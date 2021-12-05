6 способов победить тревогу в отношениях

В любовных отношениях тревога может стать помехой. Из-за нее вы начинаете анализировать каждое слово, сказанное на свидании, отменяете встречу в последний момент. Нет гарантии, что со временем это пройдет. Несколько терапевтов рассказали, как удержать тревогу под контролем в начале отношений, а также в процессе их развития.

1. Постепенно привыкайте к незащищенности

Близость подразумевает, что вы откроете другому те уголки души, которые скрываете от мира. Если вы страдаете тревожным расстройством, то можете беспокоиться: вдруг партнер разлюбит, когда увидит вас с недостатками, странностями и сложностями характера? Если вы действительно дороги человеку, он примет все грани вашей личности.

«Необязательно сразу рассказывать обо всех мрачных переживаниях, — говорит психолог Стейси Розенфель. — Пробуйте раскрываться постепенно, практикуя открытость и незащищенность в общении с партнером, постепенно нарабатывая уверенность, со временем страх будет ослабевать».

2. Прямо скажите, чего ожидаете от отношений

Любому человеку с тревожным расстройством знакомы бесконечные раздумья об одном и том же, вы не можете освободиться от навязчивых мыслей, хотя понимаете их глупость. Проблема может особенно вредить отношениям.

К примеру, подруга обычно звонила вам после работы, а сейчас несколько дней этого не делает.

Вас начинают мучить мысли о том, что вы ей надоели, на самом деле у нее срок сдачи проекта. Конечно, не стоит постоянно спрашивать партнера, все ли в порядке, но если вас уже давно что-то беспокоит, нужно об этом сказать. Например: «Я знаю, как ты занята, но каждый день жду, что ты позвонишь вечером. Если ты не звонишь, меня мучают сомнения, не надоел ли я тебе».

«Мозг тревожных людей склонен «зацикливаться» на мыслях, — говорит психолог из Лос-Анджелеса Дженни Ип. — Обычно они представляют худший вариант. Чтобы спасти отношения, нужно с самого начала объяснить, чего ожидаете, чтобы не было неопределенности, из-за которой возникают мрачные предчувствия».

3. Отделите свое «тревожное Я» от «истинного Я»

Один человек в Twitter писал: «Тревога — это теории заговора о себе». Не позволяйте негативному самовнушению разрушать отношения. «Вместо того чтобы слушать ее голос, прислушайтесь к внутреннему голосу», — говорит психотерапевт Дженнифер Роллин.

«Тревожное Я» может говорить: «Если я откроюсь ему, расскажу про свою тревожность и работу с психотерапевтом, он меня бросит или будет считать неуравновешенной». Мы часто начинаем представлять пугающие сценарии, многие из которых нереалистичны.

В таком случае полезно практиковаться отвечать тревоге от лица «истинного Я», — объясняет психолог. Оно наверняка постарается вас успокоить, например: «Работа с психотерапевтом не значит, что ты ненормальная, ты хочешь стать лучше во всех отношениях. В худшем случае, если он сочтет вас ненормальной, это многое скажет о нем и ничего о вас. Вы заслуживаете партнера, который не будет осуждать».

4. Признайте, что не можете полностью контролировать партнера

Когда учитесь справляться с тревожным расстройством, важно отказаться от потребности все контролировать, включая то, что не в вашей власти, например, недостатки партнера. Вас может раздражать, что во время футбольного сезона он половину каждого воскресенья проводит с приятелями. Но ведь вы же не можете лишить его всякой свободы из-за тревожности?

«Тревожные люди часто хотят контролировать ситуацию, что далеко не всегда возможно. Вы можете объяснить, чего хотите, но если партнер не сможет исполнять все ваши желания до мельчайших деталей, это не значит, что он вам не подходит. Важно уважать и ценить его индивидуальность — вы с ним разные люди, не сиамские близнецы», — говорит Дженни Ип.

5. Расскажите партнеру о своем тревожном расстройстве и о том, как оно проявляется

Вы не обязаны сражаться с ним в одиночку. Откройтесь партнеру, расскажите, как проявляется беспокойство. Например, вы часто краснеете и покрываетесь потом из-за социофобии. Вы можете понять, как лучше бороться с этим расстройством. Партнер может стать союзником, помогая сохранять равновесие в стрессовых ситуациях.

«Иногда, когда мы пытаемся скрыть тревогу от окружающих, опасаясь их реакции, она начинает нарастать. Расскажите партнеру, это избавит вас от лишнего стресса, поскольку вам не придется больше скрывать свои симптомы. Иногда напряженную ситуацию можно разрядить, рассказав о тревожности», — говорит Стейси Розенфельд.

6. Договоритесь о правилах ведения споров

Тревожные люди тяжело переносят споры. «Представим, что вы поссорились и партнер ушел, хлопнув дверью. Тревожным людям тяжело переносить неопределенность», — говорит Дженни Ип.

Чтобы облегчить себе жизнь, договоритесь о правилах разрешения конфликтов. Например, что вы всегда можете отложить неприятный разговор при условии, что обязательно вернетесь к нему в течение суток. «Заранее обсудите правила, чтобы иметь план действий. Когда знаете, что будет дальше, тревожность уменьшается», — объясняет Ип.

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