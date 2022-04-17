Неразгаданные тайны пустынь, которые предстоит разгадать человечеству

Казалось бы, что интересного может быть в бескрайней пустыне.

Но на самом деле именно среди бескрайних песков кроются неразгаданные тайны мира.

Мертвые города, о которых нет ни единого упоминания в истории, памятники, изображающие передовые древние знания, аномальные артефакты — все эти загадки пустыне еще предстоит разгадать человечеству.

1. Круги фей

Круги фей.

По всей Намибской пустыне раскиданы миллионы равномерно расположенных кругов. Их края облицованы травой высотой по колено, но внутри кругов ничего не растет, даже если туда насыпать плодородной почвы. Тайна, окружающая происхождение этих кругов породила множество теорий на протяжении десятилетий, но ни одна из них не была доказана. Ученые предполагали, что круги могут являться следствием работы термитов, купания в песке страусов и зебр, ростом ядовитых растений и грибов или просачиванием газа из-под земли. Большинство подобных кругов фей появляются в пустыне Намиб на 1800-километровом участке до Капской провинции в Южной Африке. Размеры кругов фей колеблются от 2 до 20 метров, а через 75 лет они исчезают. Что заставляет их исчезнуть, также никто не знает.

2. Странные могилы

Странные могилы.

В Долине царей, в том же некрополе, где были обнаружены останки короля Тутанхамона, недавно обнаружилась 3000-летняя загадка.

3. Выбросы газа

В 2005 году под хижинами древних рабочих нашли известняковую камеру, в которой хранилось 28 огромных сосудов и семь гробов. Все гробы были тщательно запечатаны, а некоторые из них украшены желтыми лицами. Но ни в одном из гробов не было останков тел - они и банки были заполнены кусочками керамики, камней, грязи, ткани, дерева и порошка, используемого при мумификации. Один из гробов даже был помещен внутрь другого. Зачем это было сделано — загадка. Есть теории, что странное содержимое было отходами от бальзамирования других мумий, но зачем их понадобилось запечатывать в сосуды, гробы и вывозить в место, где проводились королевские захоронения — непонятно.

Выбросы газа.

В 2003 году спутник для измерения уровня метана нашел смертоносное облако этого парникового газа во время прохождения над географической областью Четыре Угла в Соединенных Штатах. Четыре Угла — область пересечения штатов Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта. Что-то испускало шокирующее количество метана, равное 10 процентам годовых выбросов этого газа во всех Соединенных Штатах. Подобный феномен продолжался в течение шести лет, а затем таинственно прекратился. Исследователи до сих пор пытаются обнаружить происхождение огромного количества метана, газа, который оказывает большее влияние на глобальное потепление, чем углекислый газ.

4. Сирийские руины

Сирийские руины.

В пустынях Сирии есть руины, которые старше, чем пирамиды. Они являются последними остатками загадочного города , который когда-то стоял в 80 километрах от современного Дамаска. Оказывается, что основанный 5000 лет назад древний город Дамаск - молодой по сравнению с этими руинами. В 2009 году археолог Роберт Мейсон вел раскопки в сирийском монастыре, построенном в четвертом или пятом веке, когда обнаружил необычные гробницы, а также каменные ряды и круги. Мейсон также нашел стеноподобные образования, которые называл "пустынными змеями", и скалистые ловушки, в которые возможно загоняли газелей и других животных. Кусочки каменных орудий, найденные в непосредственной близости от этих структур, позволили Мейсону определить возраст его находок - от 6000 до 10000 лет. Первые пирамиды и Великая пирамида в Гизе, как полагают, были построены 4500 лет назад. Кто построил город и куда он исчез, до сих пор неизвестно. Из-за войны и регулярных конфликтов в регионе, невозможно должным образом расследовать эту пустынную загадку.

5. Неизвестные артефакты

Неизвестные артефакты.

В пустынных бесплодных землях Кении были найдены самые древние на Земле каменные орудия. Открытие, сделанное в 2011 году, может опровергнуть вековое убеждение, что древние инструменты начали делать только предки современных людей. Возраст 149 каменных артефактов - примерно 3,3 миллиона лет, а в то время не существовало никаких известных предков людей. Ученые не знают, кто сделал эти первобытные инструменты, но утверждают, что к людям они отношения не имеют.

6. Нитраты Атакамы

Нитраты Атакамы.

Чарльз Дарвин назвал пустыню Атакама "местом, где ничего не может существовать". Эта южноамериканская пустыня считается самым сухим местом на планете, в этом месте в лучшем случае выпадает 1 мм осадков в год. Но в этой пустыне находится самый богатый источник нитратов и йодистных отложений в мире. Загадка состоит в том, что в этом засушливом регионе попросту отсутствуют бактерии, необходимые для образования нитратов и йодистых отложений.

7. Отверстия в Писко

Отверстия в Писко.

Все знают о геоглифах Наска, но мало кто слышал об еще одном древнем секрете Перу. В засушливой области вблизи долины Писко были найдены тысячи конусообразных отверстий, которые были вырезаны в скалах неизвестно кем. Некоторые предполагают, что отверстия использовались в качестве зернохранилищ или могил (глубина отверстий до 2 метров), но в них не было найдено ни остатков продуктов питания, ни следов захоронений. По предварительным оценкам, существует около 6 900 таких дыр на полосе длиной около 1,5 км и шириной около 20 метров.

8. Набта Плайя

Набта Плайя.

В пустыне Сахара находится мегалитическое сооружение, который на 1000 лет старше, чем Стоунхендж. Место, названное Набта Плайя, представляет из себя кольцо камней, стоящих в пять рядов. Камни высотой до 2,7 метра весят по несколько тонн. Возраст этого неизвестного сооружения оценивается от 6000 до 6500 лет, что делает его старейшим археоастрономическим памятником. В данном месте были найдены погребения крупного рогатого скота, а также различных предметов, но полностью отсутствуют человеческие останки.

9. Паучья живопись

Паучья живопись.

В пустыне на западе Египта было обнаружено уникальное произведение искусства. На наскальной плите из песчаника в Оазисе Харга (175 километров к западу от Луксора изображено то, что считается единственным образцом наскального изображения пауков во всем Старом Свете. Точный возраст плиты, расколотой надвое, трудно установить, но египтологи считают, что она датируется примерно 4000 г. до н.э., когда еще даже не существовало Египта.

10. Пустынное стекло

Пустынное стекло.

Тесты драгоценного камня-скарабея, который когда-то принадлежал королю Туту, показали, что стекло в нем было сделано до первой египетской цивилизации. Немногим позже ученые обнаружили область в пустыне Сахара, в которой под песком таились таинственные блоки из стекла. После испытания атомной бомбы в Нью-Мексико в 1945 году песок сплавился в довольно тонкий слой стекла, в отличие от огромных блоков в Египте. Что бы это ни было, но оно должно было обеспечить температуру выше, чем при ядерном взрыве. А в Юго-Восточной Азии был найден 800 000-летний стеклянный блок площадью почти 800 квадратных километров. Это наводит на мысль, что там произошло нечто, еще более опасное, чем в Египте.

Источник : https://vseonauke.com/2455937076030868194/

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