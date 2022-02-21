8 важных фактов об отношениях, которые нужно понимать

Каждый из нас мечтает быть любимым и любить. Взаимно, радостно, порой страстно, но так, чтобы эта любовь приносила и нежность, и спокойствие, длилась всю жизнь. И если уж не идеализировать собственную историю, то каждому хочется, чтобы она непременно была счастливой. Но есть вещи, которые не то, чтобы определяют, но сильно влияют на отношения. И о них стоит помнить...

1. Отношения – как вино

Поначалу они бьют в голову, но чем более их выдерживаешь, тем более насыщенными и прекрасными они становятся. Согласно статистике, пары, встречавшиеся более трех лет, разводились на треть реже, чем люди в скороспелых браках. Поначалу нам застит глаза страсть – мало кто подходит к отношениям только с позиции разума. Недостатки, как правило, открываются позже, когда начинается стадия "трезвости". Моя бабушка давала один дельный совет:

До свадьбы нужно держать глаза широко открытыми, а после свадьбы стать немножко слепым.

2. Громкая свадьба – не залог крепкой семьи

Как-то мне довелось услышать историю о мужчине, который закатил свадебное торжество, взяв миллионный кредит в банке. Через полгода он развелся. Анекдот из жизни. Выставляя чувства напоказ, молодые люди лишают их внутренней сути, почвы, на которой они будут расти.

3. Нельзя забывать о благодарности

К тому же свадьба – это не финиш, а старт отношений и настоящее взращивание любви как раз начинается после ЗАГСа.

Какими бы близкими вы ни были со своей второй половинкой, никто не вправе принимать другого человека как должное. А благодарность... Она дарит крылья. Ведь в конечном итоге каждый хочет быть ценным, нужным, понятым и замеченным. "Спасибо" — в мелочах: после ужина, за принесенную зарплату (любого размера), за звонок, за выкроенное в плотном графике время. Да просто спасибо, что ты есть.

4. От проблем не надо бежать – их нужно решать

Создавать семью с задней мыслью о разводе – заведомо провальный путь. Нужно заранее настраиваться на то, что ты сможешь простить вторую половинку, если супруг или супруга изменит, быть рядом с любимым человеком не только, когда все хорошо и гладко, но даже плохо и очень плохо. Вот это любовь. А не постель, не быт и даже не дети.

5. Ухаживайте друг за другом

Пожилые люди, прожившие долгие годы в любви, говорят, что нельзя привыкать к этому чувству. Женщина должна всегда оставаться немножечко невестой, а мужчина – немножко женихом. В этом сохраняется и новизна, и радость, и очарование.

6. В отношениях придется трудиться

Если вы думаете, что счастье подают готовым на блюде, то не заводите отношений вообще. Готовность подставить плечо, пожалеть, сделать за него или за нее какую-то работу – вот, что создает двоих людей. Когда ты можешь примчаться из другого города, отдать почку, закрыть собой (и чувствуешь, что сделаешь это, хотя ситуация того не требует) – это любовь.

7. Детей нужно хотеть, а не "заводить"

Нужно желать стать родителем маленького чуда, заботиться о нем и растить его. Незрелым же папам и мамам, которые видят в ребенке обузу и с радостью отдают его на попечение бабушек-дедушек, лучше было бы подождать. До звания "родитель" нужно дорасти, иметь достаточно спокойствия и внутренней зрелости, чтобы противостоять стрессу, появляющемуся с рождением ребенка.

8. Обнимашки во сне

По данным исследований, пары, которые спят вместе, счастливее тех, кто проводит ночи порознь. Это вопрос тепла: и душевного, и физического. Когда мы чувствуем любимого человека, его тело, то инстинктивно становимся защищеннее, спокойнее, радостнее. причем нежности не обязательно должны напрямую касаться интима. Это и то, что англичане называют словом cuddling – прижиматься, сжимать в объятиях, свернуться калачиком.

Следуйте этим простым правилам, и у вас получится построить по-настоящему здоровые и крепкие отношения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2419007863485631344/

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