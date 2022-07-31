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Сможете ли вы разгадать загадку, которая не под силу даже компьютеру

На компьютерных курсах иногда приводят загадку, которую может разгадать человек, но не может пока разгадать ни одна машина. Вот она.

Сколько лет трем сестрам, если:

Умножение их возрастов дает число 36.

Сложение их возрастов дает 13.

Старшая — блондинка.

Сможете ли вы разгадать загадку, которая не под силу даже компьютеру

Уже догадались?

Сможете ли вы разгадать загадку, которая не под силу даже компьютеру

Умножение их возрастов дает 36, то есть это одна из восьми следующих комбинаций:

36 = 2 × 3 × 6, сложение этих цифр дает число 11.

36 = 2 × 2 × 9, сложение этих цифр дает число 13.

36 = 4 × 9 × 1, сложение этих цифр дает число 14.

36 = 4 × 3 × 3, сложение этих цифр дает число 10.

36 = 18 × 2 × 1, сложение этих цифр дает число 21.

36 = 12 × 3 × 1, сложение этих цифр дает число 16.

36 = 6 × 6 × 1, сложение этих цифр дает число 13.

36 = 36 × 1 × 1, сложение этих цифр дает число 38.

Остается два варианта ответа, поскольку 2 + 2 + 9 равно 13, и 6 + 6 + 1 — тоже. Замечание: «Старшая — блондинка» — позволяет узнать о том, что есть старшая дочь, не имеющая близнеца. Итак, нам подходит только первая формула. Решение: три сестры — девяти лет старшая и два близнеца по два года.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2530716754013850127

А вы знали об  этом?

В конце 1716 года  англичане арестовали шведского посла Карла Юлленборга и стали внимательно изучать его переписку.

Из этих документов выяснилось, что Роберт Арескин, лейб-медик русского царя Петра Первого, находился в переписке с предводителем якобитов генералом Марром. При этом, якобы этот лекарь служил посредником между царем Петром и Якобом Стюартом, а русский царь якобы обещал поддержать Стюартов в борьбе за смещение короля Георга I от власти. В результате этого  Георг I приказал адмиралу Норрису захватить русские корабли и самого русского царя арестовать и не отпускать его до тех пор, пока русские войска не уйдут из Дании и Германии. Но адмирал идиотом не был и понимал, чем это может обернуться. Он формально придрался к форме приказа и отказался его выполнять.                                              

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