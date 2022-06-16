"Такая свобода нам не нужна"! Как визит Хрущёва на "Фабрику грёз" стал для КГБ настоящим испытанием

В сентябре 1959 года Хрущёв предпринял поездку в США. Этот факт сам по себе был весьма хлопотным для девятого управления. А желание лидера СССР посетить ещё и "Фабрику грёз" оказалось для сотрудников наших спецслужб тяжелым испытанием.

Тогда известная голливудская кинокомпания "ХХ век Фокс" организовала грандиозный приём, рассчитанный на 400 человек. Желающих попасть на это значимое мероприятие было не просто много, а слишком много. Настолько много, что из знаменитостей-супругов, приглашали наизнаменитейшего.

Как раз тогда на киностудии снимали фильм "Канкан". Хрущев посмотрел танцевальный номер. А потом в непререкаемой форме высказал свое мнение:

" Такая свобода нам не нужна! Вам нравится свобода смотреть на задницы, А мы предпочитаем свободу мыслить, свободу созидательного прогресса!"

Но сказать - это одно! А вот то что он потом сделал, ну никак не вязалось со словами о созидательном прогрессе. Хрущёв несколько раз подпрыгнул, изображая танцовщиц, А потом повернулся ко всем спиной, задрал свой пиджак м продемонстрировал нескромных размеров зад.

Дело в том, что к этому моменту, лидер огромной страны был изрядно подшофе. Не уследили представители девятого отдела за соблюдением нормы для генерального.

Хотя это входило в их прямые обязанности

Спиртное Хрущеву подавали в специальных рюмках из толстого стекла и утолщенным дном, дабы снизить дозу.

Иногда, на приемах, уже по его же приказу (знал, что спиртное на него плохо влияет), ему вместо коньяка наливали в рюмку чай.

Но ведь не пойдешь на звездный прием со своей рюмкой или бутылкой с чаем. Вот и получилось, что лидер страны Советов, извините, надрался и выставил себя в невыгодном свете. Повеселился так, что до сих пор вспоминается.

Ещё одно испытание, но другого рода сотрудникам девятого отдела пришлось выдержать летом 1961 года. Н. С. Хрущёв был ч визитом в Австрии. На Венском вокзале миссию встречал австрийский министр иностранных дел Бруно Крайский. И как раз в тот момент, как советский лидер показался из дверей Венского вокзала, из толпы прямо в него полетел пакет.

Один из сотрудников девятого отдела, по фамилии Солдатов накрыл тогда тот пакет собственным телом. Даже на секунду не задумался. Думал, что это взрывчатка.

Но, что называется, "пронесло". Пакет оказался не взрывчаткой, а письмом какого-то румына, который просил Хрущева помочь ему вернуться на родину. Не знаю, помог ли ему Хрущёв. Но то, что охранник не задумываясь накрыл своим телом предполагаемую бомбу, говорит о решимости и героизме этих людей.

Хрущёв был настолько уверен в сотрудниках своей охраны, что даже не стал отказываться от так любимых им открытых лимузинов даже после гибели Джона Кеннеди.

Любил Хрущев стоя в открытой машине помахать толпе граждан ручкой. Но ы любом случае подобный героизм проходил под усиленной охраной, состоящей из целого кортежа мотоциклистов, микроавтобуса с телохранителями и охранниками, которые находились с Хрущёвым в машине, прикрывая его со всех сторон.

Тяжёлая служба у них была.

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А вы знали об этом?

После смерти Якова Свердловав его сейфе были обнаружены :

108525 рублей – царскими золотыми монетами;

кредитные билеты – на 705 тыс. рублей;

705 ювелирных изделий.

Кроме того, в сейфе были чистые царские паспорта, а также документы, оформленные на имя Свердлова. То есть, выживи Яков Михайлович, если бы дела пошли плохо, он бы вполне мог уехать за границу или даже остаться в России с поддельным паспортом и кучей денег. Есть две версии откуда взялись деньги? Первая версия заключается в том, что это было всё изъято у царской семьи. Вторая версия, еще более интересная: якобы Яков Михайлович брал взятки с родственников тех, кто сидел в застенках ВЧК.

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