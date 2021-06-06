8 явлений, которые человечество переживало лишь раз

Говорят, что история циклична. Однако существуют события, которые на памяти человечества случались лишь однажды.

Возможно, это даже к лучшему, ведь падение метеорита, смертельная оспа и природные катаклизмы - явно не то, о чем мечтают люди.

Мы расскажем об интересных феноменах, которые повлияли на ход истории.

1. Изменение течения Миссисипи

Ураган повлиял на направление воды в реке, и целые сутки Миссисипи текла в обратном направлении

Миссисипи - крупнейшая река Северной Америки, протяженностью 3 770 км. Течение движется с севера на юг и заканчивается в Мексиканском заливе. В один прекрасный день 2012 года в штате Луизиана разбушевался ураган Исаак, а скорость ветра достигла рекордных 130 км/ч. Шквальные воздушные массы повлияли даже на направление воды в реке, и целые сутки Миссисипи текла в обратном направлении. А волны, поднимающиеся порывами ветра, на 3 м превышали обычные речные волны.

2. Событие Кэррингтона

Из-за вспышек на Солнце произошла повышенная активность геомагнитного поля и за день буря достигла Земли

В 1859 году произошла мощнейшая геомагнитная буря, которую также окрестили событием Кэррингтона. С 28 августа по 2 сентября на Солнце появлялись пятна и вспышки.

3. Падение Тунгусского метеорита

1 сентября британский астроном Ричард Кэррингтон заметил самую сильную вспышку. Из-за нее произошла повышенная активность геомагнитного поля, а в течение дня буря достигла Земли. В Северной Америке и по всей Европе отказали телеграфы, а рыбаки на Карибах и золотоискатели в Скалистых горах застали невиданные ранее северные сияния.

Взрывная волна уничтожила все живое в радиусе 40 км

В 1908 году, еще во времена Российской империи, в районе реки Подкаменная Тунгуска (Центральная Сибирь) упал космический объект. Падение спровоцировало взрыв, по мощности напоминающий водородную бомбу. После этого небо и облака над Атлантикой и Сибирью буквально светились. Взрывная волна уничтожила все живое в радиусе 40 км. При этом само космическое тело так и не обнаружили. Ученые предполагают, что метеорит сгорел при вхождении в атмосферу или во время столкновения с землей. Предполагается, что размер космического тела мог достигать 30 м.

4. Извержение супервулкана Тоба

Около 75 тысяч лет назад произошло одно из крупнейших извержений на планете за последние 25 млн лет

Тоба - не просто вулкан, а супервулкан, то есть геологическое образование, чье извержение способно спровоцировать изменение климата на планете. Находится он в Индонезии на острове Суматра. Около 75 тысяч лет назад произошло одно из крупнейших извержений на планете за последние 25 млн лет. Из-за взрыва в атмосферу попало такое количество серного газа и пепла, что спровоцировало настоящую вулканическую зиму. Многие животные и растения погибли от холода и отсутствия солнечных лучей.

5. Появление кометы Веста

Очевидцы отмечали, что свечение пролетавшего над землей космического тела было видно даже днем

В 1976 году через Солнечную систему прошла большая комета, отличившаяся невероятно ярким свечением. Космическое тело обнаружил астроном Ричард Вест еще в 1975 году и продолжал наблюдать за кометой. Очевидцы отмечали, что свечение пролетавшего над землей космического тела было видно даже днем. Однако для многих событие осталось незамеченным из-за недавнего разочарования. Ученые прогнозировали зрелищное прохождение кометы Когоутека, но ожидания не оправдались.

6. Уничтожение оспы

B конце XVIII века английскому врачу Эдварду Дженнеру удалось создать вакцину, которая остановила оспу

Оспа стала единственной болезнью, которую удалось полностью уничтожить в глобальном масштабе. Высокозаразная вирусная инфекция бушевала на Земле еще с древних времен. Болезнь крайне опасна, от нее не было лечения. Лишь в конце XVIII века английскому врачу Эдварду Дженнеру удалось создать вакцину, с помощью которой получилось остановить смертельное заболевание. Дженнер обнаружил, что люди, работавшие с крупным рогатым скотом, заражались и переболевали оспой в легкой форме. Так он понял, что введение в организм вируса, лишенного патогенности, поможет выработать антитела к штаммам той же инфекции. Кстати, вакцина против оспы стала первой изобретенной вакциной в мире. Последний случай заболевания оспой зафиксирован летом 1978 года.

7. Танцевальная чума

В один июльский день фрау Троффеа внезапно ударилась в пляс и не могла остановиться шесть дней

Вспышка танцевальной мании произошла в 1518 году в Страсбурге (ныне город во Франции). В один июльский день фрау Троффеа внезапно ударилась в пляс и не могла остановиться шесть дней. Сперва зрители смеялись и аплодировали, но в течение недели к женщине присоединилось еще 34 человека. Через месяц количество танцоров увеличилось до 400. От танцевальной чумы умирало по 15 человек в день. У них случались сердечные приступы, инсульты, истощения, но люди не могли остановиться. Постепенно болезнь начала спадать и большинству пораженных удалось вернуть контроль над телами.

8. Ураган Катарина

Редчайший тропический циклон обрушился на берега Бразилии в 2004 году

Циклон Катарина стал единственным ураганом, который произошел в Южной Атлантике и Южной Америке. Редчайший тропический циклон обрушился на берега Бразилии в 2004 году. Ураган второй категории сражал все на своем пути со скоростью 120-150 км/ч. Благодаря своевременной эвакуации, от катаклизма погибло 3 человека, а 75 получили ранения.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Кто спас Романовых или расстрел, которого фактически не было(https://otari.mirtesen.ru/blog/43340259006/

Кто зачал величайшего злодея современности (https://otari.mirtesen.ru/blog/43034504956/)

Российские астронавты первыми установили флаг на Луне (https://otari.mirtesen.ru/blog/43489649068/)