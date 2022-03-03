Одиночество — проблема не только людей, но и мух. И те и другие склонны глушить тоскливое чувство алкоголем

День всех влюблённых – странный праздник. Для людей в отношениях это отличный повод ещё раз выразить любовь и нежность к своей второй половинке. А вот у многих свободных человеков этот день вызывает тоскливые вздохи, печальный взгляд и желание залить горе этиловым спиртом. Да и не только у людей, мухи, оказывается, тоже могут пасть на дно бокала от неразделённой любви.

В 2012 году американские исследователи провели очень жестокий по отношению к насекомым эксперимент. Они разделили самцов дрозофил (полупрозрачные плодовые мушки длиной в 2,5 мм) на 3 группы.

По любому вы видели этих ребят на кухне.

Первая группа познала все радости гедонизма: они жили в группах, общались друг с другом, а ещё к ним регулярно подсаживали самочек из расчёта 4 девушки на 1 парня. Второй группе пришлось жить в умеренности. Они тоже тусовались вместе, однако самок им увидеть было не суждено. А третьим досталось больше всех. Они сидели в одиночных камерах и встречались с самками 3 раза в день, но эти дамы уже были беременны, поэтому все попытки ухаживаний были обречены на провал. Через 4 дня разочарований, самцы бросили всякие попытки знакомиться с девушками.

Так, а где все? Дамы?

А потом началась вторая часть эксперимента. Всём трём кучкам самцов стали подкладывать два вида еды: обычную и содержащую в своём составе спирт. Результаты оказались весьма печальны: самцы-любовники почти не интересовались выпивкой, обречённые на одиночество дрозофилы пили умеренно, а неудачники пустились во все тяжкие.

Вся эта ситуация выглядит так, что причиной мушиного алкоголизма стало неудовлетворение потребности в плотской любви. Чтобы окончательно удостовериться в этом, исследователи добавили в эксперимент ещё больше сомнительных с моральной точки зрения условий. Сначала самцов-холостяков из второй группы познакомили с девушками, после чего их пристрастие к алкоголю заметно снизилось.

Твоё лицо, когда слишком давно не видел самок.

А новой группе самцов-одиночек из третьей группы дали возможность ухаживать за самками... без голов. Они были не в силах отказать, однако и спариться с ними удавалось далеко не каждому. Некоторым хватало ума понять, почему девушка ни на что не реагирует. Такие самцы пили лишь немногим меньше неудачников.

Я делаю ей комплименты, но она их как будто не слышит!

Как показали биохимические исследования, виной тому оказался нейропептид F, белок, содержащийся в нервной системе насекомых. При наличии неудовлетворённой потребности в любви содержание белка возрастает и вынуждает шестиногого искать любые способы получить удовольствие. Лишь взаимные чувства помогут снизить уровень белка и заглушить пустоту внутри...

Мухи, как и все мы, тоже нуждаются в любви.

Чему нас может научить эта история? Биологи те ещё садисты. А ещё, не стоит пренебрегать собственным желаниями, они могут вылиться во что-то болезненное и потенциально опасное. Если же вы сейчас одиноки – не стоит глушить тоску психоактивными веществами, одиночество пройдёт, а зависимость останется.

С вами была Книга животных!

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