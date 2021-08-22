Какие развлечения были запрещены на Руси со Средневековья до Петровских времён

Властям во всех странах мира, кажется, только и дай что-нибудь запретить, притом часто – совершенно безобидное. Есть даже шутка, что история культуры – это история цензуры, то есть – запрета. Вот и московские цари в Средние Века и сразу после них горазды были запретить что-нибудь на пару с церковью. Многие запреты того времени сейчас вызывают удивление.

Нельзя было прилюдно играть в шахматы



Шахматный кружок сейчас среди самых популярных – не столько у детей, сколько у их родителей. Эта интеллектуальная настольная игра развивает логику, пространственное и стратегическое мышление, уходит корнями в забавы аристократов многих стран мира, позволяет научиться соревноваться, с одинаковым достоинством как выигрывая партии и турниры, так их и проигрывая… Даже представить немыслимо, что лет шестьсот-пятьсот тому назад шахматы на Руси были под запретом, наряду, например, с игрой в кости. Играли в них только в домашней обстановке, без лишних свидетелей.



Дело в том, что шахматы сочли слишком азартной игрой. И не только потому, что в шахматных партиях в старину нередко делали ставки – в шахматы можно было даже выиграть себе в жёны дочь более знатной, чем игрок, семьи! Помимо ставок, шахматы сильно затягивали, особенно во времена, когда возможности скачать хоть дюжину стратегических игр на телефон не было – поскольку не было телефона, интернета и большинства этих игр.





Вячеслав Шварц. Сцена из домашней жизни царей, 1865 г. Фрагмент.

Из-за этой особенности шахмат даже после снятия на них запрета родителям строго рекомендовалось ограничивать детей во времени, которое они проводят за этой игрой. Ребёнок, который слишком много играл в шахматы, принимался навязчиво прокручивать в голове проигранные им партии, словно в бреду, а также слишком остро переживал свои проигрыши, что расшатывало его нервную систему. Кроме того, ребёнок за шахматами подолгу сидел неподвижно, вперив взор в доску, что вредило развитию его скелета и мышц, приводило к застою крови и пагубно влияло на зрение. В общем, к шахматам относились примерно так же, как в наше время – к играм на гаджетах.



Как будто этого мало, отдельные ревнители морали в прошлом (правда, всё же не в Средние века) утверждали, что возможность захватить чужого короля своими фигурами или поставить ему мат подрывает мораль – шахматисты, мол, перестают уважать иерархию и теряют почтение перед монархами.





Балы и флирт были под запретом



Пётр I совершил настоящую революцию, сделав обязательными «ассамблеи», то есть сборища дворян развлечения ради – в том числе в виде балов, и к тому же разрешив и даже принудив женщин и мужчин на ассамблеях друг с другом общаться. Именно при нём в Россию проникло такое явление, как светский флирт – ухаживание-игра. Хотя, конечно, романы на Руси умудрялись заводить и до Петра.



Конечно же, на Руси балы были запрещены именно из-за возможности флиртовать. Кроме того, во времена, когда русские князья платили дань Золотой Орде, в русские города проникали восточные обычаи – например, обычай держать женщин в доме, не давая им лишний раз общаться с мужчинами. Знатные дамы, совсем как знатные монголки, стали очень густо белить лицо, словно закрывая его маской, и только в таком виде представали перед посторонними людьми. Уже в семнадцатом веке боярыня Черкасская серьёзно скандализировала женское общество, отказываясь закрашивать своё красивое лицо. Боярские жёны сплотились, чтобы принудить её не ходить в таком неприличном виде – ведь так лицо-то голое!





Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1887. Фрагмент. Хорошо видны набелённые и нарумяненные лица женщин в одежде знатных дам.

При том, что женщины допетровской Руси не знали светского флирта, их губ касались за жизнь многие мужчины. Существовал обычай, по которому дорогим гостям хозяин призывал поднести угощение свою дочь, жену, племянницу-иждивенку. Та подходила к гостю с подносом, на котором стояла чарка. Выпив из чарки, гость крепко целовал ту, что её поднесла. Это не казалось никому неприличным.



Однако же главной причиной запрета на балы было не отстаивание женское скромности, а… сопровождающая балы музыка. Музыкальные выступления считались греховными, они преследовались церковью и государством. Максимум, для потехи всей семьи могли попросить какого-нибудь ловкого в музыке холопа прямо в доме что-то спеть, подыгрывая себе на гуслях или домре. Всё, что сверх этого, хотя и встречалось, но осуждалось и могло привести к неприятностям.





Сценические искусства были запрещены вообще



Кроме музыкальных представлений, были под запретом и любые иные массовые представления перед публикой: театральные, кукольные, певческие, танцевальные… Если бы на Руси знали декламацию стихов, то наверняка запретили бы и её. Единственным видом прилюдного представления, если так можно выразиться, было пение в церкви. Надо сказать, именно по псалмам московских царевичей и учили нотной грамоте. Всё остальное было слишком уж греховно – так утверждала церковь.





Франц Рисс. Скоморохи в деревне, 1857.. Фрагмент.

По той же причине, по которой под запретом были сценические искусства, запрещалось и «рядиться», то есть переодеваться в кого-либо. Обычно вспоминают запрет на одежду противоположного пола, но точно так же нельзя было нарядиться и персонажем сказки. То есть ничего похожего на венецианские маскарады в допетровской Руси и быть не могло.



Причина же всех этих табу – борьба с языческим наследием. Хотя все древнерусские княжества были официально христианскими, народные верования не сдавали своих позиций. Считается, что многие языческие обряды продолжали существовать в виде празднеств с переодеваниями (например, колядки) либо же выступлений скоморохов. Трудно сказать, действительно ли скоморохи наполняли привычные представления, часто привязанные к разным датам, религиозными чувствами, но церковь предпочла перестраховаться. Когда царь Алексей Тишайший под влиянием своей молодой жены, Натали Нарышкиной, стал устраивать в царских палатах театральные и музыкальные представления, это вызвало настоящий скандал при дворе!

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/200821/50837/

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