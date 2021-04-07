Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    А по делу, Ершович, что можешь сказать?Зюганов назвал ви...
  • Михаил Ершов
    Да ты, автор, подавился костью обглоданной, и изрыгаешь бред. Долбоёб бля!Зюганов назвал ви...
  • Александр Фишкин
    Вспомним, однако, о том, что когда свергали царя, большевиков ещё НЕ БЫЛО.Зюганов назвал ви...

Хиджра — индийская каста трансгендеров

Хиджра — индийская каста трансгендеров

В Индии, Бангладеш, Пакистане - я встречаю их везде: на улицах, в общественном транспорте. Они сбиваются в небольшие стаи (по одному встретишь редко) и выделяются своим внешним видом среди остальных жителей этих стран. "Хиджра" : каста трансгендеров, кастратов, гермафродитов. Третий пол.

По вагону индийского поезда раздается хлопанье в ладоши. Значит идет хиджра. Увидев это зрелище впервые, 6 лет назад, с нижней боковушки "Агра - Бангалор" я вдавился в полку и подумал чем отбиваться: руками или ногами. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что все остальные пассажиры поезда легко расставались со своими деньгами, отдавая их этим существам, да еще и разрешали наложить на себя их руки. В прямом смысле: хиджры накладывали свои ладони на их головы, забирали деньги и шли дальше, продолжая хлопать в ладоши...

Хиджра — индийская каста трансгендеров

 

Ох, как не просто писать о них в среднем роде. Но так они требуют о себе сами: в последней переписи населения Индии эта каста требовала занесения себя в списки как "Третий пол". По слухам (а индийская перепись населения разрешает в отношении себя этот термин) их около миллиона.

Кстати, самый страх - это когда в поезде такое существо будит тебя ночью, и ты спросонья вообще не понимаешь где ты.

Когда привыкаешь к первоначальному спорному ощущению от их внешнего вида, понимаешь, что это достаточно прикольные люди. Я еду в автобусе и вижу как они собирают деньги со стоящих на светофоре автомобилей. Мы можем поприветствовать друг друга, махнув рукой, перекинуться парой фраз - они вполне дружелюбны.

Деньги им дают все. Потому что бояться не давать - считается, что если хиджра проклянет мужчину, то он потеряет мужскую силу. Женщины могут стать бесплодными. А индийское правительство вообще пошло на хитрый ход: хиджрам доверили собирать налоги. Попробуй не заплати! Сбор налогов повысился многократно.

Хиджра — индийская каста трансгендеров

 

В остальном же они могут без разрешения приходить на любое празднество: чтоб станцевать на свадьбах, на днях рождения. Если прикинуть сколько они собирают денег, например, пройдя всего лишь один вагон в поезде (а поезда в Индии километровые) - то финансово быть хиджрой очень выгодно. В остальном - это проституция, мошенничество и так далее. Короче, ничего криминального.

Насчет ампутации органа. Кровотечение не останавливают. Кладут прямо на табуретку орган и отрезают. Обычно это происходит от рук более старшего члена по касте. Операция в Индии незаконна и делается в частных домах подпольным способом.

Хиджра — индийская каста трансгендеров

 

Глава Исламабадского отделения Ассошиэйтед Пресс сделал проект "Двойная жизнь", в котором хиджры предстают и в своем изначальном виде и после переодевания в женщину, а также показывается небольшой фрагмент одного дня члена сообщества хиджры. Мухаммед прожил в этой среде два года, и утверждает, что сделать этот проект было не так-то просто: нужно было длительное время, чтоб эти люди начали ему доверять.

Многие из них покидают свои деревни и уезжают в большие города, опасаясь реакции семьи и соседей.

Источник : https://pikabu.ru/story/khidzhra__indiyskaya_kasta_transgend...

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Женский тест: узнайте свой типаж и чем вы умеете привлечь мужчину https://otari.mirtesen.ru/blog/43605906498          

Странности великих людей https://otari.mirtesen.ru/blog/43210075650

Христианство и секс: когда и почему это стало грехом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43687180709

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

RTX 3080 Ti уже продают за 3500 долларов

Читать
В топ индекса узнаваемости и доверия в России пробились онлайн-ритейлеры
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В топ индекса узнаваемости и доверия в России пробились онлайн-ритейлеры

Королевская почта Британии выпустила марки с изображением Пола Маккартни
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Королевская почта Британии выпустила марки с изображением Пола Маккартни

Главные события экономики 6 мая 2021 года: газ пойдет в регионы, цены на дачи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Главные события экономики 6 мая 2021 года: газ пойдет в регионы, цены на дачи

Топ-5 свердловский компаний, потерявших больше всех в кризис
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

Топ-5 свердловский компаний, потерявших больше всех в кризис

"РусГидро" сохраняет способность генерировать доходность
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

"РусГидро" сохраняет способность генерировать доходность

В Австрии население не спешит отказываться от наличных
Материал, выбранный редакторами МиртесенMMGP.com — новости из сферы финансов и инвестиций

В Австрии население не спешит отказываться от наличных

Инвесторы проявят сдержанность перед публикацией пятничного отчета по рынку труда США
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

Инвесторы проявят сдержанность перед публикацией пятничного отчета по рынку труда США

Таджикистан обнародовал данные о погибших в результате конфликта на границе с Киргизией
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Таджикистан обнародовал данные о погибших в результате конфликта на границе с Киргизией

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенРайонная неделя

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира

Продажи Nintendo Switch взлетели на 44 % за год и не собираются останавливаться
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Продажи Nintendo Switch взлетели на 44 % за год и не собираются останавливаться

Названы причины повышения стоимости проезда в Краснодаре
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Названы причины повышения стоимости проезда в Краснодаре

Снижение цен на нефть достигает 1,5% на обострении опасений за спрос
Материал, выбранный редакторами МиртесенТрейдер Старт 2016

Снижение цен на нефть достигает 1,5% на обострении опасений за спрос

Девушки из Tinder в сговоре с ресторанами просят мужчин оплачивать оливье за 12 тыс. р.
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Девушки из Tinder в сговоре с ресторанами просят мужчин оплачивать оливье за 12 тыс. р.

Стоимость золота превысила $1800 за унцию впервые с февраля на ослаблении доллара
Материал, выбранный редакторами МиртесенТрейдер Старт 2016

Стоимость золота превысила $1800 за унцию впервые с февраля на ослаблении доллара

Чистый убыток Uber в первом квартале сократился в 27 раз
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Чистый убыток Uber в первом квартале сократился в 27 раз

Компания Uber сообщила об убытке в 108 млн долларов с начала 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Компания Uber сообщила об убытке в 108 млн долларов с начала 2021 года

Китай стал основным рынком сбыта легендарных кубинских сигар
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный марафон - стартуем

Китай стал основным рынком сбыта легендарных кубинских сигар

Port Arthur не поможет Польше
Материал, выбранный редакторами МиртесенНефть Капитал

Port Arthur не поможет Польше

Ситуация в Мозамбике усилит газовое доминирование РФ в Европе
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Ситуация в Мозамбике усилит газовое доминирование РФ в Европе

Эксперты рассказали, как изменятся цены на нефть этим летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Эксперты рассказали, как изменятся цены на нефть этим летом

В России рассказали о конце эпохи дешевых займов
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

В России рассказали о конце эпохи дешевых займов

ФТС отчиталась о перечислениях в бюджет РФ за январь–апрель
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

ФТС отчиталась о перечислениях в бюджет РФ за январь–апрель

РПЛ выплатила «Тамбову» 3 млн рублей, которые сразу конфисковал суд
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

РПЛ выплатила «Тамбову» 3 млн рублей, которые сразу конфисковал суд

Ферруччо Ламборгини 105 лет. Фермер или производитель суперкаров?
Материал, выбранный редакторами МиртесенAUTO-TIP

Ферруччо Ламборгини 105 лет. Фермер или производитель суперкаров?

Стартап-аналог Shopify для NFT-рынка Bitski привлек рекордные для себя $19 млн
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusbase

Стартап-аналог Shopify для NFT-рынка Bitski привлек рекордные для себя $19 млн

Россия за неделю увеличила свои международные резервы на миллиард долларов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Россия за неделю увеличила свои международные резервы на миллиард долларов

Стартап Tala в партнерстве с Visa и Circle позволит клиентам оплачивать покупки в USDC
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Стартап Tala в партнерстве с Visa и Circle позволит клиентам оплачивать покупки в USDC

«Расстрелять!»: Лоза, Лещенко и Винокур осудили Саеву за меркантильность
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

«Расстрелять!»: Лоза, Лещенко и Винокур осудили Саеву за меркантильность

А не перегрет ли Ethereum?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПрезидент России - Народ России

А не перегрет ли Ethereum?

Мировые цены на продовольствие поднялись до максимума за семь лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Мировые цены на продовольствие поднялись до максимума за семь лет

"Литана" разместила биржевые облигации на 300 млн рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

"Литана" разместила биржевые облигации на 300 млн рублей

Картина дня

наверх