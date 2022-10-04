Карл Маркс (философ и революционер, сын, муж и отец)

Карл Генрих Маркс родился в Трире, в Рейнской области Германии, в 1818 году. Он был старшим сыном в семье из девяти детей. Его родители, немец Генрих Маркс и голландка Генриетта Прессбург оба родились евреями, но Генрих был юристом, и для того, чтобы работать - из-за антиеврейских законов Пруссии - он был крещен как христианин.

Сам Карл будет крещен в той же церкви в 1824 году. Генриетта также обратилась в христианство в 1825 году, после смерти своего отца. Генрих Маркс был человеком идеалов Просвещения: он читал и Канта, и Вольтера, много работал и активно выступал за прусские реформы, в частности за создание конституции.

Он отправил своего сына Карла в гимназию Фридриха-Вильгельма, в среднюю школу, директор которой был другом Генриха и таким же приверженцем Канта. Генрих считал, что школа соответствует его политическим вкусам.

Отель "Фридрих-Вильгельм " находился под наблюдением правительства, и в 1832 году, когда юный Карл учился там, полиция устроила на него облаву. Карл Маркс окончил гимназию в 1835 году, а затем поступил в Боннский университет.

Покинув родительский дом, он редко возвращался и почти никогда не отвечал на их дурацкие письма, содержащие советы, которые он напрочь игнорировал.

Он был занят тем, что наслаждался студенческой культурой Бонна, и попал в несколько мелких неприятных передряг. Он был помещен в тюрьму за пьянство, нарушение общественного порядка и участие в дуэли.

Также Он также был членом клуба "Таверна", который гордился тем, что находился в оппозиции к более аристократическим студенческим клубам.

После почти года такого поведения и без каких-либо признаков того, что Карл образумится, Генрих приказал своему сыну уехать из Бонна и вместо этого поступить в Берлинский университет, где, как он надеялся, что более серьезная, прилежная атмосфера выявит все самое лучшее в молодом Марксе.

Генрих Маркс умер 10 мая 1838 года, что стало несомненным ударом для его сына. Нельзя сказать, что Карл посвятил себя учебе в Берлине, и, имея посредственную успеваемость, он знал, что не может надеяться поступить в какой-либо престижный университет для получения докторской степени.

Друзья посоветовали ему отправить свою диссертацию в Йенский университет, где он мог бы надеяться пройти. Это он и сделал в 1841 году, представив диссертацию, в которой сравнивались взгляды Демокрита и Эпикура. В этот момент Карл Маркс надеялся на академическую работу, но он обнаружил, что попал в слишком радикальную группу студентов и понял, что тут он работать не сможет.

Имеющий несколько вариантов, он обратился к журналистике, и в Октябре 1842 года он стал редактором журнала Rheinische Zeitung, газета в городе Кельн, для которой он писал первые статьи в течение нескольких месяцев.

В 1842 году Карл совершил одно из своих чрезвычайно редких появлений в Трире в течение шести недель, посетив похороны своего брата Германа и свадьбу своей сестры Софи.

Он испортил свои отношения с матерью из-за денег так сильно, что ему пришлось покинуть ее дом и провести остаток своего времени в Трире в гостевом доме. Генриетта позже сухо заметит: “Если бы только Карл заработал капитал, вместо того чтобы просто писать об этом”.

Неудача Карла Маркса все еще преследовала его в Кёльне. В то время как его все более компрометирующие статьи для Rheinische Zeitung утроили популярность газеты и привели к тому, что она стала ведущей прусской газетой, они также заставили снова привлечь внимание прусского правительства к персоне Маркса.

Маркс крайне критически относился к монархическим правительствам, и именно статья, которую он написал против российского самодержавия, привела газету к самым большим неприятностям.

Правительство Императора Николая I попросило, чтобы Прусское правительство оказало влияние на Rheinische Zeitung и, назначило цензоров для проверки каждого номера на предмет провокационных и антиправительственных материалов перед печатью.

Пребывание Карла Маркса на посту редактора Rheinische Zeitung вызвало гнев российского правительства

Маркс больше не мог этого выносить. Официальную цензуру газеты было приказано начать 1 апреля 1843 года, и Маркс подал в отставку 18 марта.

Маркс снова стал безработным, но он не был лишен перспектив. Он согласился совместно редактировать серию "ежегодников" с молодым гегельянцем, назвавшимся Вильгельмом Руге.

Но прежде чем это сделать, Карл Маркс женился на Дженни фон Вестфален 19 июня 1843 года. Его конфликт с матерью по-прежнему оставался неразрешенным, и никто из семьи Маркс не присутствовал на свадьбе.

Дженни фон Вестфален родилась 12 Февраля 1814 года в Зальцведеле, Пруссия. Она была умной и литературной женщиной, и Маркс считал ее самой красивой девушкой в Трире. Она была хорошо образована и начитанна, обладала ярко выраженным талантом критического мышления.

Она присоединилась к Марксу в его идеологическом направлении, а в последние годы жизни в Лондоне работала театральным критиком и писала статьи о лондонском сезоне.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытна история жизни Маркса. Его настоящее имя – Мордыхай Леви. Ради выгод общественного положения юный Леви, несколько поколений предков которого по мужской линии были раввины, был крещен и получил имя Карл Генрих Маркс. Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы на карманные расходы колоссальные для того времени 700 талеров в год, однако и этого ему было мало. Когда один его дядя был при смерти, «неутомимый борец за права трудящихся» писал: «Если "собака" умрёт, я вылезу из нищеты». Людей, окружавших Маркса, больше всего поражал его скверный характер. У него даже была кличка «Мавр». Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи и после смерти отца жил на халяву и подачки состоятельного друга Энгельса. За свою жизнь «бездельник» Маркс получил от Энгельса приблизительно 6 миллионов французских франков золотом .Он много пил и ни в чем себе не отказывал и одновременно с этим был довольно равнодушен к нуждам своей семьи (как ни странно, но трое первых детей Маркса умерли от недоедания). Арнольд Кюнсли в своей книге «Маркс. Психография» сообщает историю самоубийств обеих дочерей и зятя Маркса. Любопытно, что сын Маркса, Этгар, в письме от 31 марта 1854 года обращается к нему выразительными словами: «Мой милый диавол».Биограф Маркса Фриц Радац в своей книге «Карл Маркс» пишет: «Его сердце разрывалось скорее от ненависти, чем от любви к людям»!

Как не парадоксально , но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций! В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса.

На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д.. Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка Россия !

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма. Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма.

Как ни парадоксально, но Маркс и Энгельс прославились также как оголтелые русофобы.Причем ненависть к русскому народу была так сильна, что эти бездарные философы мечтали о том, чтобы Россия вовсе была стерта с лица земли. Свое негативное отношение к русскому народу Маркс опубликовал в своей работе «Разоблачения дипломатической истории XVIII века», известную также как «Секретная дипломатия XVIII века», в которой он однозначно заявил: «Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингиз-хан завещал осуществить план завоевания мира». Вплоть до 1990 года её полный текст не издавался в СССР на русском языке. И неудивительно. Ведь тогда бы все поняли, что «основоположник научного коммунизма» был отъявленным русофобом.

Любопытно также, что Энгельс даже пытался обосновать теорию военного похода на Москву, которая позволила бы европейским союзникам избежать тех ошибок, которые совершил Наполеон во время войны 1812 года. Не зря многие западные историки считают, что своей ненавистью к русскому народу Адольф Гитлер обязан именно Марксу, неоднократно говорившем о неполноценности русских, об исторической агрессивности России, якобы веками угрожавшей Европе!

Необходимо отметить, что подобное зловещее и агрессивное поведение отцов марксизма нередко вызывало возмущение у некоторых русских революционеров. Например, теоретик мирового анархистского движения Михаил Бакунин не один раз, по его словам, хотел набить подлую бородатую морду Маркса, пересекаясь с ним на различных конгрессах. Но трусливый от природы Маркс всегда старался спрятаться подальше от известного анархиста-боевика. Своё трусливое поведение Маркс объяснял своим друзьям тем, что «не намерен отвечать на вызов какого-то презренного славянина»!

Несмотря на все это, основоположников идей мирового социализма Маркса и Энгельса прославляли в СССР с самых высоких трибун и почитали чуть ли не божествами, наряду с Лениным. Большевики, а затем и коммунисты, 70 лет бессовестно и цинично скрывали от своего народа истинную русофобскую сущность творцов мирового пролетариата. Возникает закономерный вопрос – почему столь оголтелая и враждебная России идеология Маркса и Энгельса , несмотря на все ее зловещие русофобские опусы, была поддержана большевиками и что самое главное даже дополнена Лениным в социальную концепцию марксизма – ленинизма, которая , как ни странно, и стала основой идеологии Российской коммунистической партии ?А все очень просто, поскольку большевики придерживались точно таких же взглядов на Матушку Россию, как и Маркс и Энгельс!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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