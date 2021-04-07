Хиджра — индийская каста трансгендеров

В Индии, Бангладеш, Пакистане - я встречаю их везде: на улицах, в общественном транспорте. Они сбиваются в небольшие стаи (по одному встретишь редко) и выделяются своим внешним видом среди остальных жителей этих стран. "Хиджра" : каста трансгендеров, кастратов, гермафродитов. Третий пол.

По вагону индийского поезда раздается хлопанье в ладоши. Значит идет хиджра. Увидев это зрелище впервые, 6 лет назад, с нижней боковушки "Агра - Бангалор" я вдавился в полку и подумал чем отбиваться: руками или ногами. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что все остальные пассажиры поезда легко расставались со своими деньгами, отдавая их этим существам, да еще и разрешали наложить на себя их руки. В прямом смысле: хиджры накладывали свои ладони на их головы, забирали деньги и шли дальше, продолжая хлопать в ладоши...

Ох, как не просто писать о них в среднем роде. Но так они требуют о себе сами: в последней переписи населения Индии эта каста требовала занесения себя в списки как "Третий пол". По слухам (а индийская перепись населения разрешает в отношении себя этот термин) их около миллиона.

Кстати, самый страх - это когда в поезде такое существо будит тебя ночью, и ты спросонья вообще не понимаешь где ты. Когда привыкаешь к первоначальному спорному ощущению от их внешнего вида, понимаешь, что это достаточно прикольные люди. Я еду в автобусе и вижу как они собирают деньги со стоящих на светофоре автомобилей. Мы можем поприветствовать друг друга, махнув рукой, перекинуться парой фраз - они вполне дружелюбны.

Деньги им дают все. Потому что бояться не давать - считается, что если хиджра проклянет мужчину, то он потеряет мужскую силу. Женщины могут стать бесплодными. А индийское правительство вообще пошло на хитрый ход: хиджрам доверили собирать налоги. Попробуй не заплати! Сбор налогов повысился многократно.

В остальном же они могут без разрешения приходить на любое празднество: чтоб станцевать на свадьбах, на днях рождения. Если прикинуть сколько они собирают денег, например, пройдя всего лишь один вагон в поезде (а поезда в Индии километровые) - то финансово быть хиджрой очень выгодно. В остальном - это проституция, мошенничество и так далее. Короче, ничего криминального.

Насчет ампутации органа. Кровотечение не останавливают. Кладут прямо на табуретку орган и отрезают. Обычно это происходит от рук более старшего члена по касте. Операция в Индии незаконна и делается в частных домах подпольным способом.

Глава Исламабадского отделения Ассошиэйтед Пресс сделал проект "Двойная жизнь", в котором хиджры предстают и в своем изначальном виде и после переодевания в женщину, а также показывается небольшой фрагмент одного дня члена сообщества хиджры. Мухаммед прожил в этой среде два года, и утверждает, что сделать этот проект было не так-то просто: нужно было длительное время, чтоб эти люди начали ему доверять.

Многие из них покидают свои деревни и уезжают в большие города, опасаясь реакции семьи и соседей.

Источник : https://pikabu.ru/story/khidzhra__indiyskaya_kasta_transgend...

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