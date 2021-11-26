Топ-10: Интересные факты про морских черепах

Морские черепахи являются одними из величайших чудес природы, и люди веками пытаются понять этих древних существ. Они не самые могущественные, не самые красивые, но при виде их человек всегда останавливается и удивляется им.



Они существуют дольше человека, но именно человек сейчас представляет наибольшую угрозу их выживанию. Это не значит, что человек бросил черепах на произвол судьбы — существует множество проектов по сохранению этих бедных созданий по всему миру. Однако, будучи восхищёнными ими, мы всё ещё многого о них не знаем.



Вот несколько интересных фактов про морских черепах, которые вы, возможно, не знали.









Черепахи чувствительны к магнитному полю Земли, так как у них есть встроенный "GPS" благодаря особым рецепторам, расположенным в мозгу. Они могут определять своё точное местоположение относительно магнитного поля Земли, а следовательно — находить благоприятные места для кормления и возвращаться в свои родные места гнездования (домой), чтобы отложить яйца в том самом месте, откуда вылупились сами.



Эта особая способность позволяет черепахам мигрировать на тысячи километров и даже через полвека находить свои собственные места гнездования. Это загадка, которую учёным только предстоит разгадать полностью.



Черепахи покидают свои гнёзда, как только откладывают яйца, и никогда не видят, как вылупляется их потомство. Температура гнезда зависит только от температуры окружающего пляжа или земли.

Если температура инкубации равна 31°С, то из яйца вылупится самка, а если 27,7°С — то самец. При температуре между этими двумя показателями может родиться как самка, так и самец. Глобальное потепление способствует появлению большего числа самок, нежели самцов, что ставит существование морских черепах под угрозу.

10. У них в голове есть компас



Черепахи чувствительны к магнитному полю Земли, так как у них есть встроенный "GPS" благодаря особым рецепторам, расположенным в мозгу. Они могут определять своё точное местоположение относительно магнитного поля Земли, а следовательно — находить благоприятные места для кормления и возвращаться в свои родные места гнездования (домой), чтобы отложить яйца в том самом месте, откуда вылупились сами.



Эта особая способность позволяет черепахам мигрировать на тысячи километров и даже через полвека находить свои собственные места гнездования. Это загадка, которую учёным только предстоит разгадать полностью.



8. Морские черепахи могут тонуть



У морских черепах нет жабр, поэтому, равно как киты и дельфины, они периодически должны всплывать на поверхность, чтобы дышать воздухом.



Несмотря на тот факт, что под водой они фактически могут замедлять частоту ударов сердца в 9 раз, снижая скорость насыщения крови кислородом, морские черепахи на самом деле могут утонуть, оказавшись в ловушке рыболовных сетей, во рту хищников или когда самки весят больше обычного из-за того, что несколько самцов пытаются спариться с ней в одно и то же время. Такие заболевания, как папилломавирус, также могут препятствовать их способности всплыть на поверхность.

7. 6 из 7 видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения



Из 7 известных видов черепах 6 классифицируются Международной Красной книгой как уязвимые (VU), вымирающие (EN) и находящиеся на грани полного исчезновения (CR). Зелёная черепаха — единственная травоядная морская черепаха, ответственная за сохранение травы, а следовательно — за общее состояние коралловых садов. Этот вид черепах также классифицируется как вымирающий.



Бисса имеет красивый зазубренный панцирь, что делает её мишенью для "чёрного рынка". На них часто охотятся из-за панциря, делая из него украшения и гребни. Этот вид черепах уникален и жизненно важен для морского мира, поскольку только они могут употреблять токсичные губки, не подвергаясь их токсичности.

Развитие прибрежных городов и туризм оказывают многообразное влияние на численность морских черепах, поскольку как растущая активность человека на пляже, так и чрезмерный вылов обслуживают растущую отрасль.



6. Некоторые морские черепахи могут замерзать, не умирая



Когда морская черепаха подвергается воздействию холодной воды на продолжительное время, у неё происходит гипотермическая реакция, которая называется "холодное оглушение". Помните, что морские черепахи являются холоднокровными животными, и они не умеют регулировать температуру своего тела, поэтому холодная вода становится для них опасной.

Несмотря на эту угрозу, существует один вид черепах — западная украшенная черепаха, — которая может насквозь промёрзнуть, дышать задом и слишком сильно замедлять свой метаболизм. Будучи замёрзшей, черепаха превращается в кусок льда, который может разбиться вдребезги или треснуть, но если ничего подобного не случится, то всё будет в порядке, когда холодный период закончится.



5. Выживает только 1 из 1000 вылупившихся детёнышей черепах



Причина, по которой черепахи откладывают более 100 яиц на одно гнездо и довольно хорошее количество самок откладывают яйца одновременно, состоит в том, чтобы увеличить шансы на выживание вылупившихся черепашат. При успешном гнездовании тысячи вылупившихся детёнышей черепах пробираются к океану, но сталкиваются с большим количеством хищников на пляже — от птиц до бродячих собак, а также крабов, выползающих из своих нор. По оценкам, до взрослого возраста доживает только один из тысячи.



Новорождённый детёныш черепахи — всего 10 см в длину, но может развивать большую скорость и имеет врождённый инстинкт избегать хищников. Даже достигнув океана, эти малыши всю свою жизнь мигрируют, сталкиваясь с угрозой в виде хищников, попадают в ловушки рыболовных сетей и тонут.



4. Они могут жить больше 100 лет



Хотя у большинства морских черепах средняя продолжительность жизни составляет 80 лет, некоторые виды черепах на самом деле могут прожить до 100 лет, а те, которых держат как домашних животных, и более века. Их медленный метаболизм и диета, состоящая из медуз, дают им превосходство в виде более продолжительной и здоровой жизни. А их наземные родственницы, как известно, в неволе живут до 150 лет.



3. Их панцирь также является и грудной клеткой



Внешняя оболочка черепахи состоит из того же материала, что и человеческие ногти — из кератина. Кератин является самой распространённой формой белка в живых организмах. Такой твёрдый панцирь не встречается у мягкотелых видов, таких как кожистые черепахи.



Внешняя оболочка сливается с грудной клеткой, состоящей из разросшихся грудных рёбер и позвонков. Нижние рёбра соединяются в пластрон, который покрывает черепаху снизу. Каждый узор пластины и головы черепахи является уникальным для каждой особи — как отпечатки пальцев у человека.



2. Они пережили вымирание динозавров



Они находятся среди самых старых видов животных на планете — примерно того же возраста, что и динозавры. Возраст самых древних черепах датируется 220 миллионами лет назад. Эти потрясающие существа существовали и пережили массовое вымирание, уничтожившее всю популяцию динозавров. Их способность питаться, плавать и задерживать дыхание под водой позволила им выжить на протяжении миллионов лет.



1. Некоторые морские черепахи могут не дышать в течение 30 минут



Время, которое морские черепахи могут провести под водой, варьируется в зависимости от вида. Одни черепахи, как логгерхед, или головастая морская черепаха, проводят под водой более 8 часов. Черепахи могут спать по 4-7 часов и до 10 часов находиться под водой, не утонув. Только когда черепахи попадают в рыболовные сети и другие ловушки, используемые рыбаками, которые не дают им возможности всплыть на поверхность, чтобы дышать, они умирают, если их не спасти.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2355417013028129095/

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