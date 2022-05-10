Тест Анны Ахматовой для определения типа характера человека

Эта женщина пережила две мировые войны, ссылки и гонения, потерю близких, тяжелую болезнь, бедность. Однако она была сильной духом, и ей удалось не только пережить много горя, но и создать гениальные произведения. Она была одним из самых ярких поэтов Серебряного века.
Анна Ахматова была не только талантливой поэтессой, но и проницательным психологом. Анна Андреевна делила мир на черное и белое, как и людей. Она придумала специфический тест на определение характера человека. Говорят, что поэтесса ни разу не ошиблась в своих суждениях о человеке, который проходил этот тест.
Типы характера человека
Анна Ахматова знала, как определить характер человека, задав ему лишь два вопроса. Она задавала их новым знакомым, друзьям и родственникам. Когда к ней приходили гости, она спрашивала, что они будут пить — чай или кофе. В ходе светской беседы рассуждала о творчестве Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака. По реакции людей Ахматова уже понимала, что это за личности, без лишних расспросов. Заприметив у друга кошку или собаку, она делала выводы о его психологическом состоянии. В результате Анна Андреевна разделяла людей на две категории: те, кто любят чай, собак, творчество Б. Пастернака и те, кто любит кофе, кошек и творчество О.Мандельштама.
- Чай, собака, Пастернак
Анна Ахматова считала, что на такого человека можно положиться. Это психически уравновешенная личность, прямой и честный человек, оптимист. Представители этого типажа немного простоваты, но искренни и надежны. Среди них много людей, успешных в деловой сфере, они прямолинейны и не склонны менять свое решение.
-
- Кофе, кошка, Мандельштам
Таких людей писательница считала более утонченными. Однако у них часто случаются душевные противоречия, они нерешительны и не уверены ни в чём. По своей натуре такие люди пессимистичны. Часто бывает, что у них нет четко намеченного жизненного плана, а в решении важных вопросов они часто колеблются.
© Depositphotos
Этот тест нельзя считать абсолютным, ведь некоторые люди без ума от котов и чая, а есть собачники, которым творчество Бориса Пастернака не нравится. Все разные, и особенности характера влияют на выбор каждого из нас. Но отдать должное поэтессе нужно. Ведь не все придумывают психологические тесты, а многие утверждают, что Анна Ахматова никогда не ошибалась в людях.
Факты из жизни Анны Ахматовой
- Свое первое стихотворение, ставшее началом ее творчества, Анна Ахматова написала в 11 лет, уже тогда она была очень строга к себе и решила, что нельзя на этом останавливаться, нужно продолжать писать, чтобы отточить свое мастерство.
© Depositphotos
- Отец Анны был строгим, он не видел в сочинительстве будущего и не разрешал ей подписывать стихи его фамилией — Горенко. Поэтому, когда она подросла, то взяла себе псевдоним Ахматова, это девичья фамилия ее прабабушки. Известность девушке принес ее второй сборник, вышедший в свет под названием «Четки».
© Depositphotos
- Во время Первой мировой поэтесса болела туберкулезом, она не надеялась, что выживет. Однако ей удалось одолеть болезнь.
- В жизни этой невероятной женщины был период, когда она жила в одной квартире со своим мужем и его бывшей женой. За этот период Анне Андреевне не удалось написать ни одного стихотворения.
- Целый ряд ее произведений не пропускала цензура, многие из них так и не были напечатаны при жизни поэтессы.
© Depositphotos
- В жизни Ахматовой было много горя, которое было связано с потерей любимых мужей. Ее первый муж Николай Гумилев был расстрелян. Николай Пунин много лет провел в тюрьме и умер в заключении. Сын Анны Андреевны, Лев Гумилев, также был репрессирован и более 10 лет провел в лагерях. Наверное, поэтому ее называли «мумией, которая приносит несчастье».
- Когда арестовали Пунина, Анна не избавилась от его пальто, которое всю ее жизнь висело в прихожей, как символ памяти о муже. Позже в квартире, где они жили, сделали музей Анны Ахматовой, в котором пальто осталось нетронутым.
- После войны на Анне Ахматовой хотел жениться ученый Владимир Гаршин, он даже сделал ей предложение, написав письмо. Позднее он же и передумал, не дождавшись ответа. Он сказал, что ему приснилась бывшая жена и отговорила от женитьбы на Ахматовой.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!
Рекомендую также прочесть:
Труба Исрафила: какой звук, согласно исламу, человечество услышит в Судный день https://otari.mirtesen.ru/blog/43034252586
Как иностранные интервенты мешали белым победить красных в Гражданской войне https://otari.mirtesen.ru/blog/43742808598/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии