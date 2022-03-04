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За что Александр III изгнал из Москвы всех евреев

За что Александр III изгнал из Москвы всех евреев

Антиеврейские законы издавались российскими правителями множество раз, и с каждым веком они были все строже и строже. Вздохнуть полной грудью евреи смогли только во времена царствования императора Александра II. Однако уже следующий государь Александр III снова испортил им жизнь.

Царский указ и его исполнение

В 1891 году должность московского генерал-губернатора занял брат императора Александра III Сергей Александрович, который считал, что целью всей его жизни является ограждение Москвы от «семитов». В марте того же года Александр III подписал высочайшее повеление о выселении большей части евреев из города. Ремесленникам, механикам, мастерам приказано было выехать из Москвы и Московской области. К тому моменту численность евреев, проживающих на указанной территории, составляла около 25-35 тысяч человек. По приблизительным подсчетам это 3 % от общего числа городских жителей.

Объявление о новом указе императора появилось в прессе 28 марта, как раз в тот день, когда все евреи отмечали один из главнейших иудейских праздников Песах. В первую очередь полиция взялась за нелегалов и ремесленников, а к концу срока исполнения повеления, назначенному на 14 января 1892 года, дело дошло и до солдат, которые, выйдя в отставку, после службы оседали в Москве.

Предшествующая политика

На решительные меры касательно еврейского населения, предпринятые Александром III, в определенной степени повлияла политика предшествующего императора Александра II, который облегчил жизнь евреям. Тогда евреи стали призываться на военную службу на общих основаниях, а евреям-купцам было разрешено останавливаться в городах. Послабления коснулись и выбора места для проживания, профессии и образования. Благодаря подобным указам население Москвы довольно быстро увеличивалось. Более половины жителей Москвы еврейского происхождения занимались торговлей, промышленностью и, разумеется, банковским делом.

На момент подписания повеления о выселении около 20% купцов высшей гильдии были евреями. Министр внутренних дел Игнатьев утверждал, что реформы Александра II евреи использовали для того, чтобы начать контролировать экономику и подвергать коренное население эксплуатации. Игнатьев призывал нового императора принять самые срочные меры по борьбе с вредоносными действиями со стороны еврейского населения. Кроме того убийство Александра II также было объявлено делом именно еврейских рук.

Погромы и «Временные правила»

В 1881 году, то есть тогда, когда и был убит Александр II, по стране прокатилась целая волна так называемых еврейских погромов. Евреев избивали до смерти, громили и поджигали их магазины и дома. Масла в огонь подливала и антисемитская пропаганда в прессе, а также массовое обнищание крестьян, для которых евреи-ремесленники теперь составляли большую конкуренцию. Обеспокоенный погромами, на встрече с представителями еврейского сообщества Александр III высказал свою полную уверенность в том, что причиной вражды к евреям является их экономическое господство и эксплуатация коренного населения.

Уже в мае следующего 1882 года в свет вышли «Временные правила», которые сняли все послабления, сделанные Александром II в отношении еврейского населения, и заново наложили ограничения на их права.

Многие историки считают, что в создании «Временных правил» и в выселении евреев из Москвы в 1891 году не последнюю роль сыграл и Константин Победоносцев - обер-прокурор Святейшего синода, который никогда не скрывал своего отношения к евреям. «Забрав в свои руки почти всю торговлю, они производят ее главным образом по воскресным и праздничным дням в ущерб религиозно-нравственной жизни православных христиан. Везде людно и шумно и только в храмах Божьих в эти дни пусто» - так писал Победоносцев в своем отчете за 1890-91 годы.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/174691-za-chto-aleksandr-iii-i...

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