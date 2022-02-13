Стань незаменимой: 7 женских секретов, чтобы быть для него самой-самой

Советчиков, как стать самой-самой для своего избранника — пруд пруди. Телегиды по женской моде, косметологии, советы фитнес-тренеров, сумасшедшие тенденции, в конце концов — это всё не то. Многие знают, что это вещи полезные, но всё это — оболочка. А под ней должно скрываться содержимое. Иначе пустышка не протянет дольше, чем длится химия любви — 17 месяцев.

Психологи говорят, что женщина всегда должна чувствовать и знать, как удержать в мужчине живой и не угасающий интерес, и вот 7 подсказок о том, как это сделать:

1. Хвалить.

Да, да, именно хвалить. Оказывается, мужчины тоже любят комплименты. Необходимо говорить своему мужчине, какой он сильный, мужественный, добрый, щедрый и т.д. Хвалить не только тогда, когда он купил новую шубу, а даже когда просто забил гвоздь или помог надеть сапоги. Делая комплименты своему мужчине, мы укрепляем его уверенность в себе и удерживаем эмоциональную связь в отношениях.

2. Впечатлять.

Женщины так умело впечатляют мужчин при знакомстве и на этапе начальных отношений, но совсем забывают это делать, когда выходят замуж. Мужчину необходимо влюблять в себя снова и снова. Пригласите его на романтическое свидание, устройте ужин при свечах, приготовьте его любимое блюдо.

3. Мотивировать.

Делайте сюрпризы. Они это любят. Не переставайте удивлять своих мужчин. Оставайтесь всегда для них загадкой.

Любому мужчине присущи амбиции. А какого размера они будут и куда приведут, во многом зависит от женщины. Успех мужчины напрямую связан с женской любовью и заботой. Мужчина нуждается в источнике вдохновения. И этим источником должна стать его женщина.

4. Давать свободу.

Многих женщин пугает мужская свобода. Они боятся остаться одни и постоянно думают: «А если он не вернется?». Но мужчина по своей натуре добытчик и завоеватель. Ему необходимо покорять вершины, завоевывать мир и решать проблемы, при этом дома его должна ждать любимая женщина. Если не давать мужчине свободу, он начнет задерживаться на работе, допоздна засиживаться за компьютерными играми и придумывать прочие способы, чтобы от вас отдохнуть. Не ограничивайте мужское пространство. Отпустите его на рыбалку или на футбол с друзьями, а когда он вернется, встречайте его со всей любовью и лаской. Мужчина обязательно ответит вам взаимностью и благодарностью.

5. Не спорить.

Когда женщины спорят, они хотят доказать свою правоту, ощутить собственную важность и одержать маленькую победу. Но, когда есть победитель, то есть и побежденный. Зачем женщине побеждать своего мужчину? Вы ведь не на поле боя. Побеждая мужчину, вы убиваете часть его мужского достоинства и отдаляете от себя.

6. Поддерживать.

Умение поддержать партнёра – это целое мастерство. Мужчине очень важно, чтобы в сложный момент его выслушали, а не давали советы и оценки. Нужно аккуратно поинтересоваться его переживаниями и выразить веру в него, как в мужчину.

7. Соблазнять.

Мужчины достаточно просты в своих действиях и желаниях. Так как по своей сути они являются охотниками, им необходима добыча. И такой добычей должна быть любимая жена. Не переставайте соблазнять своего мужчину, подчеркивайте свою чувственность и женственность. Взаимоотношения в постели очень сильно влияют на прочность брака и способствуют созданию более глубокой связи между партнерами.

Такие простые советы помогут укрепить отношения, улучшить семейную жизнь и сделать партнеров более счастливыми. Настоящая женская хитрость способна победить любое мужское упрямство и создать гармонию единства.