Как Европа хотела колонизировать Россию в начале ХХ в. и почему этим планам не суждено было сбыться?

Таким образом, с 1917 г. как американцы, так и европейцы создавали собственные проекты разделения России на сферы влияния. Недавний союзник по борьбе с Четверным блоком был де-факто приравнен к Германии, Турции и т.п.

Принятый большевиками декрет о мире от 26 октября 1917 г. призвал все воюющие народы и их правительства к отказу от тайной дипломатии и заключению мира без аннексий и контрибуций. Страны Антанты не могли пойти на это, поскольку принятие декрета означало, как минимум, соглашение с коммунистами, а как максимум, перечёркивание всего того, что добилась армия за 4 года войны.

В 1917 г. фактически исчез Восточный фронт , поскольку в России к власти пришли большевики, взявшие курс на немедленный выход России из мировой войны. Огромные силы немцев были переброшены на Западный фронт, чтобы окончательно разбить силы Антанты к 1918 г.

соглашению Сайкса-Пико на итальянскую (зелёная), французскую (синяя), британскую (красная) и российскую (жёлтая) сферы влияния.

В январе 1918 г. в Конгрессе США Президентом Вудро Вильсоном был представлен проект мирного договора, который он собирался предложить всем воюющим странам. Так называемые - "14 пунктов Вильсона".

"Должно быть создано независимое Польское государство, которое должно включать в себя все территории с неоспоримо польским населением, которому должен быть обеспечен свободный и надёжный доступ к морю, а политическая и экономическая независимость которого, равно как и территориальная целостность, должны быть гарантированы международным договором". Тринадцатый пункт программы Вудро Вильсона

Таким образом, из земель Германии, Австро-Венгрии и России (где живет большинство поляков) должна была появиться независимая Польша (что к 1921 году реально и удалось сделать), в качестве восточноевропейского лимитрофа, ограждающего большевизм от "свободной Европы".

Однако тринадцатый пункт противоречит шестому, который также посвящен России. По планам американской администрации, внутриполитическое положение в России - это дело самой России и ни одна держава не должна прямо или косвенно вмешиваться в начавшуюся Гражданскую войну. Вскрывается вся политика двойных стандартов: невмешательство во внутренние дела России и тут же планы отделения Польши, неотъемлемой части бывшей империи.

28-й Президент США Вудро Вильсон (1913-1921 гг.). Источник фото: Interesnyefakty.org ( https://clck.ru/ZbyA3 ).

Британия же вместе с Францией также вынашивали собственные планы раздела России на сферы влияния. 23 декабря 1917 г. в Париже представители делегаций обоих государств заключили соответствующее соглашение, которое якобы было направлено против Германии, Австро-Венгрии и Турции.

Предполагалось разделение западных земель бывшей Российской империи на независимые Польшу, Финляндию и прибалтийские государства (правда независимость этих государств не признавалась), а остальные земли разделить на сферы влияния между Англией и Францией:

В сферу влияния Франции попадают Украина, Крым и Бессарабия (Молдавия); В английскую сферу - Закавказье и область Всевеликого Войска Донского (южные казачьи области России).

Как итог, соглашение не вступило в силу, поскольку в 1918 г. война с Германией была завершена. Власть Советов все больше укреплялась, смогла разбить войска интервентов и победить в Гражданской войне, создав, в конце концов, Союз Советских Социалистических Республик.

Планы по отторжению от России земель в Европе англичанами и французами. Источник фото: https://clck.ru/ZbzpA

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Правда со временем западные спонсоры государственного переворота пожалеют о содеянном ,осознав ,как их «кинули» большевики и почему им не удалось поделить между собой территорию и богатства России. Справедливости ради надо отметить, что наравне с Западом крупнейшими инвесторами октябрьского переворота были старообрядцы, которые из-за своих религиозных взглядов в то время считались низшим классом российского общества . Учитывая, что старообрядцам-миллионерам , таким как Савва Морозов, Мамонтов , Шмит, Рябушинский и т.д. , принадлежали 60% всех частных капиталов Российской Империи, то не удивительно, что такое положение дел их не устраивало и они решили исправить это, спонсировав большевиков на государственный переворот. Любопытно, что активным членом так называемого «частного собрания старообрядцев» был выдающийся русский химик Д.И. Менделеев, который происходил из семьи старообрядцев поморского согласия.

Еще одной причиной, почему подобная революция произошла именно в России является то, что «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!Вместе с тем нельзя особо не отметить, что октябрьские события 1917 года были на самом деле иудейским государственным переворотом в России. Причем, в феврале власть у царя захватили местные иудеи ашкенази («февральская революция»), а уже в октябре после приезда в страну Ленина и Троцкого иудеи ашкенази тихо-мирно передали власть в России иудеям сефарди (октябрьский переворот). Так мировой сионистский синдикат осуществил «великую иудейскую революция».

Важно также отметить, что долгие годы события семнадцатого года в России представлялись так, якобы народ, не выдержав гнета самодержавия, под непосредственным руководством Ленина и партии большевиков спонтанно выступил против царя. Однако сейчас однозначно установлено, что известные нам большевистские лидеры, являлись лишь прикрытием, за которым срывались спецслужбы различных западных стран!

Таким образом, то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида. Россия в 20 веке пережила две мировых войны, три больших волны голода, ГУЛАГ, Перестройку, бандитизм 90-х и массу локальных военных конфликтов. После всего что было, какая другая страна смогла бы выглядеть лучше?

Разве не преступление перед человечеством, когда по официальным данным экономиста Ивана Курганова коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917 по 1991 годы унес жизни 110 миллионов человек? Причем, большинство этих жертв настоящего геноцида относятся к периоду правления кровожадных диктаторов и злодеев Ленина и Сталина! Не многовато ли жертв для виртуального социализма – товарищи коммунисты? Ведь именно по этой причине сегодня россияне, занимая самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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