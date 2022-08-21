Притча о виноградарях: смысл, толкование

Одна из притч Иисуса Христа, приведённая в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, повествует о злых виноградарях. В изложении всех трёх авторов она звучит практически одинаково, лишь с незначительной разницей в деталях.

Рассказал эту притчу Иисус Христос в храме, находясь там на следующий день после Своего триумфального вступления в Иерусалим. Вспомним её текст, поскольку в нём заложен глубокий смысл, не утративший своей актуальности и в наши дни.

Притча, пережившая время

В притче о виноградарях говорится, что некий хозяин, насадив виноградник, позаботился обнести его оградой, возвести башню и устроить точило ─ резервуар для получения виноградного сока. Поручив дальнейшие труды своим работникам ─ виноградарям, он удалился. Когда же настало время собирать урожай, хозяин послал в виноградник слуг, чтобы те принесли ему плоды трудов его работников.

Но виноградари, по словам Иисуса, побили их камнями и с бесчестьем выгнали. Пытался хозяин послать и других слуг, но с ними повторилась та же история. Наконец, он отправил в виноградник своего любимого сына, надеясь, что уж его-то они постыдятся, поступят должным образом. Однако вместо этого злые виноградари убили его, надеясь, что, расправившись с наследником, сами станут хозяевами виноградника.

Завершив притчу о злых виноградарях, Иисус обратился с вопросом к собравшемуся вокруг Него народу, среди которого находились первосвященники и старейшины. Он спросил о том, что, по их мнению, сделает хозяин с этими работниками, и получил ответ, что злодеев он предаст лютой смерти, а попечение о винограднике поручит более достойным своим слугам.

Толкование образов хозяина, виноградника и ограды

Многие христианские богословы и святые отцы церкви посвятили свои труды толкованию изложенной выше притче о виноградарях. На основании их работ вошло в традицию наделять используемые в ней образы значениями, раскрытыми ниже.

Под хозяином виноградника Иисус подразумевает Бога ─ Творца мира и всего сущего в нём. Виноградник ─ это не что иное, как сам еврейский народ, на которого возложено сохранение веры. В дальнейшем образ виноградной грозди или лозы прочно утвердился в христианской символике, став олицетворением общности людей, составивших земную Церковь Господню.

Оградой является Закон Божий, полученный избранным народом через Моисея. В самом начале сороколетнего странствия по пустыне Господь на горе Синай сообщил Своему пророку, возглавившему исход евреев из Египта, свод предписаний, касающихся религиозной и общественной жизни.

Образ точила, башни и виноградарей

Точило ─ это жертвенник, а виноградный сок ─ пролитая на нём кровь. У древних евреев традиционно приносились в жертву различные животные и птицы, кровь которых, как считалось, способствовала очищению людей от совершённых прегрешений. В данном же случае толкователи притчи видят пророческое предсказание о крови, пролитой Самим Иисусом на кресте.

Башня ─ не что иное, как храм, построенный в Иерусалиме. На момент, когда Иисус произносил притчу о виноградарях, в столице Иудейского государства стоял Второй храм, возведение которого началось в период, последовавший после возвращения евреев из вавилонского пленения (516 г. до н. э.), и завершившееся лишь за два десятилетия до Рождества Христова. Первый храм был построен царём Соломоном в 950 году до н. э. Его разрушение в 598 году до н. э. стало началом вавилонского пленения евреев, продлившегося почти 60 лет.

Под виноградарями Христос имеет в виду первосвященников и всех старейшин еврейского народа. Именно к ним Он обращает свою обличительную речь. На страницах Евангелия они именуются книжниками и фарисеями и характеризуются как люди, хоть и обладавшие знанием Закона Моисеева, но в угоду собственным интересам сводившие служение Богу лишь к формальному исполнению предписаний, игнорируя при этом сущность учения. Впоследствии слово «фарисейство» стало нарицательным, означающим лицемерие и ханжество.

Символическое значение отлучки хозяина, его слуг и плодов

Отлучка же хозяина, по мнению толкователей, ─ время прошедшее с тех пор, как Господь вывел избранный Им народ из египетского рабства. Согласно Священному Писанию, это историческое событие относится примерно к 1400 году до н. э. Следовательно, в притче Господь имеет в виду срок, охватывающий собой почти полтора тысячелетия.

Слуги, посылаемые к виноградарям ─ пророки, которые, как известно, были гонимы первосвященниками или убиты. На протяжении своей истории еврейский народ и его правители многократно отступали от исполнения Закона, данного им Богом, и даже не раз впадали в язычество. В этих случаях Господь выделял из их среды наиболее достойных людей (пророков), устами которых обличал творимые беззакония. Многие из них были убиты или претерпели различные гонения.

Плоды, которые хозяин ожидал получить от своих работников, суть духовное возрастание народа и его богопознание. Выйдя из египетского плена, народ израильский был полон пережитков язычества, и обязанностью священников было воспитать его в духе Законов Моисеевых.

Образ сына хозяина, его убийство и последующее возмездие

Под сыном и наследником Иисус, несомненно, имеет в виду Самого Себя, посланного Отцом небесным для спасения людей. Одним из основополагающих догматов христианства является учение о Святой Троице, представляющей Собой три ипостаси Единого Божества. В ней неслитно и нераздельно соединились Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Воплощением второй ипостаси и является Иисус Христос.

Убийство сына ─ это пророчество о Его собственной грядущей казни на кресте, которое Ему предстояло претерпеть во искупление всех людей мира, поражённых первородным грехом и в результате обречённым на вечную смерть.

Приход самого хозяина истолковывается как Второе пришествие Христово, когда каждому человеку воздастся по его делам. В этот день вострубят архангелы Божьи и призовут людей на Страшный Суд Отца Небесного.

Смысл притчи о виноградарях

Как уже говорилось выше, этому евангельскому сюжету посвящали свои труды многие богословы. Из толкования образов, приведённых в притче о злых виноградарях, становится понятно, что своими словами Иисус Христос обличал развратившихся и не радевших о своих обязанностях первосвященников, старейшин и всех тех, на кого было возложено Богом попечение о сохранении и приумножении веры. Выдавая собственные слова за якобы открытую им волю Божью, эти люди избивали и убивали пророков, посланных Господом для их вразумления. Сделав же своё чёрное дело, они замыслили расправу и над Самим Сыном Божьим.

Характерно, что, услышав из уст Иисуса притчу о виноградарях, присутствовавшие при этом священники и старейшины поняли её смысл, и тем не менее невольно сами себя обличили восклицаниями о том, что работники, которым был доверен виноградник, ─ злодеи. Тем самым они сами себе вынесли приговор, говоря о неминуемом возмездии, которое обрушит на них Господь.

Отметим, что в большинстве толкований притчи о злых виноградарях содержится указание на то, что говоря о гневе, который обрушит хозяин на злых своих работников, Иисус иносказательно предсказывает разрушение Иерусалима, совершённое в 70 году римскими войсками, и ставшие его следствием неисчислимые бедствия еврейского народа.

Проповеди в праздник Пятидесятницы

Как и все прочие отрывки из Евангелия, эта притча звучит во время богослужений, а затем разъясняется с церковных амвонов. Согласно традиции, установившейся ещё много веков назад, проповедь о злых виноградарях принято читать в Неделю 13-ю по Пятидесятнице.

Чтобы не возникло ошибок в понимании этой датировки, отметим, что на церковнославянском языке словом «неделя» обозначается не семидневный период с понедельника по воскресенье (он именуется «седмицей), а лишь воскресный день. Он седьмой по счёту, и его порядковое число, как известно, ни на что без остатка не делится, кроме как на само себя или на единицу. Отсюда и пошло слово «неделя». Поэтому следует понимать, что проповедь о злых виноградарях звучит с церковных амвонов в 13-е воскресенье после Троицы ─ праздника, именуемого также Пятидесятницей.

Рождение Церкви Христовой

Праздник был установлен в честь сошествия на апостолов Святого Духа в пятидесятый день после Воскресения Иисуса Христа. Поскольку именно это событие традиционно считается рождением на земле Церкви Христовой, то для всех её членов важно в этот день ещё раз вдуматься в смысл притчи о злых виноградарях.

Картины и гравюры, созданные на данный сюжет различными художниками, помогают более наглядно представить рассказанное Иисусом Христом в стенах храма на следующий день после Его Вхождения в Иерусалим. Некоторые из них представлены в нашей статье.

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В 2012 году из Роттердамской картинной галереи были похищены сразу семь полотен великих художников — Пабло Пикассо, Клода Моне и Анри Матисса. Похитители картин так и не смогли найти на них покупателей, поэтому главарь Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru банды отдал их своей матери, а та — закопала в землю на кладбище неподалеку от своего дома. Когда о преступлении стало известно полиции, и всех членов группы арестовали, женщина принесла картины домой и сожгла их в печи.

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