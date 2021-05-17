Из-за чего Израиль воюет с Палестиной?

Пандемия коронавируса заморозила ряд конфликтов в мире. В Сирии, Йемене и Ливии уже давно не было крупных боестолкновений. Но на самый застарелый конфликт карантин не распространяется - особенно тогда, когда этническая нетерпимость сопровождается религиозной. Почему в Иерусалиме началась бойня и как ее остановить, разбирался политический обозреватель "Вестника Кавказа" Камран Гасанов.

Уже вторую неделю в, пожалуй, самом святом месте в этом мире не останавливается кровопролитие. В городе Иерусалиме, являющемся символом трех мировых религий – христианства, ислама и иудаизма – идет война. Палестинцы забрасывают полицию камнями и фейерверками, приготовленными на Рамадан, а израильские полицейские используют не только водометы, но и огнестрельное оружие. 10 мая конфликт вышел на новый уровень. Палестинское движение ХАМАС выпустило уже около 1000 ракет по Израилю. Хотя система ПВО "Купол" работает весьма эффективно – по словам представителя пресс-службы ЦАХАЛ Хидая Зильбермана, она перехватила 90% снарядов – несколько ракет все же ударили по израильским городам. В ответ на это израильская авиация бомбит сектор Газа, где и располагаются базы ХАМАС. За несколько дней погибли около 50 палестинцев, есть свыше 300 раненных. В уличных боях пострадали десятки израильских полицейских.

Поводом к насилию традиционно становится День Иерусалима. 9-10 мая израильтяне празднуют взятие полного контроля над городом Иерусалим, произошедшее после шестидневной войны в 1967 году. Арабы-мусульмане скорбят об этой утрате и называют этот день "Аль-Кудсом", который отмечают в последний день Рамадана. Обе стороны – Израиль и Палестина – претендуют на Иерусалим, но в соответствии с международным правом город должен быть разделен на две части. Западная часть должна быть за Израилем, а Восточная – за Палестиной. Вся проблема заключается в том, что Израиль не хочет делить город и намерен получить его полностью. Почему? Ответ кроется все в той же религии.

Дело в том, что в Восточном Иерусалиме, который должен отойти Палестине, находится Храмовая гора. В 10 веке до нашей эры здесь стоял храм Соломона. В 586 году до н.э. вавилонский царь Навуходоносор II разрушил его, но через 70 лет при персидском царе Кире II Великом, разрешившем депортированным евреям вернуться на родину, его отстроили заново. Второй иудейский храм был уничтожен римлянами в 1 веке н.э., но от него остался небольшой кусок - Стена Плача. Это самое святое место для иудеев. Сюда приходят миллионы еврейских паломников. Прямо по соседству на Храмовой горе находятся мечеть Аль-Акса. По преданиям, именно сюда из Мекки ночью путешествовал пророк Мухаммед и отсюда вознесся на небеса. Древняя мечеть построена в начале VII века, когда Арабский халифат и ислам завоевывали Ближний Восток. Так же, как и евреям, мусульманам приходилось бороться с внешними оккупантами. В XI веке крестоносцы захватили Иерусалим и перестроили Аль-Аксу в базилику, дав ему название Храм Соломона. Но известный египетский султан, которому пытались подражать многие современные арабские лидеры, включая Саддама Хусейна, в XII веке отвоевал Иерусалим и вернул мечети прежний статус. Имя его было Салах ад-Дин.

Израиль сейчас добивается того, чтобы весь мир признал Иерусалим его территорией. США при Дональде Трампе в 2017 году уже приняли такое решение и перенесли в город свое посольство. Палестинцы боятся, что если Иерусалим окончательно станет частью Израиля, то, во-первых их территория будет еще меньше, и что более страшно – их святыня Аль-Акса может быть разрушена. По некоторым слухам, ортодоксальные иудеи рассчитывают восстановить Храм Соломона. Но чтобы это сделать, придется избавиться от второй по важности для мусульман мечети. То, что это больше чем слухи, доказывает фотография Иерусалима, которую пару лет назад держал в руках американский посол в Израиле Давид Фридман. На этом изображении на Храмовой горе вместо Аль-Аксы стоит еврейский храм.

Надо сказать, что на день "Аль-Кудс" между израильтянами и палестинцами постоянно вспыхивают конфликты. Крупный кризис разгорелся в мае 2018 года, когда сотни палестинцев были ранены во время столкновений с израильскими силовиками в Газе. Нынешний конфликт эскалировал еще по двум дополнительным причинам. Израильский суд решил изъять дома у арабов в одном из кварталов Иерусалима, где они живут уже больше полувека, и передать их еврейским переселенцам. Вторым фитилем стало поведение израильской полиции, ворвавшейся в мечеть Аль-Акса и устроившей там расправу над палестинцами. Управляющий мечети Аль-Акса Омар Аль-Кисвани в беседе с корреспондентом агентства "Анадолу" говорил: "Израильские солдаты, применяя звуковые бомбы, слезоточивый газ и пластиковые пули против мусульман с крыши мечети, взошли на минбар, который обнесен стеклом".

Со своей стороны Израиль тоже в определенной степени прав, потому что палестинцы прибегают к радикальным методам. Они нападают на полицию и забрасывают ракетами простых мирных жителей соседней страны. Как бы то ни было, очевидно, что для успокоения ситуации требуется внешнее вмешательство. Россия и Европа открыто ничью сторону не занимают и призывают к прекращению насилия. Но третий крупный посредник в лице США, хотя на словах тоже призывают к миру, на деле подпитывают амбиции Израиля. Даже смена администрации в Белом доме с произраильского Дональда Трампа на "обычного" Джо Байдена мало что здесь изменила. Россия могла бы объединить усилия с Европой и крупными игроками на Ближнем Востоке – Турцией, Саудовской Аравией и Ираном – и оказывать давление на США, чтобы, в свою очередь они повлияли на Израиль. При этом Москва также может использовать свои тесные связи с главными спонсорами Палестины – Анкарой и Тегераном – ­ для оказания давления на ХАМАС с тем, чтобы прекратить обстрелы израильских городов.

Источник : https://vestikavkaza.ru/material/348100

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