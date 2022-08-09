11 признаков того, что вас посещает ангел-хранитель

Для тех, кто верит в существование ангелов-хранителей, довольно тяжело бывает сразу понять, рядом он сейчас или нет. Вот уже много лет люди делились своими наблюдениями на эту тему.

В итоге удалось выделить 11 самых частых признаков того, что вас посещает ваш ангел-хранитель.

1. Посещение ангелом во сне

Сны часто воспринимают в качестве окна для души, но сон также может показывать, что где-то рядом находится ваш ангел-хранитель.

Ангел может посещать вас во сне, чтобы дать знать, что он рядом и что он присматривает за вами. Иногда они могут таким образом передавать какое-то послание, а иногда они просто показывают своё присутствие.

2. Странные цветные круги перед глазами

Если по неизвестным причинам вы вдруг видите яркий свет или странные цветные круги, то может показаться, что это обман зрения. На самом деле некоторые люди считают, что так мы видим передвижение ангелов.

Вы можете заметить странные светящиеся шары в повседневной жизни или где-то на фотографиях рядом с вами. Многие считают, что эти уникальные огни – знак того, что ваш ангел-хранитель находится рядом.х=

3. Внезапный сладкий запах

Если вы вдруг чувствуете приятный сладковатый запах, но не знаете его происхождения, это может быть одним из признаков присутствия ангела поблизости.

Многие из тех, кто верят в ангелов, говорят, что эти сладковатые запахи – признак того, что ваш ангел-хранитель пытается дотянуться до вас и показать, что он рядом. Это иногда может быть похоже на запах вкусного блюда, цветов или приятных духов, которыми пользовались ваши усопшие родные.

4. Найти белое перо

В одной из книг об ангелах-хранителях автора Джеки Ньюкомб говорится, что белое перо – безопасный и мягкий способ ангела намекнуть человеку о своем присутствии. По мнению автора, это один из самых распространенных знаков от ангелов. Вы можете найти белое перышко совершенно случайно и в неожиданном месте.

5. Ваш ребенок видит нечто, что не можете видеть вы

Многие верят, что дети и домашние животные обладают способностью видеть ангелов-хранителей, даже когда взрослые их не видят. Говорят, ангелы успокаивают детей, когда те капризничают.

Вы можете заметить, что ваш малыш пристально вглядывается в какую-то точку или улыбается в пустоту, словно там кто-то есть. Это может быть знаком присутствия ангела рядом с ним.

6. Вы видите ангелов в облаках

В детстве многие из нас проводили время за рассматриванием причудливых форм облаков. Кто-то видел зверей, кто-то другие предметы. Если вам часто кажется, что облака похожи на ангела – это может быть знаком его присутствия рядом. Иногда таким же знаком могут быть облака, напоминающие сердечки или другие предметы, которые вам приятны или важны для вас.

7. Вы замечаете числа ангелов в простых вещах

По мнению авторов, которые занимаются этой тематикой, ангелы часто пытаются привлечь внимание людей при помощи случайно попавшихся на глаза чисел ангела. Это могут быть какие-то важные для вас числа или даты или повторяющиеся необычные числа – 333, 11:11 и т.д. Если они часто попадаются вам на глаза, знайте, что ваш ангел-хранитель где-то рядом.

8. Внезапные изменения температуры

Многие люди говорят о таком явлении, как внезапное изменение температуры. Это может быть неожиданное ощущение холода или тепла по всему телу. Всё это многие воспринимают как знак присутствия ангела.

9. Вы слышите приглушенные звуки

Конечно, мы не можем общаться ангелами, но это не мешает им пытаться нам что-то сказать. Многие уверены, что странные приглушенные звуки, которые появляются в тишине по неизвестной причине, могут служить признаком того, что ваш ангел-хранитель пытается вам что-то сказать.

10. Ощущение присутствия

Наверняка у многих бывало такое чувство, будто рядом кто-то есть, даже когда комната абсолютно пустая. Многие считают, что это также один из признаков того, что ваш ангел находится рядом.

11. Внезапное тепло в районе макушки

Считается, что внезапное ощущение тепла в районе макушки головы может говорить о присутствии ангела. Многие думают, что эта область связана с нимбом ангела и через неё он может обращаться к человеку.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2537865777019095602/

А вы знали об этом?

Холопы являлись одним из первых возникших сословий на Руси. Историки до сих пор не могут определиться с тем, в какой период они точно появились и образовались в отдельное сословие, но в XI веке такое сословие уже существовало и являлось самым низшим в сравнении со всеми остальными. В холопы зачислялись все люди, которые оказались в плену в результате военных действий в противостояниях между княжествами. Часто холопами становились должники. Так поступали с людьми согласно закону. Любой человек, который не смог отдать долг, обязан был его отработать, и ни на какую свободную жизнь после этого рассчитывать не мог. Холопы на Руси являлись первым сословием, которое по факту образовало будущую модель крепостного права, которое по версии ряда историков появилось намного раньше, как раз в тот момент, когда сложилось холопское сословие.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Очередная попытка кровожадных американцев развязать братоубийственную войну на Тайване по украинскому сценарию" https://otari.mirtesen.ru/blog/43898376172/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!