Одиночество — проблема не только людей, но и мух. И те и другие склонны глушить тоскливое чувство алкоголем

День всех влюблённых – странный праздник. Для людей в отношениях это отличный повод ещё раз выразить любовь и нежность к своей второй половинке. А вот у многих свободных человеков этот день вызывает тоскливые вздохи, печальный взгляд и желание залить горе этиловым спиртом. Да и не только у людей, мухи, оказывается, тоже могут пасть на дно бокала от неразделённой любви.
В 2012 году американские исследователи провели очень жестокий по отношению к насекомым эксперимент. Они разделили самцов дрозофил (полупрозрачные плодовые мушки длиной в 2,5 мм) на 3 группы.
Первая группа познала все радости гедонизма: они жили в группах, общались друг с другом, а ещё к ним регулярно подсаживали самочек из расчёта 4 девушки на 1 парня. Второй группе пришлось жить в умеренности. Они тоже тусовались вместе, однако самок им увидеть было не суждено. А третьим досталось больше всех. Они сидели в одиночных камерах и встречались с самками 3 раза в день, но эти дамы уже были беременны, поэтому все попытки ухаживаний были обречены на провал. Через 4 дня разочарований, самцы бросили всякие попытки знакомиться с девушками.
А потом началась вторая часть эксперимента. Всём трём кучкам самцов стали подкладывать два вида еды: обычную и содержащую в своём составе спирт. Результаты оказались весьма печальны: самцы-любовники почти не интересовались выпивкой, обречённые на одиночество дрозофилы пили умеренно, а неудачники пустились во все тяжкие.
Вся эта ситуация выглядит так, что причиной мушиного алкоголизма стало неудовлетворение потребности в плотской любви. Чтобы окончательно удостовериться в этом, исследователи добавили в эксперимент ещё больше сомнительных с моральной точки зрения условий. Сначала самцов-холостяков из второй группы познакомили с девушками, после чего их пристрастие к алкоголю заметно снизилось.
А новой группе самцов-одиночек из третьей группы дали возможность ухаживать за самками... без голов. Они были не в силах отказать, однако и спариться с ними удавалось далеко не каждому. Некоторым хватало ума понять, почему девушка ни на что не реагирует. Такие самцы пили лишь немногим меньше неудачников.
Как показали биохимические исследования, виной тому оказался нейропептид F, белок, содержащийся в нервной системе насекомых. При наличии неудовлетворённой потребности в любви содержание белка возрастает и вынуждает шестиногого искать любые способы получить удовольствие. Лишь взаимные чувства помогут снизить уровень белка и заглушить пустоту внутри...
Чему нас может научить эта история? Биологи те ещё садисты. А ещё, не стоит пренебрегать собственным желаниями, они могут вылиться во что-то болезненное и потенциально опасное. Если же вы сейчас одиноки – не стоит глушить тоску психоактивными веществами, одиночество пройдёт, а зависимость останется.
С вами была Книга животных!
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