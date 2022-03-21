Господа русофобы : до каких пор вы будете поддерживать губительную для украинского народа бандеровскую хунту ?

Меня давно удивляют и настораживают протестные по всему миру митинги неадекватных русофобов, которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что эту войну затеял Путин! Любопытно, а почему эти сердобольные "миролюбивые патриоты" молчали, когда американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?

Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя именно они создали прецедент, в своё время признав независимость Республики Косово. Очевидно, многие всё ещё помнят военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году. США и союзники наносили авиаудар за авиаударом, прикрываясь обвинением официального Белграда в «чистках» албанцев в Косово. Теперь на страницах учебников красуются записи о двух тысячах убитых мирных жителей, но за преступления в Югославии никто до сих пор не ответил. Зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине, и не в положительном ключе.

Кроме того, хотелось спросить неадекватных русофобов : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас?! Неужели Вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики?!".

Еще более непонятно, почему эти "борцы за справедливость" и жертв среди мирного населения громогласно не протестуют против варварского деяния кровожадных майданутых бандеровцев, которые применяют фашистскую тактику «живого щита», чтобы приостановить наступление российских военных ?А может напомнить им, что об этом заявил именно депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.Согласитесь, что это неслыханное в наше время деяние, о котором просто преступно не протестовать и тем более защищать бандеровских фашистов и палачей!

Вместе с тем Илья Кива в своем Telegram-канале сообщил, что банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления. Другими словами, постоянно твердящий о «борьбе с коррупцией» и посылающих на верную смерть своих соотечественников Зеленский на самом деле сам — обыкновенный коррупционер, продолжающий богатеть на крови своего народа !

Любопытно также, почему эти "миролюбивые патриоты"не протестуют против строительства вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран биолабораторий, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы, для разрабатывания которого нужно получить множество образцов тканей?Поскольку Россия большая страна со множеством этносов, то становится понятным заинтересованность американцев в этих лабораториях на границе России ! В этом отношении хотелось бы напомнить о деле патологоанатома Оксаны Паклиной, которая снабжала американские лаборатории этими образцами тканей людей.

Вместе с тем сегодня только неадекватные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции , которая специально синтезирована так, чтобы на нее фактически не действует вакцинация, произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!Скажу больше,в созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.Кроме того, особый интерес вызвала информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса мигрирующими между Украиной и Россией птицами таких патогенов,как сибирская язва и африканская чума свиней !

Одновременно с этим некоторые из этих митингующих «борцов за демократию» умело используют протестующий пыл для своих меркантильных интересов.Например, «грузинские патриоты» из национальной банды Саакашвили после того, как нынешние власти Грузии совершенно обоснованно запретили грузинским добровольцам воевать против российских войск(отправка же самолетом добровольцев государственными структурами была-бы равносильна втягиванию Грузии войну против России), требуют отставки правительства !Еще более чудовищным является отзыв из-за этого Зеленским в знак протеста посла Украины в Грузии!И это после того, как грузинский народ так тепло и радушно поддержал украинский народ .

И вот после всего этого облапошенные западные "борцы за справедливость" ополчились на Матушку-Россию, обвиняя ее в военном противостоянии, а кровожадных западных неоколонизаторов, развязавших сегодняшнюю войну на Украине, считают блюстителями демократии!Выходит ,что ,например, американцам можно все , а русским даже нельзя защищать свои границы от западной экспансии! Однозначно мне всех вас просто жаль ! Побойтесь Бога и трезво оцените ситуацию!

Вместе с тем трудно понять логику митингующих неадекватных "борцов за справедливость" , которые игнорируют мнение многих журналистов, особенно американских, о том, что в надежде разжечь антиправительственные настроения в России Украина применяет ужасную тактику размещения фотографий и видео пленных и убитых российских солдат в Интернете для всеобщего обозрения.

Однозначно подобные действия можно интерпретировать как нарушение Женевских конвенций, в которых говорится, что правительства должны защищать военнопленных от оскорблений и общественного любопытства!Вот она — ужасающая сущность майданутых бандеровцев, которым поклоняются неадекватные протестующие русофобы!

Именно эту прозападную бандеровскую шваль безжалостно и варварски используют для противостояния с Матушкой-Россией прозападные якобы борцы за демократию !Впрочем, и сами бандеровцы , нарушая все принципы дипломатического этикета, нагло требуют от своих западных покровителей больше средств и вооружения против России.Наглядным примером этого является попытка неадекватного украинского посла Андрея Мельника , которого в Германии назвали «невыносимым», надавить на федерального канцлера Олафа Шольца, громогласно требуя от него вмешательства НАТО в военный конфликт на Украине.

И поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего убитого майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор , пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада !Мало того, именно они заставляют марионетку Зеленского уговорить Молдавию открыть второй фронт обещая ей общую победу. Порой мне трудно понять, почему именно в Грузии и на Украине Запад смог так легко найти достаточное количество управляемых облапошенных "патриотов" , руками которых он воюет с Россией, предоставляя им доллары и евро, которые плывут рекой в их карманы!

Исходя из всего вышесказанного, сегодняшнее военное противостояние между Россией и Украиной является продолжением колониальной политики Запада , особенно же США ! В этом отношении поучительны пророческие слова Отто фон Бисмарка: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное – дело времени»!

Как тут не вспомнить строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Бородинская годовщина»: «…Наш Киев дряхлый, златоглавый, / Сей пращур русских городов, / Сроднит ли с буйною Варшавой / Святыню всех своих гробов?». Как это не парадоксально, но еще Пушкин первым осознал, что при давлении европейских колонизаторов на Россию немедленно проявится стремление оторвать от Российской империи Украину и лежащие между Западом и Россией земли!

Полагаю, здравомыслящим людям не стоит дополнительно объяснять подлинный смысл этих пророчеств и то, что предсказания Бисмарка постепенно сбываются, особенно в отношении майданутых бандеровских националистов!Однозначно только они, а не весь украинский народ, не могут понять простой истины, что Украина представляет реальную угрозу для безопасности России в первую очередь как страна,активно пытающаяся разместить на своей территории базы НАТО, не думая о том, что непозволительно и главное небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем боле, если эта страна – Великая держава! Однозначно агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер!

Любопытно, например, как сегодня отреагировала бы администрация Белого дома на размещение Россией военной базы, например, на Кубе, в ответ на равноценное продвижение США на Восток? К сожалению, многие украинцы , как и некоторые мои соотечественники из Грузии, уже забыли «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР в целях своей же безопасности был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну с большими усилиями удалось приостановить!

Аналогичное происходит и сейчас, однако Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток. Именно поэтому Россия делает все возможное, чтобы предотвратить размещение баз НАТО в приграничных странах! И именно это и стало одной из причин драматических событий на Украине и в Грузии, а также потери ими части своих территорий.

К сожалению, недальновидные политики в этих странах не могут понять простой истины, что размещение ядерных боеголовок НАТО на их территориях равносильно Третьей мировой войне, на которую Россия в случае чего будет вынуждена пойти для своей безопасности!Именно поэтому Путин был просто вынужден вести войска в Украину для ее демилитаризации и денацификации.

Наглядным примером являются события, происходящие в 2008 г. в Грузии, которые наглядно продемонстрировали виртуальный миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от якобы угрозы со стороны России!

Дорогие мои украинцы ,неужели вы, как и многие мои неадекватные соотечественники в Грузии, верите в то, что американцы ночами не спят, думая чем помочь нам?Неужели вы все еще до сих пор верите в миф , что стоит только подписать ассоциацию с ЕС, и сразу пенсии станут 1000 евро, а зарплаты в 3000 евро? Кому мы нужны – нищие и обездоленные?!Неужели трудно понять,что США поставляет оружие на Украину не для того, чтобы якобы защитить героически украинский народ, а для того, чтобы использовать одурманенных лживой западной пропагандой бандеровцев для противостояния и войны с Россией?

Этим бандеровским фашистам вообще наплевать на своих мирных жителей, взяв в заложники миллионы мирного населения в городах без гуманитарных коридоров, загнавшие перепуганных людей в подвалы и станции подземки. Отравив ложью о «зверствах русских», массовых расстрелах, казнях, насилии, ковровых бомбардировках,они оборудуют огневые точки в детсадах и школах, минируют жилые дома, чтобы свалить их взрывы на русских. Ярким примером служит расстрел ими переговорщика Киреева за то, что он хотел якобы договориться о мире, а не продолжать войну!

И разве не кощунство и вандализм участившиеся на Украине случаи захвата вооружёнными людьми храмов и монастырей канонической православной Украинской церкви Московского патриархата. Священнослужителям угрожают расправой за якобы пособничество российской армии и обвиняют их в том, что прихожане отказываются от мобилизации.

Неужели вы не видите, что эту войну затеял Запад, который еще не отказался от подлой колониальной политики своих варварских предков, устроивших геноцид многим народам! Неужели вы не видите, что с Зеленским договориться невозможно, поскольку он сам себе не хозяин,а западный спецназ специально накачивает этого заядлого наркомана наркотиками и так выводит к камерам, одновременно контролируя его , чтобы президент- марионетка не сбежал !

Важно отметить, что Россия проводит спецоперацию согласно международному праву, согласно договору о военной помощи с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛДНР) после признания их независимости.Согласно статье 51 главе 7 Устава ООН, государства могут «самостоятельно инициировать неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации».Одновременно с этим не понятно, почему Украина не объявляла России войну?А все очень просто , поскольку режим необъявленной войны позволяет воюющей стороне уходить от ответственности за военные преступления и оставляет без защиты участников боевых действий!

Зеленскому давно пора прислушаться призыву разумного полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, который призвал президента Украины Зеленского сложить оружие и согласиться на вариант заключения мира, предложенного Москвой.Речь идет о признании Крыма, ДНР, ЛНР, демилитаризации, денацификации и нейтральном статусе Украины.Макгрегор отметил, что сначала российская армия вела себя «чересчур деликатно», однако сейчас на это уже нельзя надеется ,тем более что стратегическое поражение ВСУ не за горами.По мнению Макгрегора, дальнейшее сопротивление ВСУ российским войскам бесполезно!По его совам, президент Зеленский производит впечатление марионетки, подвергая огромное число своих граждан риску массового истребления , считает американский военный!

В этом отношении заслуживает внимания история японского вице-адмирала Тэкиджиро Ониши, создателя отряда летчиков-камикадзе для уничтожения самолетов и кораблей США , который после капитуляции Японии осознал всю бессмысленность и жестокость своей идеи с камикадзе, и в качестве искупления вины совершил харакири, принеся в своей предсмертной записке извинения душам 4000 жизней молодых пилотов, погибших по его вине! Уверен, на подобное не хватит мужества Зеленскому ,бессмысленно призвавшему весь героический украинский народ стать «камикадзе»!

Дорогой ты мой Вовочка ! Будучи шутом, ты стал президентом, а теперь ,будучи президентом, ты опять становишься управляемым шутом !Ведь об этом ярко свидетельствует твое последнее заявление, в котором ты в состоянии очередного кокаинового угара после того , как НАТО отказало перекрыть для полетов воздушное пространство Украины, подверг коллективный Запад критике и фактически в бездействии!Кроме того, в интервью американскому телеканалу ABC ты сказал, что охладел к вопросу вступления Украины в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять страну из-за опасений конфронтации с Россией.



Дорогой ты мой, об подлости и продажности Запада надо было думать раньше, особенно на примере войны в Южной Осетии в 2008 г., а не подвергать свой народ физическому уничтожению !Ведь из-за бессмысленности сопротивления и слабости своей армии в свое время мудрое руководство Украины отказалось защищать Крым с оружием в руках.Ведь именно после этого американцы стали усиленно вооружать Украину для противостояния с Россией,всячески внушая майданутым бандеровцев, что они якобы этим оружием могут победить в войне россиян!

Таким образом, дорогие украинцы, главным вашим врагом, как ,кстати, и грузин, является не Россия, а амбициозный Запад, который и втянул вас в эту войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных !Считать же , что Украина может воевать против России до победного конца , достаточно бессмысленно. Нужно ещё раз для себя чётко зафиксировать, что ни с какой Украиной Россия не воюет,а воюет она фактически с гегемонией Запада.Именно поэтому последствия этой войны могут быть значительно трагическими и разрушительными — вплоть до разжигания Третьей мировой войны !

Кроме того, не надо забывать , что если бы не Россия, то Украины, как государства ,вообще, бы не было бы на карте мира !Посмотрите на эту карту и вы поймете кому обязаны украинцы расширением своей территории и созданием столь обширного государства. Но, к сожалению, некоторые украинцы уже забыли этих деятелей и , видимо, вспомнят это только тогда, когда их государство благодаря агрессивной политики Запада распадется на несколько частей и они опять начнут с того незначительного, с чего начинали!

Гражданам Украины следует понять, что в сегодняшней создавшейся обстановке у России нет другого выхода, как уничтожить украинскую антинародную хунту, иначе русское государство навсегда исчезнет с политической карты, а русский народ прекратит своё существование, как субъект мировой истории!Нейтралитет, который сегодня предлагает Путин Украине, это всего лишь «Пакт о ненападении» со стороны России при условии отказа Незалежной от НАТО!Вместе с тем тревожным ударом для США стал отказ десятка стран в ООН от санкций против России, среди которых были даже европейские страны, находящиеся под влиянием американцев !Наконец-то до Запада начало доходить, что санкционная война – это не игра в одни ворота и теперь пусть все знают, что Россия готова на самый решительный шаг для защиты своих интересов!

Сегодня подтверждаются слова известного врага и ненавистника России Збигнева Бжезинского, что СССР с его коммунистической идеологией – куда меньший враг для США, чем Россия, которая восстановила свой военный потенциал и национальную ипостась!То, что США и контролируемым ими еврокомиссарам нужна война, было понятно уже давно. И США сделали все, чтобы вынудить Россию эту войну начать, чтобы этим хоть как-то оправдать устроенный ими же экономический кризис, вследствие того, что уровень потребления в западных странах явно не соответствовал их производительности труда.Именно поэтому рост цен в США уже назван «путинским» и теперь мы видим, как этот рукотворный военный кризис используется для обвинения в этом России!

Дорогие мои украинские братья и сестра! В современном мире нет места дружбе между народами , поскольку идёт обыкновенная борьба за сферы влияния и за энергетические ресурсы, ничего общего не имеющее с борьбой за торжество демократии. В современном мире превалируют только геополитические интересы и никакая другая идеология, что давно уже не секрет для здравомыслящих людей.



Ведь именно поэтому самые богатые люди Украины давно уже дружно покинули страну в середине февраля 2022 года. Ведь именно поэтому только после военного противостояния с Россией, депутаты Евросоюза , которые долгие годы не принимали Украину в свои ряды из-за отсутствия в ней демократии ,стоя оплодировали Зеленскому – президенту,по сути, опять же недемократической страны , обещая на этот раз принять Украину в Евросоюз, несмотря на то, что в состоянии войны нельзя не только подавать заявку в ЕС и НАТО, но и делать заявления и обещать о вступлении в эти структуры пока не восстановится территориальная целостность страны.Ведь именно поэтому таким стратегическим странам для противостояния с Россией, как Украина и Грузия, западные неоколонизаторы никогда не позволят стать нейтральными странами, что , несомненно,явилось бы единственным фактором для их процветания! Вот она – обратная сторона продажной и лживой западной демократии!

Безусловно,США – великая страна и многие её президенты прославили ее, но, к сожалению, были и такие, деятельность которых нанесла существенный ущерб её имиджу. Например, решение президента Гарри Трумэна сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки во многих странах до сих пор считается проявлением акта государственного терроризма, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну с ней. И разве прогрессивное человечество может безоговорочно простить президента Никсона (единственного президента США, который досрочно оставил свой пост) за его приказ «Всё, что летает - на то, что движется!», который лишил жизни 3,8 миллиона вьетнамцев (американских военнослужащих в той войне погибло 50 тысяч)?

К сожалению, и нынешний президент США своими неадекватными высказываниями наносит ущерб имиджу своей страны, когда, сев в лужу, назвал Владимира Путина "военным преступником" , "убийцей" и "кровавым диктатором и чистейшим головорезом". Сложно сказать, случилось ли у престарелого главы США, место которого не в Белом доме, а в доме престарелых, очередное помутнение рассудка или нервный приступ в связи с уничтожением американских холопов на Украине, однако сказанное прозвучало не только хамски, но и как историческое невежество!

И подобные неадекватные слова в адрес величайшего государственного деятеля России говорит президент страны,который сыграл значительную роль в организации переворота и создании нацистского режима на Украине в 2014 году и который непосредственно повинен в убийстве мирных граждан в Донбассе.И разве не Байден президент самой агрессивной и милитаризованной страны в мире?!

То, что решение о денацификации Украины было принято российским руководством именно сейчас, является своевременной реакцией на возрастающие угрозы. Если бы этого не произошло, то уже завтра была угроза того, что накачанная оружием и русофобией Украина ринулась в бой при активной поддержке Запада. Угроза появления на Украине настоящего смертоносного ядерного и биологического оружия стала реальностью. И эта угроза росла с каждым месяцем и днем!Именно поэтому после окончания спецоперации на Украине она должна стать нейтральным государством по образу Австрии или Швейцарии, чтобы от нее никогда не исходила угроза безопасности Матушки-России. В этом и основная причина сегодняшнего противостояния России с Украиной !

В этой связи приобретают особый смысл слова, сказанные журналистом Владимиром Соловьевым: «Мы украинцев любим, а бандеровскую сволочь будем делать так же, как делали наши деды – жестко и последовательно!».

В заключение я искренне верю и надеюсь, что героический украинский народ в скором времени откажется от фашистской бандеровской идеологии и докажет всему миру свое истинное величие!Что же касается неадекватных русофобов, то , надеюсь, они наконец-то сделают соответствующие выводы!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Олеся Яхно – укропская Псаки: Отар Хидирбегишвили http://ru.saqinform.ge/news/30239/olesA-AKno-ukropskaA-psaki...

«МИФ О НЕЗАВИСИМОСТИ ГРУЗИИ» http://www.ru.gruzinform.ge/news/31446/-mif-o-nezavisimosti-...

Социализм - кто, зачем и когда выдумал (https://otari.mirtesen.ru/blog/43975905398/)