У Ивана Грозного и других русских царей были свои бахари. Кто такой «ба́харь»?

Ба́харь — это такая профессия времён царской Руси. Но ба́харем сложно было стать в двадцатилетнем возрасте. Обычно этой деятельностью занимались старцы (чаще слепые).

Художник: Ю. А. Сергеев. Пир Ивана Грозного в Александровской слободе

Иван Грозный «не мог даже и засыпать без бахарей», пишет в книге «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях» историк И. Е. Забелин.

«Бахарями» называли рассказчиков, которые развлекали знатных людей сказками. Слово образовано от древнерусского глагола «бахо́рить» (говорить, рассказывать). Сейчас этот глагол уже не употребляют, но ещё в прошлом веке в деревнях можно услышать слово «ба́харь» в значении «болтун, хвастун».

В описаниях монашеской жизни Ивана Грозного в Александровой Слободе, встречается информация, что после вечернего богослужения, он уходил в свою спальню слушать трёх слепых старцев. Бахари по очереди рассказывали сказки, пока царь засыпал.

Историки считают, что такая привычка слушать перед сном сказки была характерна для жизни многих русских царей того времени. Например, известно, что у царя Василия Шуйского был свой личный бахарь Иван.

А царь Михаил Фёдорович пожаловал своим бахарям одежду: 9 февраля 1614 года государев бахарь Клим Орефин получил 4 аршина сукна англинского зеленого, кафтан зенденинный темнозеленый, однорядку суконную вишневую.

Подобные подарки каждый год получали и другие бахари: Клим Орефин, Петрушка, Богдашка и Елимашка, Петр Сапогов.

При царском дворе были не только бахари-сказочники, но и домрачи (музыканты, игравшие на домре) и гусельники. Если бахарь рассказывал просто сказки (народные или собственного сочинения), то домрачи и гусляры воспевали «деянья прежних людей», исполняли былины о богатырях и других героях.

В. Васнецов «Гусляры»

Из романа Д. С. Мережковского «Петр и Алексей» (1905):

— Дремлет, под унылые звуки домры слепых игрецов домрачеев, которые воспевают древние былины, и под сказки столетних старцев бахарей, которые забавляли еще деда его.

Глагол «бахорить» и слово «бахарь» довольно древние, этот корень встречается и в других славянских языках. Этимологи считают, что происхождение глагола «бахорить» связано с «баять».

Баять — это более древний глагол (от «бати» — рассказывать). Родственными словами считаются «басня», «байка», «прибаутка», «баю, баюшки, баю», «обаяние».

Интересно, что у «бахорить» не только значение «говорить», в сербохорватском языке «бȁхорити» и в словенском bahoríti — это колдовать. Там, где «говорить», там и «заговаривать» (колдовать).

Значение «колдовать» бытовало и в русских говорах. Лингвист Ф. И. Буслаев отмечал, что в Рязанской губернии «бахарь» — это лекарь, знахарь.

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