Амазонка или романтическая натура? Что в характере женщины определяет день недели, в который она родилась

Несмотря на то, что большинство из нас привыкли делить неделю на будни и выходные, каждый день – уникален, поскольку находится под покровительством той или иной планеты. Не зря ведь говорят, что понедельник – тяжелый, о чем мы уже рассказывали. Астрологи также полагают, что есть дела, которыми не стоит заниматься в те или иные дни, и даже сны приобретают особенное значение в зависимости от того, когда именно мы их видим.

Так ли это? Давайте проверим, правы они или нет.

1. Воскресенье (Солнце)

Говорят, в этот день рождаются по-настоящему солнечные люди: щедрые, добрые, сердечные, верные и честные. Они обладают благородной душой и умеют любить безоговорочно. Их призвание – отдавать, ничего не прося взамен, а внутренняя красота и сила настолько выражены, что рядом с ними другие чувствуют себя словно в маминых объятиях.

2. Понедельник (Луна)

Люди Луны переменчивы и непостоянны, как и она сама. Главное для них – дом и семья. Как правило, они скромны, чувствительны, приятны во всех отношениях, добры и способны приспосабливаться к изменениям.

3. Вторник (Марс)

Воинственная целеустремленность девушки-вторника компенсируется ее преданностью. Она верна своим мечтам, целям, людям, которых любит, и все это она готова защищать до последнего.

Ее энергичности и умению мотивировать себя и других можно только позавидовать.

4. Среда (Меркурий)

Рожденные в этот день – искатели приключений. Они общительны, склонны к анализу, разносторонне развиты и чрезвычайно интересны. То, что девушка-среда может показаться легкомысленной, – всего лишь иллюзия. Просто для развития ей необходимо постоянное движение, причем только вперед.

5. Четверг (Юпитер)

Поразительный оптимизм и вера в добро – то, что отличает рожденных в четверг девушек. Они в любой ситуации могут найти нечто позитивное и сохраняют спокойствие, что бы ни случилось. Один из главных их талантов – умение вселять надежду.

6. Пятница (Венера)

Грациозная элегантность и романтичная утонченность – отличительные черты человека, рожденного в пятницу. Такие женщины созданы для любви: они соблазнительны, артистичны, талантливы и очень покладисты. Может показаться, будто пятничные именинники слишком расслаблены. Быть может, в этом и заключается их особенный шарм?

7. Суббота (Сатурн)

Рожденные в субботу люди – настоящие воины, привыкшие выживать в спартанских условиях. Для них нет ничего невозможного: они учатся на своем и чужом опыте, а каждое испытание делает их только сильнее. Стоит ли говорить, что они добиваются намеченного?

Все люди разные, и нам сложно судить, правы астрономы или нет. А что скажете вы? Узнали ли вы в вышеизложенном себя или своих близких?

Источник : https://test.temaretik.com/2340847102293445465/

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