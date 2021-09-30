Храм Тихона Задонского в Сокольниках: деревянная церковь в русском стиле

Деревянный храм Тихона Задонского в Сокольниках, построенный в 1863 году, стал первым в Москве, посвященным этому великому воронежскому чудотворцу. Многие даже не знают о существовании этой небольшой церкви и приходят в изумление, когда во время прогулки по зеленым аллеям взгляду вдруг открывается вид на старинный храм святого Тихона Задонского в Сокольниках.

Место соколиной охоты и парк и отдыха

На месте современного парка когда-то находился лес. Сюда часто приезжал царь Алексей для соколиной охоты. У него был любимый сокол по кличке Ширяй, в честь которого это место и назвали Ширяевым полем. Русские цари Петр I, а затем Александр І устраивали в Сокольниках гуляния для народа и знати.

Постепенно в лесу стали появляться рукотворные просеки, а само место облюбовали московские дачники.

В первой половине XIX века на территории леса стали организовывать и развивать парковую зону. А в 1931 году официально было объявлено о создании базы культурного отдыха для советских трудящихся. Здесь были открыты танцевальные площадки, бары, кафе, рестораны, буфеты, концертные эстрады. Парк стал очень популярен среди москвичей.

Строительство храма

В 1861 году христианская община, в которой состояло немало купцов, обратилась с прошением о возведении здесь церкви, на которое был получен положительный ответ.

14 июля 1863 года храм Тихона Задонского в Сокольниках был уже построен и освящен митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым).

Но при проектировании здания были допущены ошибки, и церквушка начала быстро разрушаться. Поэтому было решено ее разобрать и построить новую на этом же месте, что и было сделано к 1876 году.

Скоро среди деревьев парка выросла деревянная церковь, словно из русской сказки. Шатер украсили резные подзоры, наличники, красивые окна. Каждая деталь скромного здания дышала любовью создателей, придавая ему уникальный вид. Позже в храме святителя Тихона Задонского в Сокольниках освятили два придела: в честь пр. Серафима Саровского, в память равноапостольной кн. Ольги.

Второму варианту строения тоже грозила участь оказаться разобранным по решению Святого Синода, так как планировалось построить здесь каменный храм, но события, охватившие страну, помешали этому проекту осуществиться. Службы благополучно продолжались до 1934 года.

Храм в советское время

Вскоре богослужения в храме святителя Тихона Задонского в Сокольниках прекратились, а здание стали использовать под производственно-строительные мастерские. Чтобы работать в нем было удобнее, произвели реконструкцию, сняли шатер, а в стенах выпилили дополнительные входные двери и новые окна. Главный коридор проходил через то место, на котором был расположен Престол. Так храм св. Тихона Задонского в Сокольниках простоял до 1992 года, и затем снова был возвращен РПЦ.

Конечно же, эксплуатация деревянного здания не могла пройти бесследно. Пришлось проводить серьезные восстановительные работы, которые осуществлялись несколько лет под руководством архитектора Василенко Н. С.

Храм Тихона Задонского в Сокольниках был снова освящен в 2004 году. В нем стали регулярно совершаться богослужения, а в 2013 году здесь открылся скит Алексеевского женского монастыря.

О святителе

День святого Тихона Задонского отмечается 26 августа. Он родился в очень бедной семье, но, несмотря на это, блестящие способности помогли ему получить духовное образование. В 1754 году он закончил семинарию в Новгороде, где остался преподавать. Тихон принял монашество, а одаренность и благочестивый образ жизни способствовали тому, что через несколько лет он был рукоположен в епископа Новгородской епархии. В 1763 году его перевели на воронежскую кафедру, а затем по состоянию здоровья Тихон уехал в Задонский монастырь. Он вел строгий аскетический образ жизни, и своей бедностью вызывал даже насмешки окружающих: все доходы раздавал бедным.

Он оставил после себя великолепные глубокие книги о таинствах, о монашестве, о смысле христианской жизни. Среди них - «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770), «Об истинном христианстве» (1776) и другие.

Книги св. Тихона Задонского – неиссякаемый кладезь премудрости, их обязательно должны читать современные христиане.

Святыни храма

В храме хранится чтимая икона святителя Тихона Задонского с частицей мощей. Здесь также хранится икона пр. Серафима Саровского вместе с колоском пшеницы, выросшем на огороде святого.

Богослужения в храме

Кроме богослужений по расписанию, в храме Тихона Задонского в Сокольниках читаются акафисты Божией Матери перед иконой «Неупиваемая чаша» по понедельникам в 16.00, служатся молебны святителю Тихону Задонскому по пятницам в 15.00. По средам, после службы, которая начинается в 17.00, читается акафист Николаю Чудотворцу. Утренняя литургия в четверг совершается с 8.00 утра.

В субботу к вечерне нужно приходить к 17.00, к воскресной службе – в 9.00.

Многие приезжают в уютный храм для совершения таинств Венчания или Крещения. Монахини круглосуточно читают Псалтирь. Требы можно заказать в самом храме св. Тихона Задонского в Сокольниках, а те, кто находятся далеко, могут сделать пожертвования на официальном сайте церкви.

Церковно-приходская жизнь

В храме работает воскресная школа для детей и взрослых. При церкви открыт военно-патриотический клуб «Русичи» и иконописная мастерская. Гости и работники храма могут кушать в трапезной.

При православном клубе "Русичи" храма Тихона Задонского в Сокольниках работает школа народных игр, где можно научиться играть в городки, свайку, закрутиху, лапту. Семьями можно посещать уроки рукоделия и петь в народном хоре. На время школьных каникул организуются сборы для детей, проводятся спортивные занятия по военно-тактической подготовке.

В храме оказывается помощь зависимым от наркотиков и алкоголя.

В клубе можно найти благочестивых друзей, интересно и с пользой организовать досуг, узнать много интересного.

По воскресеньям храм приглашает всех на еженедельный воскресник, который начинается в 15.00 в трапезной, а затем все оказывают посильную помощь в храме по восстановлению и обустройству территории.

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