Какой подвиг совершил разведчик Козлов, который два года сидел в камере смертников и получил "Золотую Звезду" от Путина?

Разведчик-нелегал Безруков признавал, что на долю его коллеги Героя России Алексея Козлова выпали самые страшные испытания среди всех послевоенных разведчиков. Козлов 2 года провел в нечеловеческих условиях африканской тюрьмы. Чем помог миру наш разведчик-нелегал и в чем уникальна его работа после освобождения? "Немец" из Вологды. Алексей Михайлович Козлов родился в Кировской области в 1934 году. С двух лет жил в Волгоде, где ходил в обычную местную школу. Сделать из простого русского парня настоящего немца помог педагог с большой буквы Зельман Щерцовский. Зельман Шмулевич, бывший польский офицер, творчески подходил к преподаванию немецкого. Детей он учил разговаривать, а не зазубривать фразы по словарику, устраивал поэтические вечера и спектакли. Так что к выпускному классу Алексей Козлов почти в совершенстве знал язык Шиллера и Гёте.

В 1952 году Козлов поехал поступать в МГИМО. Из подручных средств, ящика и веревки, соорудил "чемодан". С этой нехитрой конструкцией он и пришел в альма-матер советских дипломатов. На вологодского парнишку бросали ехидные взгляды, мол, сельхоз академия в другом месте. Какого же было удивление московских преподавателей, когда приезжий из Вологды блестяще сдал экзамен по немецкому языку. Алексей поступил в институт, выучил датский и готовился к спокойной дипломатической работе. Но в 1959 году на него вышли "серьезные люди в штатском" из разведуправления КГБ и предложили стать разведчиком. Козлов согласился. Дети не говорили по-русски. Алексей поступил в институт, выучил датский и готовился к спокойной дипломатической работе. Но в 1959 году на негоКозлов согласился. Как у всякого разведчика-нелегала, у Козлова была своя легенда. Разведуправление сделало его немецким студентом-чертежником в Дании. Козлову в 1962 году действительно пришлось отправиться в Данию, денно и нощно познавая азы инженерного дела. То, что местные студенты проходят за 3 года, наш разведчик освоил за 3 месяца и получил диплом. Козлов был необычайно талантливым человеком. Как пишет Александр Звягинцев в еженедельнике "АиФ", Алексею Михайловичу хватало 4 секунд взгляда на газетную страницу и он мог прочесть её по памяти. В 1964 году наш разведчик легализовался в ФРГ как примерный немецкий семьянин. К Козлову приехала жена Татьяна, там же в Западной Германии родились и их дети Миша и Аня. Младшие не говорили по-русски, а крестным отцом Ани стал бывший офицер СС - ничего не поделаешь, конспирация. Чертежником в ФРГ устроиться не получилось, и тогда Козлов пошел работать в обычную химчистку. Ведь настоящий разведчик даже среди стиральных машин может выведать больше секретов, чем в министерских кулуарах. Повидал мир благодаря разведке. От простого чернорабочего Козлов доработался до директора сети химчисток. В этой должности Козлов в 1968 году перебрался в Брюссель, где недавно обосновалась штаб-квартира НАТО. Чтобы успешно выведывать секреты североатлантического альянса приходилось блистать и на основной работе.

От прачечной его все чаще стали направлять в международные командировки. Так под покрывалом продажи стиралок Козлов побывал в недружественных странах, с которыми у СССР не было дипломатических отношений: мятежный Тайвань, воющий Израиль, Португалию режима Салазара. По подсчетам самого Алексея Михайловича, за 37 лет своей нелегальной деятельности он посетил 86 стран. И везде старался выведать что-нибудь ценное. Козлов мог найти ключик почти к любому человеку, знал 4 языка, мог поддержать разговор на любую тему - от науки и техники до музыки и филателии. Однажды такой разговор стал бесценным. Разговорил на государственную тайну. В конце 1970-х разведки мира с ужасом обнаружили, что одиозный режим апартеида в ЮАР проводит испытания атомной бомбы. Со спутников был замечен взрыв на необитаемом острове Буве в Атлантике, на территории республики возводилось нечто похожее на шахты. Козлов был направлен с заданием узнать, испытывает ли ЮАР атомную бомбу. Он обосновался в африканском государстве Малави - единственной страной на континенте, с которой ЮАР установила дипотношения. Местное белое население там было в меньшинстве, поэтому радушно приняло в свой круг заезжего немца. Еще бы не принять, когда "состоятельный коммерсант" щедро угощал новых знакомых выпивкой! На одной из таких дружеских посиделок в городе Влантайр Козлов возмутился, дескать нет у ЮАР никакой атомной бомбы, это всё ложь. На что неожиданно "раскололась" одна пожилая дама за столом. Она вспомнила, как в декабре 1976 года на военной базе в Пелиндабе рекой лилось шампанское - так ЮАР отмечала создание атомной бомбы. А женщина эта была секретаршей на базе и подписывала все секретные документы. Козлов сразу же передал информацию в Центр, где нашли подтверждение. Так СССР, а вскоре и всему миру стало известно, что ненавистный режим апартеида в ЮАР обладает атомным оружием. Пытки в ожидании своего часа. Во время очередного перелета из Европы в ЮАР в 1980 году агент Козлов заметил слежку за собой. Уже в аэропорту Йоханнесбурга он увидел местный вариант "воронка". Стало понятно: это за ним. Арестованному гражданину ФРГ предъявили обвинения в терроризме. А это значит, что ни адвоката, ни честного суда ему не светит. 28 июня 1980 года Алексея Михайловича бросили за решетку южноафриканской тюрьмы. Пять дней подряд над ним издевался следователь, открыто симпатизировавший нацистам - в его кабинете висел портрет Гитлера. Ад растянулся на два года.