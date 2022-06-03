Остроумная казнь

Многих древнеримских преступников приговаривали к смертной казни весьма оригинальным и чрезвычайно жутким способом: отдавали на растерзание диким зверям.

В I-III веках нашей эры подобным образом умерщвляли в основном ранних христиан. Впоследствии, когда Рим уже стал христианским, так наказывали фальшивомонетчиков, сбытчиков поддельных драгоценностей, похитителей младенцев, отравителей. Естественно, эти злоумышленники сочувствия ни у кого не вызывали. Однако зачастую на арену выводили инициаторов восстаний, дезертиров и «политических».

Но даже такое мерзкое, леденящее кровь мероприятие иногда можно превратить в комедию. Как-то раз ловкий и алчный купец сделал попытку надурить почтенную даму: продал ей стеклянное ожерелье под видом драгоценного. А дама между тем оказалась супругой самого императора Галлиена! Неудивительно, что несчастному была назначена высшая мера – «зверская» казнь.

Преступник, попадая на арену, не мог знать заранее, кто именно станет его палачом: лев, тигр или разъяренный бык. Трясущийся от страха, белый как полотно купец смотрел, как открывают зверинец, и мысленно прощался с жизнью. Он понимал, что это для него последние минуты. Трибуны замерли в предвкушении. И вдруг окрестности сотряс громовой хохот – по арене носился выпущенный из клетки перепуганный петух.

Что ж, нужно отдать должное не только великодушию, но и отменному чувству юмора Галлиена: глашатаи тут же разнесли по трибунам, что император надул того, кто пытался надуть его любимую супругу.

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А вы знали об этом?

Вирус WO поражает только бактерии, которые живут внутри пауков и насекомых. Как известно, бактериальные вирусы часто «крадут» части кода ДНК бактерий, который они инфицируют. Но недавно было обнаружено, что WO украл целый ген у паука «черная вдова», который собственно делает этого паука настолько ядовитым. Считается, что этот ген помог вирусу WO пробиваться через клеточные стенки бактерий. Было также обнаружено, что вирус заимствует другие гены, которые помогают ему справиться с иммунной системой жертвы. В целом, WO сейчас представляет собой вирус, который быстро мутирует, устойчив к иммунной системе и обладает геном сильнейшего яда. К счастью, он пока «не трогает» людей.Исследователи недавно обнаружили особый аспект взаимоотношений между осой-паразитом и некоторыми видами пауков. Уже давно известно , что осы используют пауков для создания особо прочных гнезд. Причем, осы делают это очень необычным образом, превращая пауков в своеобразных контролируемых зомби. Самка осы откладывает яйцо в брюшко паука. После того, как личинка вылупляется, она прикрепляется к нервной системе паука, питаясь его кровью и выделяя химическое вещество, которое заставляет паука стать «бездумным рабочим», строящим ультра-прочное осиное гнездо. Модифицированная паутина, которую выделяет паук, отражает ультрафиолетовый свет, вместо того, чтобы поглощать его как обычная паутина. После завершения работы личинка пожирает своего зомби-раба.

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