 А вы знали об этом?(Статья 56)

1.

Сало считается символом украинской национальной кухни, однако употреблять сало в пищу придумали совсем не в Украине.Родиной же кулинарной обработки и традиции употребления животного жира считают Италию. Еще за 800-900 лет до пиццы, изобретение которой приписывают древнеримском полководцу Лукуллу. Историки утверждают: уже 3000 лет назад из свиного жира, соли и специй римляне готовили лардо – дешевая и питательная еда для рабов. Армия Рима несколько столетий была крупнейшим потребителем соленого сала со специями в Европе, а может и в мире. Потом она полюбилась и аристократам.

В Средние века сало особенно любили монахи. Согласно легенде, первым ввел обычай употреблять этот продукт святой Бенедикт, основатель монашеского ордена бенедиктинцев. Сало приравнивалось по своей полезности к свиному мясу, с которым было неразрывно связано.При этом сало было дешевле самой свинины. Пользовалось спросом сало и у мирян. Есть основания предполагать, что Христофор Колумб, чтобы предотвратить голодный бунт на своих кораблях во время первой экспедиции, раздал матросам соленое сало, предназначавшееся для продажи и обмена с жителями дальних стран.

Интерес к салу в Украине появился только в 17 столетии, в самый разгар турецких и татарских набегов.Это было связано с тем, что мусульмане , угонявшие с собой скот, были равнодушны к свиньям, которых им запрещала употреблять в любом виде их вера. Именно этот фактор считается основной причиной возникновения любви украинцев к свиному мясу. Сметливые украинцы, заметив отвращение, которое вызывает у захватчиков сало, натирали им и другие продукты, для того чтобы их сохранить от разграбления.Когда нашествия остались позади, сало осталось любимым кушаньем.

2.

В 2001 году телекомпания BBC опросила 30 000 британцев, кто, по их мнению, был самым выдающимся героем в истории страны. Уинстон Черчилль занял первое место, принцесса Диана — третье, а Чарльз Дарвин — четвертое. На следующие места респонденты поставили Шекспира и Исаака Ньютона. Уже на 12-м месте (очень высоком, учитывая конкуренцию!) был Джеймс Кук. Мореплаватель, картограф и исследователь, живший с 1728 по 1779 год, остается национальным героем и одной из самых ярких икон достижений Британской империи.

На службе короне Джеймс Кук трижды обогнул земной шар. Он составил подробные карты побережья Австралии и Новой Зеландии.Одновременно с этим Джеймс Кук был бесчеловечным садистом.Именно поэтому памятники Куку в Австралии и Новой Зеландии подверглись вандализму, а памятник в Виктории, Канада, был свергнут демонстрантами. Образ Кука, о котором умалчивают учебники, наконец-то появился в публичных дебатах: поборник колониализма и исключительный садист с бесчеловечными порывами.И в этом ,пожалуй,нет ничего удивительного, поскольку бесчеловечный садизм национальная черта алчных и кровожадных англичан !На нашей планете, пожалуй, нет народа, который бы истребил столько людей и колонизировал бы столько стран!

Одновременно с этим вызывает удивление, что в 2002-м году зрители телеканала «Би-би-си» поставили Диану на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен. Леди Ди оказалась в рейтинге выше Уильяма Шекспира, Исаака Ньютона, Джона Леннона и даже своей бывшей свекрови — Елизаветы II. Обойти Диану сумели лишь Уинстон Черчилль и Изамбард Брюнель — создатель Большой Западной Железной дороги. Безусловно, Диана была королевских кровей и ее род брал свое начало от незаконнорожденного сына Карла II, короля Англии из династии Стюартов, однако эта не самая любимая англичанами династия. Стюарты были католиками и именно это обстоятельство стоило им трона.

Когда леди Ди выходила замуж за принца Чарльза, многие газеты обращали внимание на эту деталь, намекая на то, что их брак может оказаться несчастливым.И они оказались правы, поскольку этот брак оказался не только несчастливым, но и позорным для всей Англии! Диане приписывали романы с актерами Джоном Траволтой и Джеком Николсоном, писателем Джоном Фаулзом, который был на 35 лет ее старше и еще с целым рядом очень известных людей.Принцесса Диана также изменила принцу Чарльзу с офицером домашней кавалерии Джеймсом Хьюитти, которого многие считают биологическим отцом принца Гарри (кстати,у него такие же рыжие волосы и черты лица, как и у Джеймса Хьюитти). Однако наибольший резонанс вызвал роман Дианы с арабом Доди Аль-Файедом.Таким образом , принцесса Диана, покорившая и одновременно опозорившая большое количество английских сердец ,не раз понаставила рога принцу Чарльзу! В результате сегодня Чарльз стал не просто королем Карлом III, а королем Карлом III- рогоносцем !Исходя из этого, трудно понять логику тех неадекватных англичан, которые ,позоря свою страну, поставили принцессу легкого поведения на третье место в списке 100 величайших британцев всех времен!

3.

Как известно, зимы на Руси были суровые, и императрица, не привыкшая к таким морозам, начала замерзать в своих покоях. Ей ничего не оставалось делать, как идти к прислуге и узнавать, в чём, собственно, дело. Истопником оказался красивый юноша.Екатерина Вторая быстро сообразила и позвала его к себе, для «согрева». Впоследствии истопник получил говорящую фамилию Теплов, императрица подарила ему земли, и, скорее всего, даже крепостных. Правда, «окно» в Петроград для него была закрыта навсегда. Поговаривают, что Екатерина Вторая, как только пришла в себя на нашей земле, частенько переодевалась в простолюдинку и знакомилась с мужчинами, чтобы скрасить свой одинокий вечер.