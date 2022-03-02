Братья Райт: 10 малоизвестных фактов о пионерах авиации

Эти парни всем хорошо знакомы. Создание первого в мире действительно летающего самолета,тот самый первый полет человека на аппарате тяжелее воздуха с двигателем — это все их неуемных рук дело.

А вы знали,что после того полета Flyer-1 братьев Райт больше не поднялся в небо,у них был бизнес по продаже велосипедов,они преуспели в печатном деле,при этом ни Орвилл,ни Уилбер Райт не получили аттестат средней школы? И да,первая авиакатастрофа со смертельным исходом — это тоже они.

Младший Райт был первым братом в воздухе

14 декабря 1903 года братья бросили монетку, чтобы решить, кто первым испытает Flyer-1 на песках Килл Девил Хиллз в Северной Каролине. Старший брат Уилбер выиграл жеребьевку, но его первая попытка закончилась аварией. Три дня спустя Орвилл в модном пальто и галстуке лежал на животе на нижнем крыле самолета и был готов к покорению неба. В 10:35 отремонтированный Flyer-1 начал разгон, а Уилбер бежал рядом, корректируя положение самолета. Аппарат пролетел 36,5 метров и приземлился спустя 12 секунд. Именно эти 12 секунд стали отправной точной для мировой авиации, которой Райты, помимо прочего, подарили одно из главных открытий — три оси вращения самолета. Это позволило будущим пилотам эффективно управлять самолетом и поддерживать его равновесие во время полета.

После первого дня полетов Flyer-1 больше уже никогда не летал

17 декабря 1903 года братья совершили в общей сложности четыре полета на своем самолете, и когда Орвилл и Уилбур обсуждали последний из них, внезапный сильный порыв ветра подхватил самолет и несколько раз перевернул его. Самолет получил сильное повреждение ребер жесткости, мотора и направляющих цепного привода, что уже не подлежал ремонту. Flyer-1 был доставлен обратно в мастерскую и с тех пор больше никогда не летал.

Братья Райт стали авиаторами благодаря игрушке

Как-то раз отец Райтов пришел домой с подарком для сыновей. Это был 30-сантиметровый летательный аппарат с пропеллером, сделанный по мотивам изобретения другого пионера авиации — француза Альфонса Пено. Модель вертолета из пробки, бамбука, бумаги и оснащенная резинкой загипнотизировала 11-летнего Уилбера и 7-летнего Орвилла. Так игрушка ценой меньше доллара зажгла у Райтов страсть к авиации и определила будущее их и всей авиации в целом.

Ни один из Райтов не получил аттестат средней школы

Старший из братьев Уилбер Райт

Уилбер, старший из братьев, закончил четыре года средней школы, но семья переехала, и ему так и не вручили аттестат. Зимой 1886 года Уилбер получил травму лица во время игры в хоккей и остался без передних зубов. Из-за этого он стал замкнутым, кроме того, оказался поступать в Йельский университет, как планировал ранее. Орвилл вообще бросил школу после первого класса, чтобы начать печатный бизнес вместе со старшим братом.

Братья Райт — успешные бизнесмены

В 1889 году братья разработали и построили свой собственный печатный пресс и начали выпускать еженедельную газету The West Side News. В следующем году они выпустили уже ежедневную газету The Evening Item. В 1892 году братья воспользовались велосипедным бумом и открыли компанию Wright Cycle Company — успешную мастерскую по ремонту и продаже велосипедов, которая финансировала их летные эксперименты. Параллельно Райты продавали печатные прессы и двигатели внутреннего сгорания.

Оба брата остались холостяками

Младший Орвилл Райт

Орвилл и Уилбер Райты, родившиеся с разницей в четыре года, настолько были увлечены своим бизнесом, что на семейную жизнь у них попросту не было времени. Уилбер как-то язвительно заявил журналистам, что у него нет сил уделять внимание и самолетам, и жене.

Братья Райт летали вместе только один раз

Отец Райтов боялся потерять обоих сыновей в авиакатастрофе, так что Орвилл и Уилбер пообещали ему никогда не летать вместе. Исключение составил 6-минутный полет 25 мая 1910 года. После приземления Орвилл взял на борт 82-летнего отца. Историки утверждают, что когда Орвилл набрал высоту, его взволнованный отец закричал: «Выше, Орвилл, выше!»

Орвилл попал в первую авиакатастрофу со смертельным исходом

После успеха в 1903 году братья Райт продолжили разработку самолетов. Они продали один из своих «Флайеров» американской армии, но во время демонстрации в Форт-Майер 17 сентября 1908 года пропеллер самолета раскололся, лишив его управления, и тот рухнул с высоты около 30 метров. Пассажир Орвилла, лейтенант Томас Селфридж из армейского корпуса связи, который выполнял роль официального наблюдателя, погиб. Сам Орвилл сломал ногу, четыре ребра и травмировал спину, но выжил.

Долгое время Орвилл отказывался пожертвовать Flyer-1 Смитсоновскому институту

Сегодня Flyer-1 является одним из самых популярных экспонатов в Смитсоновском национальном музее авиации и космонавтики, но на протяжении десятилетий Орвилл Райт отказывался пожертвовать ему самолет. Все дело в том, что смитсоновцы долгое время оспаривали тот факт, что Райты были первыми, кто поднял в воздух «аппарат тяжелее воздуха». После того, как институт в 1940-х все же признали это, Орвилл согласился пожертвовать им самолет. Flyer-1 прибыл в музей в 1948 году, почти через год после смерти Орвилла.

10. Нил Армстронг взял с собой на Луну кусочек Flyer-1

Когда Нил Армстронг в 1969 году бродил по Луне, у него в кармане был кусок ткани с левого крыла оригинального летательного аппарата Райтов вместе с куском дерева из винта самолета.

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