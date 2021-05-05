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Как стать миллиардером, если в кармане только 100 долларов: Корнелиус Вандербильт

Именно такую сумму пообещала дать взаймы непутевому сыну его матушка. Правда, не просто так, а за работу: Корнелиус должен был за месяц, который остался до его 16-летия, вспахать и засеять на их семейной ферме самый каменистый участок в 8 акров (это больше 300 соток!). Легенда гласит, что юноше это удалось, и на полученные деньги будущий транспортный магнат купил первую баржу. 60 лет спустя, проплывая мимо родных полей на яхте, похожей на плавучий дворец, Вандербильт приказал дать военный салют в честь своей матери. Старушке было тогда уже 86 лет, и она смогла в полной мере оценить успехи сына, которого до сих пор считают одним из богатейших и успешнейших предпринимателей за всю историю США.

Семья будущего миллиардера не бедствовала, но и большого богатства отец заработать не мог. Американцы с голландскими корнями, поселившиеся на острове Статен-Айленд, неподалеку от Нью-Йорка, обрабатывали землю и подрабатывали лодочными перевозками. Корнелиус был четвертым ребенком в семье, он родился в 1794 году и доставил родителям немало хлопот жестким и неуживчивым характером. Он всегда знал, что для него будет лучше. Так, проучившись в школе совсем немного, в 11 лет он оставил это нудное и никчемное, на его взгляд, занятие.

Писать выучился – и ладно. Потом, правда, он пожалеет об этом решении и будет доучиваться всю жизнь: математике, юриспруденции, бухгалтерии, но пока он серьезно объяснил родителям, что если только учиться, то не будет времени заниматься чем-то еще, и начал помогать отцу.

Ближе к 16 годам юноша объявил матери, что собирается записаться на флот. Она попыталась подкупить его с помощью ста долларов, и это ей удалось. Мальчик выполнил почти невыполнимое задание и получил свой заветный первоначальный капитал. На эти деньги Вандербильт купил старую баржу и начал возить грузы и пассажиров от Статен-Айленда до Манхеттена. Поездка стоила около 18 центов, но через год юноша не только вернул матери долг, но и внес в семейный бюджет тысячу долларов.

Корнелиус Вандербильт

Корнелиус Вандербильт

Дальше дела у него пошли в гору. Как любой хороший делец, Вандербильт обладал способностью оборачивать любые события в стране к своей выгоде. Так, например, в 1812 году он, несмотря на блокаду англичанами нью-йоркской гавани, перевозил по морю припасы для шести американских гарнизонов и сумел на этом неплохо приподняться.

В 18 лет Крнелиус женился на своей кузине Софии, и тоже не прогадал. Верная супруга родила ему за все годы совместной жизни 13 детей и никогда не обсуждала его решения. Она вскоре тоже начала помогать мужу в делах - руководила небольшим портовым отелем «Беллона». Эта семья всегда оказывалась в нужное время в нужном месте и умела замечать возможные выгоды. Так, например, из небольшой разницы цен на товары в Статен-Айленде и Нью-Йорке Вандербильт сумел выжать еще несколько тысяч долларов для своего все увеличивающегося капитала и вскоре у него была уже небольшая флотилия из грузовых и пассажирских судов.

Интересно, что, даже добившись многого, Вандербильт не страдал от гордыни и понимал свои собственные границы. В 24 года он решил заняться пароходами, но для того, чтобы изучить вопрос капитально, пошел работать в другую компанию. Оставив свою собственную транспортную линию на управляющего, молодой делец сам пошел работать управляющим. Так он получил опыт управления большим и развитым бизнесом, завязал необходимые связи и потратил на это десять лет своей жизни, которые заменили ему учебу в университете.

Там же Вандербильт получил первые уроки борьбы с конкурентами. В дальнейшем он стал настоящим мастером в этой тихой войне. Первую битву, за пароходные перевозки в водах Нью-Йорка, Корнелиус выиграл в суде, - власти признали его правоту в деле против обнаглевших монополистов. В последующие годы, захватывая все больше транспортных потоков под свой контроль, Вандербильт «пленных не брал», зато иногда брал «отступные». Например, Гудзонская речная ассоциация всего через год выплатила ему 100 тысяч долларов и обещала платить еще десять лет вперед только за то, чтобы Корнелиус оставил в покое маршрут Нью-Йорк — Олбани, ведь он снизил на своих пароходах цены почти до нуля, да еще и назвал эту линию «Народной» (по аналогии с лозунгами президента США Эндрю Джексона). Американские обыватели оказались куплены с потрохами, и конкуренты Вандербильта сдались очень быстро.

Сан-Франциско в 1851 году

Сан-Франциско в 1851 году

Во времена золотой лихорадки, как известно, осыпались золотом не столько сами золотоискатели, сколько дельцы, поставляющие им товары, инструменты и еду. Конечно, в этом списке оказался и Вандербильт, ведь именно он проложил самый короткий маршрут в Калифорнию. Правда, для этого ему пришлось прорыть канал между Карибским морем и Тихим океаном по территории Никарагуа, но зато игра стоила свеч, и его корпорация получила статус межконтинентальных перевозок.

К середине 1850-х Вандербильт стал крупнейшим судовладельцем США, а к концу жизни он покорил и железнодорожные перевозки, и его капитал составлял около 100 миллионов (более 150 миллиардов долларов в покупательском эквиваленте на современные цены). К сожалению, потомки не долго продержались на этом пьедестале. Если сын еще поддерживал семейный бизнес, то один из внуков, Уильям Киссам Вандербильт, по легенде, получая наследство, заметил: «Унаследованное богатство является настоящим препятствием на пути к счастью… Оно не оставляет мне ничего, на что можно надеяться, и ничего определенного, к чему можно стремиться».

Третье поколение семьи Вандребильт

Третье поколение семьи Вандребильт

Впрочем, «мучиться» от баснословного богатства потомкам Вандербильтов пришлось недолго. Их страсть к роскоши и слишком дорогой недвижимости, которая совпала с кризисом транспортного бизнеса в начале XX века, привели к настоящему краху. «New York Centra» — компания, которая когда-то была второй по величине железной дорогой в Соединенных Штатах, к 1970 году объявила о банкротстве, но к этому времени семья уже давно была разорена.

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