Что говорят святые отцы о пьянстве

Употребление спиртных напитков стало настолько характерным для нашего общества, что люди зачастую даже не задумываются о том вреде, который оно наносит. Церковь всегда говорила о пагубном влиянии пьянства на личность человека и призывала верующих отказаться от этой зависимости. Пьянство не только вносит разлад в семейную жизнь, но и может стать причиной многих преступлений.

Иоанн Златоуст говорил об этом пагубном пристрастии так:

Трезвый человек руководствуется собственной совестью, которая уберегает его от совершения неблаговидных поступков. Опьянение же притупляет голос разума и совести, открывая безграничное пространство для различных порочных страстей.

Причина такой греховной зависимости заключена в том, что сердце человека оказывается опустошенным: это происходит от безверия, распущенности и слабости души.

Пьянство можно сравнить с заражением бесовскими помыслами, и оно зачастую бывает опаснее потери рассудка.

Священномученик Андроник Пермский предостерегал верующих даже от малого употребления алкоголя. Он говорил:

Ни один человек на свете не был пьяницей с рождения. В каждом случае все начиналось с умеренного, «разумного» выпивания.

Этого же мнения придерживался священномученик Владимир Богоявленский:

«Как много людей погибли от пьянства потому, что в свое время они начали подражать «умеренно пьющим».

Те, кто склоняет других к выпивке, несут ответственность за очень многих людей, пришедших по этой дороге к погибели.Часто пьянство становится последствием стремления человека уйти от реальности и решить духовные проблемы с помощью употребления определенных напитков. Христианин должен помнить, что алкоголизм — это проявление страсти чревоугодия, стоящее преградой на пути человека к спасению.

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