состояние», «смерть вырвала». Детям вождя и вовсе сказали, что их мать умерла от аппендицита.

Если верить Вадиму Телицыну, автору книги «Сталин», вариант с аппендицитом рисковал превратиться в официальную причину смерти Аллилуевой. По словам дочери заместителя Кремлевской больницы Левина, Поскребышев предлагал ее отцу подписать соответствующее заключение. Однако Левин, впрочем, как и два других врача, от этого предложения отказался. Именно Левин, а также Каннель и Плетнев осматривали тело Аллилуевой. Вот только документы о вскрытии тела жены вождя бесследно исчезли. Михаил Матосов, автор книги «Русский Холокост», утверждает, что они были попросту уничтожены.



Исчезновение письма и странные слова Сталина

Испарилось и предсмертное письмо Надежды Аллилуевой, которое якобы было обнаружено рядом с ее телом. Светлана Аллилуева писала о том, что те, кому довелось увидеть послание ее матери, утверждали, что оно было полно обвинений в адрес Сталина, в том числе и политических. О связи Надежды Аллилуевой с оппозицией упоминал и майор КГБ Рыбин (Александр Никишин «Тайна русской водки»). По данным Рыбина, Надежда Сергеевна присутствовала на похоронах троцкиста Иоффе, на которых Зиновьев называл Сталина предателем. Вождь был крайне раздосадован этим поступком жены.

Но исчезновением документов странности в этом деле не ограничились. Загадочные эпизоды продолжали происходить и во время похорон Надежды Аллилуевой. Так, Эдвард Радзинский в своей книге «Друг мой, враг мой...» пишет о том, что Сталин, подойдя к гробу, поцеловал жену и негромко произнес: «Прости, что не уберег!». Правда, как утверждает Евгений Гусляров, автор издания «Сталин в жизни», со ссылкой на Феликса Чуева, Молотов рассказывал, что вождь прощения у жены не просил, а просто сказал: «Не уберег». От кого или от чего Сталин не уберег Аллилуеву, так и осталось тайной.



Источник : https://russian7.ru/post/nadezhda-allilueva-pochemu-v-sssr-s...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Правивший огромной державой бывший вор и бандит палач народов Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим родственникам и членам своей семьи ! В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына! А когда его дочь Светлана попыталась заступиться за теток, которые, как сказал Сталин, «много знали» и поэтому были арестованы НКВД, отец сказал ей: «Прекрати адвокатствовать! А то и тебя посажу!»

Жена его, Надежда Сергеевна Аллилуева , не могла не чувствовать, что в стране происходит что-то страшное. Она видела, какие последствия и масштабы принимают репрессии и проводимая супругом политика варварской коллективизации. Она не раз пыталась поговорить со Сталиным, но тот не слушал ее, считая жену жертвой контрреволюционной пропаганды. Кроме того, жену свою он вообще не щадил и к 29 годам у Надежды по принуждению мужа было 10 абортов. Врач, лечивший Аллилуеву в загранице, был в шоке, заявив, что «она живёте не с человеком, а с ненасытным животным!». Кстати ,единственным человеком, которого Сталин так и не смог сломать – была его жена. Даже своим уходом из жизни она выражала протест и ,видимо, поэтому Сталин фактически не был на похоронах «любимой» жены !

Безусловно, личная жизнь вождя мирового пролетариата должна была служить примером для воспитания молодого советского поколения .Однако, к сожалению, моральный облик Сталина никак нельзя было использовать для воспитания молодежи, как это стремились делать коммунисты, поскольку он и в семье был тираном, нарушая все установленные советские нормы семейной жизни! Как известно, любвеобильный Сталин имел множество любовниц и внебрачных детей, что усиленно скрывалось от советских людей ! О личной жизни Иосифа Сталина до сих пор ходят самые разнообразные слухи. Согласно одному из них, по утверждению Вадима Ильина, автора книги «Тайны смерти великих людей», Надежда Аллилуева не была Сталину второй женой, поскольку с 1912 по 1918 годы он находился во втором тайном браке с некой Анной Рубинштейн.

Еще более невероятным кажется, слух ,согласно которому супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью. Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева в петербургской квартире долгое время жил Сталин. Супруга же Сергея Аллилуева , Ольга Аллилуеву (в девичестве Федоренко), хоть и была активной революционеркой, но ее трудно было назвать хорошей женой и матерью. Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным любовником-революционером.

Любвиобильная Олечка не удержалась и перед горячим кавказским революционером Кобой Джугашвили, который долгое время сожительствовал со своей будущей тещей, в результате чего на свет однозначно появилась Надежда (https://russian7.ru/post/teshha-stalina-otkuda-vzyalis-slukhi-o-to/ ).Уважаемые друзья,посмотрите ,пожалуйста,на фотографию выше и разве Сталин и Надежда Аллилуева не похожм друг на друга, а особенно форма их носов ?

Кстати, детские годы большевики рассматривали как благоприятный период становления советской идентичности и поэтому зачастую дети партийных боссов намеренно воспитывались в казенных детских домах, где им прививали не только основы формирования «нового советского человека» , но и с 1921 по 1925 год просвещали малышей о «сексуальной составляющей человеческой натуры»! Например , руководители детдома психоаналитик профессор Ермаков и Вера Шмидт, считали, что удовлетворение сексуальных импульсов столь же естественная потребность, как утоление голода или жажды.

Воспитатели настаивали, чтобы дети всегда удовлетворяли свои сексуальные желания без стыда и страха. Именно поэтому излишние сексуальные проявления и онанизм наблюдались у большинства детей, воспитывающихся в детдоме (кстати, в таком детдоме воспитывался и сын Сталина Василий, который «прославился» своими любовными похождениями).Исходя из этого, беспутная половая активность Сталина, которая усердно скрывалась лживой советской пропагандой, в то время , в принципе, особо и не осуждалась сексуально зомбированной общественностью !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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