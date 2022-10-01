Стало известно, кто чувствует себя настоящим лидером королевской семьи

Эксперт по языку тела проанализировал поведение принцев Гарри и Уильяма во время траурной церемонии в честь Елизаветы II

Принц Уильям и принц Гарри всегда славились совершенно разными темпераментами: обычно будущего короля Великобритании характеризовали как довольно неуверенного в себе члена королевской семьи, тогда как рыжеволосый внук Елизаветы II покорял общественность харизмой и обаянием. Впрочем, спустя годы ситуация изменилась. Об этом рассказал эксперт по языку тела изданию Daily Mail.

Принц Уильям и принц ГарриLegion-media

По словам Джуди Джеймс, во время церемонии в честь Ее Величества, которая прошла 17 сентября в Вестминстерском дворце, 40-летний Уильям проявил себя как “явный лидер” траурной процессии. Кроме этого, эксперт утверждает, что за последние несколько дней он потерял все признаки застенчивости и поверил в себя. “Он управлял семьей с твердо сжатой челюстью. Язык тела Уильяма показал, насколько он вырос благодаря титулу принца Уэльского и осознанию, что он - будущий король”, - добавила она.

Принц Уильям Legion-media

В отличии от старшего брата, Гарри выглядел “эмоциональным”. Однако Джуди отметила, что принц был счастлив снова примерить военную форму.

Судя по всему, герцог Сассекский истосковался по службе в королевских войсках. “Несмотря на то, что козырек шляпы Гарри и опущенная голова мешали увидеть лицо принца, его поза и походка выражали гордость за то, что ему разрешили облачиться в мундир”, - сказала Джеймс.

Принц ГарриLegion-media

Примечательно, что ранее инсайдеры из Букингемского дворца заявили таблоиду, что Гарри был “опустошен” после того, как ему не позволили надеть униформу с инициалами покойной правительницы. По правилам королевской семьи аббревиатуру “ER” могут носить только личные адъютанты королевы, тогда как "мятежный принц" лишился этого права, сложив полномочия работающего члена королевской семьи в 2020 году.

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А вы знали об этом?

Британский математик, алхимик и астролог Джон Ди был научным и мистическим советником королевы Елизаветы I. Изучив все практические науки, он взялся за изучение связи людей с духами. Вместе со своим другом Эдвардом Келли Джон Ди колесил по Европе и демонстрировал свои магические навыки при дворах.

Долгое время в тандеме с Джероламо Кардано занимался поиском вечного двигателя. Кроме того, этот алхимик хотел найти драгоценный камень, обладавший магическими свойствами. После прихода к власти Марии Тюдор потерял большую часть сбережений и возможность заниматься исследовательской работой.

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