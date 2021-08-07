Письмо Сталину от Фюрера перед вторжением в СССР- насколько это возможно?

15 мая 1941 года немецкий самолёт Юнкерс Ju-52 вылетел из Кёнигсберга и, нетронутый советскими средствами ПВО, благополучно приземлился в центре Москвы, около стадиона «Динамо». Деталей этого странного инцидента неизвестно до сих пор: только ничем не подкреплённые версии.

Самой популярной стала, как всегда, наиболее нелепая, но зато интригующая версия: в этом самолёте Адольф Гитлер передал Иосифу Сталину секретное письмо! Настолько секретное, что передать его не мог ни дипкурьер, ни шифровка в германское посольство.

Текст этого письма без труда можно найти, вбив в любом поисковике «Письмо Гитлера Сталину» . Адольф Алоизович пишет Иосифу Виссарионовичу о том, что

прочного и долговременного мира в Европе нельзя достичь без разгрома Англии ;

немецкий народ и, что ещё более важно – влиятельная часть немецкого генералитета выступает против войны с Англией и не даёт Гитлеру начать её ;

беспрецедентное скопление германских войск на границе с СССР вовсе не означает стремление к военному конфликту ( «уверяю Вас честью главы государства, что это не так» , – пишет Гитлер);

15-20 июня 1941 года начнётся переброска этих войск на запад ;

некоторые оппозиционные генералы могут устроить провокации против советских войск , с целью втянуть СССР в войну с Германией («прошу Вас, проявите выдержку, не предпринимайте ответных действии и немедленно сообщите о случившемся мне по известному Вам каналу связи», – просит Сталина Гитлер).

В конце письма фюрер извиняется перед вождём за необычный способ передачи этого письма и выражает надежду на личную встречу в июле месяце.

На самом деле, даже если отбросить все факты, указывающие на ложные выдумки по поводу этого письма, есть один важный момент. Сталин не был глупцом, как он мог поверить Гитлеру, что тот начинает операцию против Британии. Операция "Морской лев" была провалена. При всём желании Третий Рейх не смог бы совершить вторжение на британские острова, поэтому такое утверждение было явной фикцией.

Источник текста письма и его резонанс

Это письмо было растиражировано столько раз, что уже непросто докопаться до его первоисточника. Где же тот архив, в котором оно хранится? Нет его.

Книга Бунича «Лабиринты безумия». Фото в свободном доступе.

Первым текст письма Гитлеру опубликовал в 1995 году писатель Игорь Львович Бунич в своей книге «Лабиринты безумия» (которая издавалась и под другими названиями, например, «Операция «Гроза»). Кто такой Бунич? Автор многочисленных увлекательных романов в жанре «фолк-истори», известный «миф-мейкер».

В далёком 1997 году журналист Валерий Лебедев, ныне живущий в США, в интервью с Игорем Буничем поинтересовался архивными номерами хранения «плана «Гроза» и (или) письма Гитлера Сталину. Был вежливо и интеллигентно послан куда подальше.

Но «утка» уже была запущена и растиражирована. Этому поспособствовал маршал СССР Дмитрий Язов, который в 2005 году на конференции в Волгограде, посвящённой 60-летию Победы, в своём выступлении зачитал текст письма Гитлера Сталину от 14 мая 1941 года.

Газета «Красная звезда» тут же, в преддверии Дня Победы, напечатала текст письма – со слов Дмитрия Тимофеевича. Правда, корреспондент поинтересовался у бывшего министра обороны СССР: «Откуда Вы взяли приведённое Вами письмо Гитлера?» – «А в прошлом году оно было опубликовано в книге Панова «Офицерский корпус в политической жизни России», том шестой» , – отвечал маршал.

Но Панов, оказывается, перепечатал текст из художественно-исторического романа Бунича… Круг замкнулся. Да только поздно: фантазию Бунича уже складно пересказали и некоторые российские журналы, и зарубежные историки!

Другие версии инцидента с Ju-52

Но что же это тогда был за полёт? Какой «Матиас Руст» сидел за штурвалом Ju-52 и что за цель у него была? Возможно, перелёт был аналогичным перелёту Рудольфа Гесса в Англию (10.05.41). Т.е. – инициативой кого-то из верхушки Рейха вступить переговоры с руководством СССР.

Один из транспортных Юнкерсов Ю-52, купленных в Германии для Аэрофлота. Фото в свободном доступе.

Может быть, немцы проверяли уровень эффективности советской ПВО. Самая вероятная версия отталкивается от того, что СССР имел контракт с Германией на поставку транспортных самолётов Ju-52. Случилось недоразумение – несогласование даты перегона очередного самолёта. Но «письмо Гитлера» – интересная фальшивка, если будет свободное время, обязательно ознакомьтесь с этой художественной литературой.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В то, что в начале войны Гитлер развел палача народов Сталина как обыкновенного лоха, сегодня не верят только наивные и облапошенные лживой советской пропагандой люди!Причем развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку», но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем. Вместе с тем следует отметить, так легко облапошить Сталина Гитлеру удалось благодаря тому , что он отлично знал ,что после совместной оккупации и захвата Польши советскими и немецкими войсками, Сталин первым объявит Германии войну ,использовав план операции «Гроза»!Гитлер отлично знал, что, придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска. Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития,о чем однозначно свидетельствует оккупация советскими войсками Европы после победы над Германией !

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет, pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР ! Надо быть полным идиотом , чтобы поверить в то , что Сталин после стольких донесений разведки не догадывался о нападении немцев !Да, он был слаб в военной тактике , но не слабоумным дураком, чтобы поверить своему кровному врагу!Безусловно, неспособность Сталина здраво оценивать внешнеполитическую ситуацию обошлась СССР по некоторым данным в сорок миллионов человеческих жизней. Несомненно , если бы не череда ошибок и преступлений сталинского руководства, Гитлер или вовсе не решился бы напасть на СССР, или немцы были бы разгромлены далеко от Москвы. Любопытно, что многие историки считают, что снятие с должности генерала Шапошникова было связано именно с его убеждением в необходимости готовится к обороне страны , а не к наступательной войне! Теперь, что касается секретного письма, в которое также могут не верить только наивные простачки! Как известно,после переброски германских войск с запада на восток Сталин, обеспокоенный этим событием, еще в апреле 1941 г. первым обратился с личным письмом к Гитлеру. Советский руководитель сообщил фюреру о том, что у него сложилось впечатление о чрезмерном сосредоточении немецких войск вдоль советской границы! Именно в ответ Гитлер в мае 1941 г. прислал Сталину это «доверительное письмо», в котором сообщил, что в Польше действительно сосредоточены крупные войсковые соединения, но они не направлены против Советского Союза, так как он намерен строго соблюдать заключенный пакт, в чем ручается своей честью главы государства! Гитлер также информировал Сталина о том, что его войска у советской границы отдыхают перед вторжением в Англию. Завершая свое послание, Гитлер писал Сталину: «…Я продолжаю надеяться на нашу встречу в июле».Сообщая Сталину о том, что он «надеется на встречу в июле», Гитлер умело играл роль главного обманщика и тянул время для превого удара по СССР! Об этом свидетельствует участие Гитлера в руководстве агентом-двойником «Лицеистом», который сотрудничал с германской разведкой и передавал дезинформационные сведения резиденту внешней разведки НКВД в Берлине А. Кобулову. Облапошенным сталинистам хотелось бы напомнить еще обо дном письме ,в котором Сталин на поздравительную телеграмму Риббентропа в связи с захватом Львова, цинично ответил: «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной»! Однако «дружба» для Сталина оказалась недолгой и вскоре, когда благодаря его же неслыханной экономической помощи Германии , Гитлер создал самую боеспособную армию в мире, Сталин попытался «откупиться» и был готов пожертвовать территориальными приобретениями 1939-1940 годов. Тогда Сталин позорно предлагал Гитлеру откупиться Прибалтикой, отдать часть Польши и вернуть Румынии Буковину, а Финляндии – часть Карелии! Испуганный и деморализованный Сталин даже готов был отдать немцам по их усмотрению еще некоторые территории СССР, однако Гитлер, окрыленный сокрушительными победами в начале войны, послал бездарного полководца и кровавого маньяка Сталина «в пешее эротическое путешествие на три буквы»! Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу! С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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