Самые страшные женщины Африки. Жестокое племя Мурси и их шокирующие традиции

Нет, наверное все же неподготовленным и впечатлительным людям не стоит встречаться с этим племенем, пусть даже и виртуально. Сознательное уродство, которым подвергают себя женщины африканского племени Мурси трудно воспринимать спокойно. Вместо милой губастой улыбчивой африканки тебе навстречу выходит черное пугало с лысой головой без зубов и с круглым подносом над подбородком. При этом еще и хмурит брови и требует деньги за съемку. Да и о каких улыбках может идти речь, когда под носом болтается круглое глиняное блюдо, которое делает невозможным не только улыбку, а и какую-либо гримасу в принципе. Итак, встречайте – африканское племя Мурси – пожалуй, самое жестокое и кровожадное племя Африки.

Женщина племени Мурси/ © vokrugsweta.ru

Для начала о самом животрепещущим – что это у них за тарелки и зачем они так делают? Эта тарелка называется "дэби", носят ее исключительно женщины и процесс вживления инородных тел проходит постепенно. Сначала 12–13-летние девочки прорезают часть нижней губы и начинают вставлять туда деревянные диски небольшого размера. Со временем диски увеличиваются, а перед совершеннолетием заменяются на полноценную глиняную тарелку "дэби". И да, чтобы ее носить, надо еще предварительно удалить передние зубы на нижней челюсти, дабы они не стукались о край этого блюда.

И ради чего же они так радикально уродуют себя? А вот тут нет точного и четкого ответа. Сами женщины ссылаются на традиции. Дело в том, что девушка с "дэби" в губе всегда будет желанной невестой. За нее дадут больше выкупа, чем за девушку без уродства и у нее больше шансов выйти замуж. Да-да, женщин в этом племени ощутимо больше, чем мужчин, поэтому последние чувствуют себя как в раю. Единственные полезные занятия мужчин племени Мурси – это война с соседними племенами и сбор денег с туристов за возможность сфотографироваться рядом с их прекрасными ужасными половинками.

Еще один образец женской красоты/ © nat-geo.ru

Справедливости ради надо сказать что никто не заставляет женщин так уродовать себя. Все эти членовредительства – дело сугубо добровольное и даже родители не могут повлиять на выбор подростка. Но вот только естественная красота женщин в племени совершенно не в почете и девушки, которые не обрили себе череп, не вырвали зубы, не "украсили" себя шрамами и не вставили "дэби" рискуют так никогда и не выйти замуж.

Но это объяснение самих африканок. Специалисты этнологи же придерживаются другой версии добровольного уродства. Дело в том, что в стародавние времена, когда на черном континенте процветало рабство, женщины Мурси специально наносили увечья, чтобы уберечь себя от него. Оно и верно – вряд ли какой работорговец позарится на женщину, которая не обладает ни одним из признаков женственности, да вдобавок смотрит на тебя так сурово, что будто готово отгрызть тебе голову.

Суровая женская красота Мурси/ © russian7.ru

Кстати, о еде. Разумеется, при таком "парадном" облачении нет никакой возможности принимать пищу. Поэтому женщины едят тогда, когда их никто не видит, закладывая маисовую кашу и прочую нехитрую снедь пальцами глубоко в недра беззубого рта.

Но необычный внешний вид племени – это еще цветочки. Гораздо серьезнее и ужаснее философия этого племени, которой они стараются придерживаться. Мурси поклоняются духам смерти и все замужние женщины племени считаются жрицами смерти (вот еще почему так важно выйти замуж). Здесь практикуется обычай, который получил название "поцелуй смерти". Одну из главных ролей в этом ритуале как раз и играет та самая тарелка, которой женщины уродуют себя.

Во время ритуала жрицы племени предлагают своим благоверным некий дурманящий порошок, который насыпают на ту самую тарелочку. Слизывание оного заменяет паре поцелуи. А потом мужчина погружается в пьянящий дурман. Наступает следующий этап, который носит название "укус смерти". В рот мужику через специальную трубку вдувается дым местного ядовитого растения, который может вызвать сильнейшую интоксикацию. Потом по хижинам идет верховная жрица и разносит специально сваренное противоядие. Только вот эффективность этого противоядия весьма сомнительная и везет в конечном итоге далеко не всем. "На все воля демона смерти", — говорит верховная жрица. Поэтому никто в племени не удивляется, что наутро некоторые мужчины могут не проснуться.

Такую во сне увидеть и можно не проснуться. И никакого дурманящего дыма не надо/ © nat-geo.ru

Скорее всего из-за этого ритуала в племени и существует такой большой гендерный перекос. Еще бы – травить своих мужиков год от года и списывать все на злых демонов. Эдак они рискуют и вовсе потерять всех мужчин.

Но, впрочем, вымирание племени не грозит. Вышеописанный ритуал проводится всего раз в году, а в последнее время Мурси предпочитают более цивилизованное времяпровождение, чем травить своих соплеменников. Например, фотографироваться с многочисленными туристами. Причем ни одна фотография не обходится тут без оплаты. Если на фото один туземец – стоимость 5 быр (10 центов), если два – то 10 быр. И попробуй только не заплатить – могут отобрать и разбить камеру или повредить машину. Плату собирают мужчины, некоторые из них с "Калашами", небрежно висящими на плече.

Кстати, об оружии. Настоящим мужчиной в племени считается тот, у кого его личный демон смерти заключен в теле–темнице. Поэтому очень важно иногда выпускать его на волю. Вот поэтому война с соседями является для Мурси вполне обычным и даже обязательным занятием. Огнестрелы они разными путями покупают в соседнем Сомали, где царит вечная война и анархия. А поводов для "пострелялок" находится много – племя кочевое, на одном месте задерживаются только на один, реже два сезона, а новые плодородные территории редко оказываются ничьими. Вот и воюют Мурси со всеми, кто встанет у них на пути. И правительству Эфиопии нет до этих разборок ровным счетом никакого дела.

Мужики с "Калашами" – обязательная часть жизни племени/ © kiliman.info

Ну а что же с численностью? Как отмечает исследователь Дэвид Тёртон в своем труде "Дела Африки", количество туземцев–мурси на территории Эфиопии составляет около 5 тысяч человек. И кто знает сколько их на самом деле сейчас. Постоянные войны, дурманящие отравления – все это не добавляет численности племени.

И что для нас является странным образом жизни, для этих туземцев – вполне привычное времяпровождение. А по другому они и не умеют. И кто знает, что будет с этим племенем лет через 40. Может быть они растеряют всю свою пугающую самобытность, может быть растворяться в племенном разнообразии Африки и сегодняшние фотографии – это все, что нам останется на память о некогда жестоком племени Мурси – племени колдунов, забияк и некрасивых женщин.

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А вы знали об этом?

Тибетцы знают, что после смерти душа умершего должна попасть на небо. А если похоронить тело в земле, то этого не произойдет. К тому же в горах очень мало пригодной для захоронения почвы, вокруг одни скалы и камни. Сжигать покойного тоже не вариант – деревья на камнях не растут.Поэтому единственным выходом стал обряд "небесных похорон": после прощания с близкими могильщик забирает тело и уносит его выше в горы на специальную площадку. Там он делает на теле несколько надрезов и оставляет его на съедение грифам. Тибетцы верят, что птицы, склевавшие останки унесут душу покойного высоко на небо. По прошествии нескольких месяцев могильщик снова наведывается в это место, собирает кости, дробит их, смешивает с мукой и маслом и снова скармливает птицам.

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