Александр Ливеровский: как министр Временного правительства спас Ленинград в блокаду

Среди тех, кто категорически не принял события октября 1917 года и отказался перейти на сторону большевиков, было немало таких людей, которые впоследствии все же честно служили России и народу. Среди них – русский инженер Александр Васильевич Ливеровский.

Жизнь до Октябрьского переворота

Александр Васильевич родился в 1867 году в семье агронома Василия Ливеровского. С золотой медалью окончил гимназию, поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. В студенческие годы будущий инженер увлекался астрономией, и его кандидатская работа была посвящена солнечным затмениям. После окончании университета молодой человек поступил на службу в лейб-гвардейскую артиллерийскую бригаду. Этот род войск очень способствует развитию инженерного мышления, поэтому решение Александра Васильевича продолжить образование в Петербургском институте путей сообщения, было вполне закономерным.

Институт он окончил в 1894 году, однако его деятельность в качестве инженера-путейца началась еще в период студенчества. Будучи практикантом, Александр Ливеровский трудился, показывая блестящие познания и превосходное инженерное мышление, на таких важных для Российской империи объектах, как железные дороги в Крыму, на Урале. До самого 1915 года, когда было, наконец, открыто движение по Транссибирской магистрали, его жизнь была накрепко связана с этим важнейшим для страны инфраструктурным объектом. Именно Ливеровский, будучи начальником дистанции, забил первый костыль под Челябинском, когда тянули первую ветку в сторону Кургана. Это было в 1893 году. С 1912 года он уже руководил всей стройкой, и именно Ливеровскому в 1915 году была предоставлена честь забить последний костыль в Хабаровске, где произошла смычка Великого Сибирского пути.

Вплоть до 1917 года он занимал ключевые посты в министерстве путей сообщения. В неспокойные предреволюционные годы А. В. Ливеровский никак не мог остаться в стороне от событий, происходивших в стране. Так, в самом начале 1900-х годов он прятал у себя в служебном гостиничном номере бежавшего с каторги Дзержинского и не раз помогал деньгами ссыльным и революционерам, находившимся на нелегальном положении. Позднее, в дни мятежа генерала Корнилова в августе 1917 года именно Ливеровский способствовал тому, чтобы перевозка корниловских войсковых частей по железной дороге в направлении Петрограда не была осуществлена. Когда к власти в стране пришло Временное правительство, Ливеровский был назначен министром путей сообщения.



После октября 1917 года

Несмотря на свою помощь ссыльным революционерам и прочим проявлениям симпатии к большевикам, в частности, к Дзержинскому, Александр Васильевич Октябрьскую революцию не принял и войти в состав комиссариата путей сообщения отказался. Гражданскую войну он с женой провел недалеко от Мацесты, где работал и смотрителем маяка, и сторожем, и даже кухонным мужиком. Но уже в 1923 году по личному приглашению Дзержинского он приехал в Москву и стал техническим экспертом Наркомата путей сообщения, участвовал в заключении ряда концессионных соглашений с немецкими компаниями. С 1924 года Александр Васильевич Ливеровский жил и работал в Ленинграде. Он возглавил кафедру строительного искусства в Институте путей сообщения, стал автором первого учебника по теме «Строительство железных дорог».

В сфере его научных интересов было строительство дорог в особо сложных природных условиях, таких как вечная мерзлота, болотистая почва, сейсмическая активность. Ливеровский не оставил практику и, занимаясь научной работой, постоянно выступал в качестве эксперта и консультанта при строительстве дорог и мостов. Он неоднократно выезжал в командировки за границу и неизменно отказывался от предложений эмигрировать. В 1933 году Ливероский был арестован по обвинению во вредительстве, но его очень скоро освободили. Судьба хранила старого профессора для того, чтобы он смог осуществить главное дело своей жизни.



Дорога жизни

Начало Великой Отечественной войны застало Ливеровского в Ленинграде. Он не эвакуировался, хотя у него была такая возможность. С первых дней войны Александр Васильевич работал в оборонной комиссии по технической помощи фронту Института инженеров железнодорожного транспорта. Как только встал вопрос о строительстве военно-автомобильной дороги №101, более известной, как «Дорога жизни», Александр Васильевич принял активнейшее участие в ее проектировании. Помимо собственно дороги по льду Ладожского озера было необходимо создать множество других объектов инфраструктуры: обустроить гавани для навигации в летний период, проложить по дну телефонные и телеграфные кабели, бросить узкоколейку от ближайшей линии железной дороги и т.д. Путь, шедший по льду, продолжался и на суше, его требовалось постоянно поддерживать в порядке, засыпать и осушать выемки от разрывов снарядов, создавать противотанковые заграждения, противовоздушную маскировку.

И во всех этих видах работ бесценными оказались опыт и знания Ливеровского, которые касались именно строительства дорог в экстремальных условиях. Профессор Ливеровский трудился на строительстве Дороги жизни в течении 1941 и 1942 года. Именно благодаря труду таких знающих и самоотверженных инженеров, как он, Ленинград был спасен от голодной смерти. Он был эвакуирован из Ленинграда в 1942 году, но уже в 1944-м вернулся, чтобы продолжить преподавание в Институте инженеров железнодорожного транспорта. Александр Васильевич Ливеровский был награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденами Красного Знамени, Красной Звезды и орденом Ленина. Он умер в 1951 году.

Ольга Ельникова



Источник : https://russian7.ru/post/aleksandr-liverovskiy-kak-ministr-v...

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