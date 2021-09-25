Топ-10 самых необычных бронемашин в истории

Каждому из нас знаком образ современного танка. Его силуэт: спереди – отделение управления, в центре – башня, сзади – двигатель.

БТР и БМП разных стран также имеют более или менее стандартную компоновку.

Тем не менее так было не всегда. На заре танкостроения и создания других боевых бронемашин человеческий разум порой выдумывал самые немыслимые образцы техники. И сегодня мы поговорим именно о них.

«Прыгающий» разведчик

Под этим странным названием можно объединить несколько проектов из разных стран. Суть их сводилась к тому, что в условиях Холодной войны в армиях мира искали новые и нестандартные способы ведения ближней войсковой разведки на бронемашинах. В условиях европейского театра военных действий – а это множество рек, ручьев, лесков и других препятствий – целесообразным виделось подпрыгнуть над ними и вести разведку или же перепрыгивать радиоактивные облака и разрушенные мосты и переправы в условиях ядерной войны.

Немецкий проект прыгающего разведчика

Лидерами тут стали британцы и немцы. Причем от британцев поступило несколько проектов. Любопытно, что их авторами стали именитые авиационные фирмы, а не традиционные производители бронетехники. «Хендли-Пейдж», «Вестланд», «Сандерс-Рой», «Фолланд», «Бристоль-Сиддли» и другие производители предложили свои варианты.

Новые машины применяли разный принцип подпрыгивания – от вертолетного принципа с лопастями до газотурбинных двигателей, реализующих прыжок как у самолетов вертикального взлета. В разное время такими проектами интересовались и французы, и немцы. Последние даже спроектировали свою машину, однако быстро стало ясно, что такая машина, пусть и прыгающая аж на 2 километра, все-таки менее эффективна, чем уже имеющиеся типы техники, и от проекта отказались.

VZ-9 «Аврокар»

Летающая бронетарелка наяву! Канадская фирма «Авро» предложила свой уникальный тип техники. Сложно определить его к какому-либо подклассу, поэтому будем считать, что это самостоятельный вид техники.

VZ-9 в предполагаемом бою

Построенный по схеме «летающее блюдце» аппарат, да еще и в конце 40-х годов, был поистине прорывным для своего времени. Только «сумрачный тевтонский гений» с мифическими проектами «Врилл» мог бы встать рядом с этим канадским творением.

Между тем предполагалось, что аппарат будет иметь скорость около 480 километров в час, будет вооружен одним безоткатным орудием, и летать от 5 до 30 метров над землей. Три турбореактивных двигателя с кольцевым соплом по краю аппарата давали необходимую тягу. Экипаж – пилот и оператор. Однако ввиду слабой управляемости, недостаточной огневой мощи и бронирования в середине 50-х годов проект свернули.

БМП на воздушной подушке

А это уже детище наших инженеров. Любопытно, что проекты «земноводных летающих танков» стали разрабатывать еще в 30-е годы. Этим занималось конструкторское бюро Левкова.

БМП на воздушной подушке КБ Левкова, рисунок 30-х годов

Представьте себе армады ползущих со свистом машин на воздушной подушке. Им не страшны никакие преграды (реки, льды, болота). Пройдет где угодно, привезет десант, так еще и обеспечит огневую поддержку. До 1941 года проекты были признаны «сырыми». Малая ремонтопригодность, сложность в эксплуатации и общая дороговизна не давали преимуществ перед обычными видами техники. Затем грянула война, и стало вовсе не до этих «чудо-машин».

К теме вернулись в 60-е годы, с проектом под шифром «Объект 760». Новая машина активно испытывалась, была построена в железе и даже несла макеты вооружений. Спецмашина БРДМ-ВПК (так ее назвали) имела и «юбку» воздушной подушки, и гусеницы, на которые могла опуститься. 760-й показал хорошие результаты в сравнении с нашими плавающими машинами БТР-50 и ПТ-76.

Однако общая сложность, трудоемкость в производстве и, самое главное, трудность ремонта в полевых условиях не позволили принять на вооружение эту машину.

«Атомный танк» – «Объект 279»

Еще одно наше изобретение. Очень колоритный монстр атомной войны. Созданный специально для условий ядерного конфликта. Тяжеловооруженный, тяжелобронированный, герметичный и защищенный танк.

Объект 279

Созданный именитым Ж.Я. Котиным «атомный танк» не был оснащен (как может показаться) атомным реактором, обладал обычным двигателем, хоть и мощностью почти 1000 лошадиных сил. Уникальным был четырехгусеничный движитель танка, расположенный под сферическим корпусом. Танк должен был буквально «прогрызаться» сквозь руины разрушенных атомной войной городов.

Броня до 300 миллиметров. Тяжелое вооружение и вес почти 60 тонн вкупе с длиной 10 метров делали этот танк действительно монструозной и опасной с виду машиной.

На вооружение его не приняли, да и атомной войны не случилось, но каждый из нас может взглянуть на этого «атомного монстра» в музее бронетехники в Кубинке.

Танк Леонардо да Винчи

Наши предки также задумывались о создании «танков». Один из гениев своего времени Леонардо да Винчи предложил весьма оригинальную конструкцию.

Танк Леонардо да Винчи

Четырехколесная повозка с крупными колесами оснащалась конусообразным куполом, похожим на крупную верхушку башни замка. В движение этот «танк» приводился хитроумной системой шестерней и приводных колес. Для этого внутри был отдельный экипаж.

А по периметру «танка» в бойницах располагались орудия, так что огонь он мог вести на 360 градусов. Наверху была смотровая башенка, в которой могли разместиться арбалетчики или аркебузиры. Современные реконструкторы даже воссоздали внешний вид этой диковинной боевой машины.

Шаротанк

Еще одно творение «сумрачного тевтонского гения». Его историю проследить очень сложно, хоть он и покоится в стенах одного из ангаров музея в Кубинке.

Шаротанк

Шаротанк, или Kugelpanzer, был изготовлен в Германии и по каким-то причинам переправлен аж в Японию. В 1945 году наши войска захватили его в Маньчжурии. Предполагается, что он нужен для артиллерийской корректировки как подвижной бронепункт, ведь танк имеет 5 миллиметров брони по периметру.

«Голиаф»

Немцы не скупились на странные вещи в годы войны. Одним из таких изобретений (впрочем, не лишенным смысла) стал «Голиаф».

«Голиаф» на штатном прицепе для транспортировки

Самоходная гусеничная мина несла от 75 до 100 килограммов взрывчатки. «Голиаф» имел 10 миллиметров брони, бензиновый или электродвигатель, а управлялся дистанционно по проводу. Он должен был подползать к врагам, танку, ДОТу, зданию и другим объектам и подрывать их. В целом его применение было неудачным. Малая скорость и слабая броня часто не давали ему доползти до цели. Уцелевшие «Голиафы» также есть в Кубинке.

Летающий танк

Сейчас речь пойдет не от Т-80 и даже не о БТ-5, прыгнувшем еще в 30-е годы далее чем на 40 метров. Речь пойдет еще об одном известном в годы войны танке – Т-60.

Летающий танк

Известный авиаконструктор Олег Антонов предложил оснащать легкие Т-60 крыльями и хвостовым оперением. По задумке конструктора, тяжелые бомбардировщики ТБ-3 поднимали в воздух по одному-два таких «летуна» и сбрасывали их недалеко от необходимой цели. Экипаж танка брал управление на себя и шел к цели. Затем крылья и хвост сбрасывали, и танк шел в бой в обычном качестве. Танк был изготовлен в 1942 году и даже испытан. Но от такой одиозной идеи решено было отказаться.

ChryslerTV-8

Их ответ нашему «Объекту 279». Крайслеровский атомный танк. Действительно футуристичный и очень нестандартный проект.

Chrysler TV-8

Инженеры фирмы «Крайслер» в создании этой машины руководствовались условиями уже произошедшего атомного конфликта. В отличие от нашего проекта, американцы решили сделать все новое.

Компактный атомный реактор вместо двигателя. Полностью герметичная конструкция машины, с камерами вместо триплексов. Неподвижная монолитная башня и наведение орудия только поворотами и наклонами корпуса. Машина, естественно, не была принята на вооружение, но до сих пор производит очень интересное впечатление.

Бронекаретка Шумана

Завершим нашу десятку еще одним колоритным изобретением начала XX века – бронекареткой Шумана.

Пушечная бронекаретка Шумана

Как становится ясно из названия – это самая что ни на есть бронированная сферическая карета. Она могла быть оснащена легким орудием или пулеметом. Пара лошадей быстро могла переместить бронекаретку немецкого инженера Макса Шумана на угрожаемый участок фронта и создать буквально из ничего несколько бронированных огневых точек. Лошади уходили, и каретки действовали автономно.

Конечно, формально – это не совсем танк, но в условиях Первой мировой, в окопной войне эта штука показала себя недурно. Кстати, в Швейцарии в качестве неподвижных огневых точек эти каретки использовались вплоть до 1947 года.

На этом мы завершаем нашу первую десятку необычных и странных боевых машин всех времен и народов. Но мы вернемся с еще более интересными и странными проектами, благо инженеры всех времен и народов напридумывали еще немало удивительного.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Василий Чапаев: из-за чего предок комдива получил такую фамилию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43564374492/)

ТОП-10: Увлекательные факты и истории об акулах https://otari.mirtesen.ru/blog/43555224175/

Христианские символы и знаки https://otari.mirtesen.ru/blog/43893131639/