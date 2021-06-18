«Свадебный бунт»: почему астраханцы сыграли 100 свадеб в один день

Среди российских правителей особую страсть к преобразованиям, как известно, имел Петр I. В разгар его реформ в Астрахани начался, пожалуй, самый необычный бунт в отечественной истории. Дело в том, что причиной восстания стал слух, настолько напугавший местных девушек, что они были вынуждены пойти на крайние меры.

Причины восстания

Как отмечают историки, поводов для недовольства у астраханцев было достаточно. Прежде всего, жителей возмущал произвол городского управления. Местными властями вводились новые налоги на все виды торговли, сборами облагались погреба, бани и даже варка пива. Особенно отличился воевода Тимофей Ржевский, он передал торговлю хлебом откупщикам, тем самым подняв цены на этот продукт в разы.

Однако горожан не устраивали не только внутренние беспорядки, но и столичные реформы. В Астрахани было много старообрядческих кланов, которые не поддерживали нововведения Петра I. Астраханцы с ненавистью писали о зверских действиях местных начальников императору: «У мужска и женска полу русское платье обрезывали не по подобию и обнажали перед всем народом и всякое ругательство над девичьим полом чинили, и от церквей отбивали, их били, и усы, и бороды ругаючи обрезывали с мясом».

Последней каплей терпения городских жителей стал быстро распространившийся слух о новом царском указе. Как пишет отечественный историк и археограф А.В. Репников в своей книге “Петр I”: “В Астрахань было направлено большое количество иностранцев, которые в принудительном порядке должны были жениться на русских девушках”. Местные барышни, охваченные ужасом, решили действовать радикально.

Начало свадебного бунта

Для астраханцев перспектива родства с “нехристями” приравнивалась к позору, поэтому 9 августа 1705 года в городе за один день сыграли около ста свадеб. После громких гуляний, в ночь на 10 августа жители города во главе с местными стрельцами захватили Астраханский Кремль. Повстанцы завладели властью и начали устанавливать свои порядки. Они отменили несоизмеримые с доходами налоги, повысили жалованье солдатским отрядам, а самое главное конфисковали все имущество нерадивых дворян и чиновников. Не забыли мятежники и предательства воеводы Ржевского, его убили, заколов копьями.

К восставшим астраханцам вскоре примкнули и другие города Поволжья: Красный и Черный Яр, Гурьев, Терки. Но мечтам предводителей о расширении бунта и похода на Москву не суждено было сбыться.

Чем все закончилось

Вести о “Свадебном бунте” в Астрахани дошли до Петра I. Император, обеспокоенный распространением волнений, приказал правительственным полкам немедленно подавить восстание. В мятежный город были направлены войска под командованием генерал-фельдмаршала Б.П. Шереметева. 13 марта 1706 года вооруженные отряды захватили Астрахань и разгромили восставших. За несколько лет проводимых следствий и арестов в Москве было казнено свыше 300 участников самого необычного бунта в истории.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160373-svadebnyy-bunt-pochemu-...

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