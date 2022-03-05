Как очистить душу от старых обид

Вы хотели бы жить недалеко от хранилища радиоактивных отходов? Вряд ли вы добровольно сделали бы такой выбор. Но оставлять «на память» давние обиды — это почти то же самое. Они отравляют ваше существование. Хотите избавиться от них поскорее?

В списке непрощенных обид числятся предательства разной степени тяжести: от измен до раскрытия секретов. Вы не можете их отпустить, потому что после нанесенного ущерба так и не услышали извинений и не получили компенсации. Чем серьезнее пострадало ваше доверие к людям, чем острее эмоциональная боль и чем больше вы потеряли, тем дольше сохраняются отрицательные эмоции — иногда годами.

Бесполезный груз

Есть две причины, по которым вы не расстаетесь с тягостным прошлым. Во-первых, вы ставите знак равенства между прощением обиды и прощением обидчика. Так происходит потому, что вам кажется, будто извинив преступление, вы позволите человеку, совершившему его, поступать так и дальше. Вы поддерживаете в себе сопутствующую обиде злость, чтобы случайно не проявить доброты к тому, кто лишил вас спокойствия и радости.

Во-вторых, вы считаете, что простить значит забыть. Вы не готовы делать вид, будто в прошлом не было семейного насилия или неуважительного отношения.

Вы делаете это ради себя

Те события навсегда вас изменили, и вы относитесь к ним, как к важной части личной истории. Но получается, что, поддерживая интенсивность переживаний, вы сохраняете и эмоциональное напряжение. А оно вместе с накопленным гневом и горечью подтачивает ваши силы. Чтобы простить, придется пройти через несколько этапов.

Извинение не похоже на подарок, который вы делаете другому. Если человек намеренно нанес вам урон, то его вряд ли мучает бессонница и раскаяние. Ваше «я больше на тебя не сержусь» ничего не изменит в его жизни. Оно важно исключительно вам.

Прощение — намеренный отказ от негативных чувств по отношению к человеку, который вам навредил, — принесет вам улучшением здоровья и благополучия. В 2014 году ученые проанализировали 54 исследования и пришли к выводу, что умение прощать ослабляет риск депрессии и тревожного расстройства вполовину. Кажется, выгода стоит того, чтобы попробовать.

Ослабьте реакцию «бей или беги»

Этот физиологический механизм известен тем, что срабатывает автоматически при любой угрозе для жизни. Он сопровождается учащенным пульсом, потоотделением, дрожью, сухостью во рту, ускорением рефлексов и другими изменениями. В обычной жизни реакция нужна для мобилизации ресурсов, чтобы эффективно устранить угрозу.

Но чувство обиды становится регулярным, иногда повседневным стимулом для состояния «бей или беги». Именно поэтому вы испытываете недомогание. Вам помогут техники управления стрессом: глубокое дыхание или медитация. Если они ничего не меняют в ваших переживаниях, то нужно глубокое внимание к проблеме и посторонняя помощь.

Поработайте с телом

Прощение требует времени. Если вас только что оскорбили, то не бередите душевную рану — пусть она слегка затянется. Лучше выпустите на волю гнев. Не прикидывайтесь ангелом, если в мыслях вы разжигаете огонь под обидчиком. Сходите на силовую тренировку или на боевые искусства. Найдите место, где вы можете покричать. Хотя эти действия выглядят странными, они снимают мышечные зажимы и ускоряют восстановление. Когда воспоминания перестанут вызывать тревогу, двигайтесь дальше.

Проявите эмпатию

Взгляните на ситуацию глазами противоположной стороны. Ваша цель — разобраться, из-за чего обидчик докатился до того, что способен причинять боль.

Упражнение, которое используется в терапевтической практике, — диалог на двух стульях. Сначала займите один и откровенно расскажите, что вас задело. А затем пересядьте на другой и представьте себя обидчиком. Как он объяснит свое поведение? Используйте местоимение «я». Так вы ощутите если не эмпатию, то хотя бы жалость. А она неплохо действует как обезболивающее.

Если вас смешит разговор с собой, то напишите письмо человеку, который задел ваши чувства, а затем сочините ответ, который мечтали бы получить. Этот наивный трюк подействует на мозг: он будет готов к дальнейшему прощению.

Продолжайте

В отличие от ожидания, когда боль пройдет сама, каждое активное действие приближает вас к благополучию. Сделайте то, что избегали после получения обиды. Если вы пережили измену и теперь боитесь отношений — сходите на свидание. Если вас оболгали, после чего вам трудно говорить о себе, — встретьтесь с подругой и обменяйтесь откровенными признаниями. Так вы не только придете к исцелению, но и перестанете бояться удара в спину.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2426586303840913588/

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