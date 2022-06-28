Самые страшные женщины Африки. Жестокое племя Мурси и их шокирующие традиции

Нет, наверное все же неподготовленным и впечатлительным людям не стоит встречаться с этим племенем, пусть даже и виртуально. Сознательное уродство, которым подвергают себя женщины африканского племени Мурси трудно воспринимать спокойно. Вместо милой губастой улыбчивой африканки тебе навстречу выходит черное пугало с лысой головой без зубов и с круглым подносом над подбородком. При этом еще и хмурит брови и требует деньги за съемку. Да и о каких улыбках может идти речь, когда под носом болтается круглое глиняное блюдо, которое делает невозможным не только улыбку, а и какую-либо гримасу в принципе. Итак, встречайте – африканское племя Мурси – пожалуй, самое жестокое и кровожадное племя Африки.
Для начала о самом животрепещущим – что это у них за тарелки и зачем они так делают? Эта тарелка называется "дэби", носят ее исключительно женщины и процесс вживления инородных тел проходит постепенно. Сначала 12–13-летние девочки прорезают часть нижней губы и начинают вставлять туда деревянные диски небольшого размера. Со временем диски увеличиваются, а перед совершеннолетием заменяются на полноценную глиняную тарелку "дэби". И да, чтобы ее носить, надо еще предварительно удалить передние зубы на нижней челюсти, дабы они не стукались о край этого блюда.
И ради чего же они так радикально уродуют себя? А вот тут нет точного и четкого ответа. Сами женщины ссылаются на традиции. Дело в том, что девушка с "дэби" в губе всегда будет желанной невестой. За нее дадут больше выкупа, чем за девушку без уродства и у нее больше шансов выйти замуж. Да-да, женщин в этом племени ощутимо больше, чем мужчин, поэтому последние чувствуют себя как в раю. Единственные полезные занятия мужчин племени Мурси – это война с соседними племенами и сбор денег с туристов за возможность сфотографироваться рядом с их прекрасными ужасными половинками.
Справедливости ради надо сказать что никто не заставляет женщин так уродовать себя. Все эти членовредительства – дело сугубо добровольное и даже родители не могут повлиять на выбор подростка. Но вот только естественная красота женщин в племени совершенно не в почете и девушки, которые не обрили себе череп, не вырвали зубы, не "украсили" себя шрамами и не вставили "дэби" рискуют так никогда и не выйти замуж.
Но это объяснение самих африканок. Специалисты этнологи же придерживаются другой версии добровольного уродства. Дело в том, что в стародавние времена, когда на черном континенте процветало рабство, женщины Мурси специально наносили увечья, чтобы уберечь себя от него. Оно и верно – вряд ли какой работорговец позарится на женщину, которая не обладает ни одним из признаков женственности, да вдобавок смотрит на тебя так сурово, что будто готово отгрызть тебе голову.
Кстати, о еде. Разумеется, при таком "парадном" облачении нет никакой возможности принимать пищу. Поэтому женщины едят тогда, когда их никто не видит, закладывая маисовую кашу и прочую нехитрую снедь пальцами глубоко в недра беззубого рта.
Но необычный внешний вид племени – это еще цветочки. Гораздо серьезнее и ужаснее философия этого племени, которой они стараются придерживаться. Мурси поклоняются духам смерти и все замужние женщины племени считаются жрицами смерти (вот еще почему так важно выйти замуж). Здесь практикуется обычай, который получил название "поцелуй смерти". Одну из главных ролей в этом ритуале как раз и играет та самая тарелка, которой женщины уродуют себя.
Во время ритуала жрицы племени предлагают своим благоверным некий дурманящий порошок, который насыпают на ту самую тарелочку. Слизывание оного заменяет паре поцелуи. А потом мужчина погружается в пьянящий дурман. Наступает следующий этап, который носит название "укус смерти". В рот мужику через специальную трубку вдувается дым местного ядовитого растения, который может вызвать сильнейшую интоксикацию. Потом по хижинам идет верховная жрица и разносит специально сваренное противоядие. Только вот эффективность этого противоядия весьма сомнительная и везет в конечном итоге далеко не всем. "На все воля демона смерти", — говорит верховная жрица. Поэтому никто в племени не удивляется, что наутро некоторые мужчины могут не проснуться.
Скорее всего из-за этого ритуала в племени и существует такой большой гендерный перекос. Еще бы – травить своих мужиков год от года и списывать все на злых демонов. Эдак они рискуют и вовсе потерять всех мужчин.
Но, впрочем, вымирание племени не грозит. Вышеописанный ритуал проводится всего раз в году, а в последнее время Мурси предпочитают более цивилизованное времяпровождение, чем травить своих соплеменников. Например, фотографироваться с многочисленными туристами. Причем ни одна фотография не обходится тут без оплаты. Если на фото один туземец – стоимость 5 быр (10 центов), если два – то 10 быр. И попробуй только не заплатить – могут отобрать и разбить камеру или повредить машину. Плату собирают мужчины, некоторые из них с "Калашами", небрежно висящими на плече.
Кстати, об оружии. Настоящим мужчиной в племени считается тот, у кого его личный демон смерти заключен в теле–темнице. Поэтому очень важно иногда выпускать его на волю. Вот поэтому война с соседями является для Мурси вполне обычным и даже обязательным занятием. Огнестрелы они разными путями покупают в соседнем Сомали, где царит вечная война и анархия. А поводов для "пострелялок" находится много – племя кочевое, на одном месте задерживаются только на один, реже два сезона, а новые плодородные территории редко оказываются ничьими. Вот и воюют Мурси со всеми, кто встанет у них на пути. И правительству Эфиопии нет до этих разборок ровным счетом никакого дела.
Ну а что же с численностью? Как отмечает исследователь Дэвид Тёртон в своем труде "Дела Африки", количество туземцев–мурси на территории Эфиопии составляет около 5 тысяч человек. И кто знает сколько их на самом деле сейчас. Постоянные войны, дурманящие отравления – все это не добавляет численности племени.
И что для нас является странным образом жизни, для этих туземцев – вполне привычное времяпровождение. А по другому они и не умеют. И кто знает, что будет с этим племенем лет через 40. Может быть они растеряют всю свою пугающую самобытность, может быть растворяться в племенном разнообразии Африки и сегодняшние фотографии – это все, что нам останется на память о некогда жестоком племени Мурси – племени колдунов, забияк и некрасивых женщин.
А вы знали об этом?
Тибетцы знают, что после смерти душа умершего должна попасть на небо. А если похоронить тело в земле, то этого не произойдет. К тому же в горах очень мало пригодной для захоронения почвы, вокруг одни скалы и камни. Сжигать покойного тоже не вариант – деревья на камнях не растут.Поэтому единственным выходом стал обряд "небесных похорон": после прощания с близкими могильщик забирает тело и уносит его выше в горы на специальную площадку. Там он делает на теле несколько надрезов и оставляет его на съедение грифам. Тибетцы верят, что птицы, склевавшие останки унесут душу покойного высоко на небо. По прошествии нескольких месяцев могильщик снова наведывается в это место, собирает кости, дробит их, смешивает с мукой и маслом и снова скармливает птицам.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Открытое письмо президенту США Джо Байдену от продажного диссидента Рамиса Юнуса, требующего сурово наказать Россию https://otari.mirtesen.ru/blog/43187116507/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии