Почему не стоит носить фото родных в кошельке рядом с деньгами?

Довольно часто люди хранят в кошельках не только деньги и кредитные карты, но и фотографии дорогих им людей.

Такая привычка понятна и логична, каждому из нас хочется носить с собой частичку чего-то приятного, а ведь одна только фотография дорогого человека способна поднять нам настроение и сделать день намного лучше.

Но эзотерики выступают против такого обычая.

Они утверждают, что складывать фотоснимки и деньги вместе нельзя, ведь они начинают взаимодействовать друг с другом на энергетическом уровне. Из-за этого персоны, чья фото помещены в кошелек, могут заметить у себя постепенное возрастание жажды наживы, которое превратится в единственную и главную цель их жизни.

К слову, если вы все-таки не хотите отказываться от такой традиции, используйте вместо обычного кошелька портмоне с большим количеством карманов и отделов внутри, что гарантирует раздельное хранение фотокарточек и денег.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2471346518262548501/

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