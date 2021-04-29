Православная молитва Андрею Первозванному

Уникальную и удивительную жизнь прожил святой Андрей Первозванный. Молитва к этому мученику имеет большую силу. Историю апостола расскажет материал.

Встреча, изменившая жизнь

Этому мученику суждено было родиться в Галилее. Этот край населяли бедные, но очень хорошие люди. Большинство из них занимались рыбалкой. На этой земле проживало много греков, которые мирно сосуществовали с местным населением. Поэтому традиции и культуры разных наций смешивались. Даже слово «Андрей» - греческое имя, означающее «мужественный».

С детства будущий апостол был очень смиренным и набожным ребенком. Поэтому, когда судьба свела его с Иоанном Крестителем, он стал его сторонником. Однако этот человек не мог ответить на все вопросы Андрея. Также он заявил, что вскоре появится мессия. Так и произошло. Прошло несколько лет, и на берег Иордана пришел Христос. Будущий апостол, а тогда еще простой рыбак, сразу уверовал в Иисуса и вместе с братом Петром стал его учеником. Этот святой был одним из первых, кто последовал за Христом, поэтому имеет такую силу молитва Андрею Первозванному.

Однако тогда еще не могли покинуть свои дома ученики. Через некоторое время они ушли к родителям и снова занялись обычным делом - рыбалкой.

Защитник Русской земли

Когда их снова встретил Иисус, то сказал мужчинам, что отныне они будут «ловцами людей». После этого проповедники не расставались со своим учителем.

После Воскресения Господа ученики встретились с Христом. На горе Сын Божий благословил их на путь. Апостолы бросили жребий, кому в какую сторону нужно идти, чтобы распространять слово Всевышнего. Андрею было предсказано проповедовать на территории будущей Киевской Руси. Своеобразным защитником этих земель стал апостол. Именно поэтому молитва Андрею Первозванному на наших территориях имеет такую большую силу.

Когда святой пришел к месту, где спустя века вырос Киев, он сказал: «На эти края сойдет благодать Всевышнего. Славный город здесь возведут. Бог благословит эту землю крещением, и много церквей здесь построят».

Не всегда путь апостола был простым и легким. Его дорога проходила между поселениями язычников, которые пытались покалечить и убить святого. Андрея забрасывали камнями, но каждый раз он и его ученики оставались целыми.

Впоследствии судьба привела его в город Пафрос. Именно здесь максимально проявился дар целителя. Поскольку святой мог лечить людей, молитва Андрею Первозванному помогает больным и обездоленным.

Небесный дар

После чудес, которые творил апостол с Божьего благословения, слепые начинали видеть, калеки ходить. А люди, которым лучшие врачи прогнозировали смерть, выздоравливали. Одинаково хорошо ко всем относился Андрей. Помогал как бедным, так и богатым. В результате многие жители Пафроса поверили в Иисуса.

Единственным, кто не открывал своей души Господу, был правитель города, которого звали Эгеат. Хотя мужчина сам видел, как апостол творит чудеса, все же не поверил в силу небес. Неоднократно обращался святой с хорошим словом к правителю. Но тот оставался невозмутимым.

Молитва апостолу Андрею Первозванному предусматривает непоколебимую веру во Всевышнего. Каждый, кто искренне желает добра близким и себе, не ставит под сомнение закон Божий. А значит, получит спасение.

Несмотря на уговоры близких и родных, которые уже верили в Бога, Эгеат видел в святом врага. Не долго думая, он приказал казнить апостола.

Смерть мученика

Однако Андрей был готов к такому событию и принял это известие смиренно. Он сам пошел на место гибели. Повелителю показалось, что еще одним наказанием для святого станет распятие, которое он так отчаянно прославлял. Но язычник не знал, какую силу таит в себе этот символ. Стоит заметить, что крест возвели буквой «Х».

В течение следующих двух дней из уст мученика звучала молитва. Апостолу Андрею Первозванному было очень тяжело. Чтобы страдания святого продолжались дольше, правитель приказал не прибивать руки к доскам гвоздями, а только привязать.

Под крестом собралась толпа, которая искренне слушала последние слова мученика. Именно тогда Эгеат испугался мести народа и приказал снять апостола. Но Андрей попросил у Господа даровать ему честь умереть мучеником. Как ни старались солдаты, а отвязать мужчину не могли. Когда старец вознес хвалу Богу, его крест засиял приятным небесным светом и душа отошла в рай.

Жена правителя, женщина по имени Максимилла, сняла проповедника и похоронила.

Зная историю жизни апостола, нетрудно понять, почему молитва Андрею Первозванному может исцелять.

С чем обращаться?

С древности мученика считали защитником моряков и рыбаков. К проповеднику обращались все те, кто шел в большое плавание. Следует отметить, что после того, как апостолов благословили на путешествия в чужие края, они стали говорить на разных языках. Поэтому Андрей считается еще и покровителем переводчиков.

Обращаться к мученику могут и те, кто страдает различными болезнями: от слепоты до мигреней. Молитва Андрею Первозванному о замужестве чаще всего произносится родителями. Они обращаются к святому в том случае, когда их ребенок не может найти счастье в личной жизни. У святого просят целомудрия и благополучия в браке.

Ему, как и другим небесным покровителям, главное - искренность помыслов и смирение. Говорить с мучеником можно своими словами. Лучше всего, конечно, заучить молитву, которую писали церковные служители. Но личная просьба ничем не уступает духовным текстам.

Молитва Андрею Первозванному о замужестве, которая звучит из уст незамужней женщины, не должна быть с требованиями или упреками. Лучше наполнить мольбу благодарностями и надеждой.

Дорога к Богу

Также к святому обращаются тогда, когда хотят вернуть в веру родного человека. Такая молитва очень символическая, ведь апостола прозвали Первозванным. Он первый пошел за Иисусом и даже взял с собой своего брата, святого Петра.

Слова, которые при этом нужно говорить, могут быть следующие: «Первозванный апостол, ученик Христа нашего, добрый и мудрый Андрей. Дарована тебе была сила людей на путь истины направлять. Слова твои светлые неверных людей к Господу нашему вели. Молим, дай нам силы, к правде идти. Образумь раба Божьего (имя) на дорогу истины ступить. Пусть сердце будет чистым, а на душу благословение твое упадет. Проси за нас у Иисуса Христа. Аминь».

Возвращение к вере - вот в чем никогда не откажет Андрей Первозванный. Молитва станет первым шагом к царству Божьему.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2201679909278976470/

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