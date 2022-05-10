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Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

Эта женщина пережила две мировые войны, ссылки и гонения, потерю близких, тяжелую болезнь, бедность. Однако она была сильной духом, и ей удалось не только пережить много горя, но и создать гениальные произведения. Она была одним из самых ярких поэтов Серебряного века.

Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

Анна Ахматова была не только талантливой поэтессой, но и проницательным психологом. Анна Андреевна делила мир на черное и белое, как и людей. Она придумала специфический тест на определение характера человека. Говорят, что поэтесса ни разу не ошиблась в своих суждениях о человеке, который проходил этот тест.

Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

Типы характера человека

Анна Ахматова знала, как определить характер человека, задав ему лишь два вопроса. Она задавала их новым знакомым, друзьям и родственникам. Когда к ней приходили гости, она спрашивала, что они будут пить — чай или кофе. В ходе светской беседы рассуждала о творчестве Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. По реакции людей Ахматова уже понимала, что это за личности, без лишних расспросов. Заприметив у друга кошку или собаку, она делала выводы о его психологическом состоянии. В результате Анна Андреевна разделяла людей на две категории: те, кто любят чай, собак, творчество Б. Пастернака и те, кто любит кофе, кошек и творчество О.

Мандельштама.

Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека
  1. Чай, собака, Пастернак

    Анна Ахматова считала, что на такого человека можно положиться. Это психически уравновешенная личность, прямой и честный человек, оптимист. Представители этого типажа немного простоваты, но искренни и надежны. Среди них много людей, успешных в деловой сфере, они прямолинейны и не склонны менять свое решение.
  2. Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека
  3. Кофе, кошка, Мандельштам

    Таких людей писательница считала более утонченными. Однако у них часто случаются душевные противоречия, они нерешительны и не уверены ни в чём. По своей натуре такие люди пессимистичны. Часто бывает, что у них нет четко намеченного жизненного плана, а в решении важных вопросов они часто колеблются.
    Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

    © Depositphotos

Этот тест нельзя считать абсолютным, ведь некоторые люди без ума от котов и чая, а есть собачники, которым творчество Бориса Пастернака не нравится. Все разные, и особенности характера влияют на выбор каждого из нас. Но отдать должное поэтессе нужно. Ведь не все придумывают психологические тесты, а многие утверждают, что Анна Ахматова никогда не ошибалась в людях.

Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

Факты из жизни Анны Ахматовой

  1. Свое первое стихотворение, ставшее началом ее творчества, Анна Ахматова написала в 11 лет, уже тогда она была очень строга к себе и решила, что нельзя на этом останавливаться, нужно продолжать писать, чтобы отточить свое мастерство.
    Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

    © Depositphotos

  2. Отец Анны был строгим, он не видел в сочинительстве будущего и не разрешал ей подписывать стихи его фамилией — Горенко. Поэтому, когда она подросла, то взяла себе псевдоним Ахматова, это девичья фамилия ее прабабушки. Известность девушке принес ее второй сборник, вышедший в свет под названием «Четки».
    Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

    © Depositphotos

  3. Во время Первой мировой поэтесса болела туберкулезом, она не надеялась, что выживет. Однако ей удалось одолеть болезнь.
  4. В жизни этой невероятной женщины был период, когда она жила в одной квартире со своим мужем и его бывшей женой. За этот период Анне Андреевне не удалось написать ни одного стихотворения.
  5. Целый ряд ее произведений не пропускала цензура, многие из них так и не были напечатаны при жизни поэтессы.
    Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

    © Depositphotos

  6. В жизни Ахматовой было много горя, которое было связано с потерей любимых мужей. Ее первый муж Николай Гумилев был расстрелян. Николай Пунин много лет провел в тюрьме и умер в заключении. Сын Анны Андреевны, Лев Гумилев, также был репрессирован и более 10 лет провел в лагерях. Наверное, поэтому ее называли «мумией, которая приносит несчастье».
  7. Когда арестовали Пунина, Анна не избавилась от его пальто, которое всю ее жизнь висело в прихожей, как символ памяти о муже. Позже в квартире, где они жили, сделали музей Анны Ахматовой, в котором пальто осталось нетронутым.
  8. После войны на Анне Ахматовой хотел жениться ученый Владимир Гаршин, он даже сделал ей предложение, написав письмо. Позднее он же и передумал, не дождавшись ответа. Он сказал, что ему приснилась бывшая жена и отговорила от женитьбы на Ахматовой.
    Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека
 

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