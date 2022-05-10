Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

Эта женщина пережила две мировые войны, ссылки и гонения, потерю близких, тяжелую болезнь, бедность. Однако она была сильной духом, и ей удалось не только пережить много горя, но и создать гениальные произведения. Она была одним из самых ярких поэтов Серебряного века.

Анна Ахматова была не только талантливой поэтессой, но и проницательным психологом. Анна Андреевна делила мир на черное и белое, как и людей. Она придумала специфический тест на определение характера человека. Говорят, что поэтесса ни разу не ошиблась в своих суждениях о человеке, который проходил этот тест.

Типы характера человека

Анна Ахматова знала, как определить характер человека, задав ему лишь два вопроса. Она задавала их новым знакомым, друзьям и родственникам. Когда к ней приходили гости, она спрашивала, что они будут пить — чай или кофе. В ходе светской беседы рассуждала о творчестве Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. По реакции людей Ахматова уже понимала, что это за личности, без лишних расспросов. Заприметив у друга кошку или собаку, она делала выводы о его психологическом состоянии. В результате Анна Андреевна разделяла людей на две категории: те, кто любят чай, собак, творчество Б. Пастернака и те, кто любит кофе, кошек и творчество О.

Чай, собака, Пастернак



Анна Ахматова считала, что на такого человека можно положиться. Это психически уравновешенная личность, прямой и честный человек, оптимист. Представители этого типажа немного простоваты, но искренни и надежны. Среди них много людей, успешных в деловой сфере, они прямолинейны и не склонны менять свое решение. Кофе, кошка, Мандельштам



Таких людей писательница считала более утонченными. Однако у них часто случаются душевные противоречия, они нерешительны и не уверены ни в чём. По своей натуре такие люди пессимистичны. Часто бывает, что у них нет четко намеченного жизненного плана, а в решении важных вопросов они часто колеблются. © Depositphotos

Мандельштама.

Этот тест нельзя считать абсолютным, ведь некоторые люди без ума от котов и чая, а есть собачники, которым творчество Бориса Пастернака не нравится. Все разные, и особенности характера влияют на выбор каждого из нас. Но отдать должное поэтессе нужно. Ведь не все придумывают психологические тесты, а многие утверждают, что Анна Ахматова никогда не ошибалась в людях.

Факты из жизни Анны Ахматовой