10 побочных эффектов высокого интеллекта, о которых знают только самые умные из нас

Это распространенное заблуждение, что людям с более высоким интеллектом жить легче. Люди не понимают, что чем больше интеллект, тем больше ответственность, пишет Mind Blowing Facts.

Высокий IQ — хорошая вещь, поскольку он позволяет выполнять задачи более быстрыми темпами, чем это делает средний человек. Достижение жизненных целей также может показаться легким, но мало кто понимает недостатки, связанные с высоким интеллектом.

Знаете ли вы, что ум иногда может быть препятствием? Хотя быть умным не проблема, недостатки, которые приходят с ним, безусловно, есть. Вот 10 удивительных недостатков высокой интеллектуальности.

1. Одним из главных недостатков высокой интеллектуальности является постоянное чувство неудовлетворенности.

Наличие высокого интеллекта не означает, что человек будет жить полноценной жизнью. В то время как высокоинтеллектуальные люди стремятся проявить себя и живут под девизом «Я могу достичь всего», снова и снова, жизнь напоминает им, что, несмотря на их драгоценный дар, в жизни никогда не достичь всего. Это оставляет очень умного человека неудовлетворенным или чувствующим себя опустошенным.

Исследование, проведенное в 1992 году на 399 высокоинтеллектуальных личностях в возрасте от семидесяти пяти до восьмидесяти четырех лет, показало, что к тому времени, когда им исполнилось восемьдесят, они полагали, что не оправдали своих ожиданий в жизни и не достигли того, чего, как они верили, они могут достичь.

2. Умные люди чаще страдают от одиночества, гнева и депрессии.

Интеллектуальные люди чаще страдают от экзистенциальной тоски, разочарования и одиночества. Известный автор Хемингуэй объясняет эту ситуацию следующей цитатой: «Умные люди чрезвычайно редко бывают счастливы». Это не означает, что все разумные люди страдают от одиночества, гнева и депрессии, но большинство из них страдают.

Исследования также показывают, что люди с IQ 140 примерно в два раза чаще используют свою кредитную карту. Эксперты также предполагают, что работодатели должны нанимать людей, основываясь на их мудрости, а не на интеллекте, поскольку наши эмоции способны перекрывать мозг, что также может быть причиной того, что большинство высокоинтеллектуальных людей тратят импульсы.

Исследования показывают, что средний человек накапливал больше богатства за свою жизнь, потому что он тратил меньше и жил более простой жизнью.

3. Они склонны размышлять чаще, чем другие.

Одним из самых больших недостатков яркости является давление, вызванное переосмыслением. Например, когда другие применяют свою теорию на практике, чтобы определить результат, высокоинтеллектуальные люди применяют свою теорию к теории. Для них они должны знать каждый результат, связанный с решением, и это часто приводит к тому, что их мозг постоянно работает над решением проблемы.

Умные люди — хорошие наблюдатели, которые изучают каждую дорогу, прежде чем сделать один шаг. Поскольку они всегда балуются своими мыслями, это мешает им испытывать чувство счастья и удовольствия. Но жизнь не всегда связана с принятием правильных решений. Иногда мы можем найти радость и счастье в наших ошибках, поскольку они могут показать нам правильный путь.

4. Им не хватает социальных навыков, что часто приводит к плохой социальной жизни.

В определенных условиях умный человек, скорее всего, должен изменить свою индивидуальность и манеру речи, потому что, если он использует свой обычный словарный запас и говорит о своих типичных интересах, он будет звучать как претенциозный всезнайка.

Плохая социальная жизнь — это часть очень умного человека. «Трудно найти людей с подобным уровнем интеллекта, в зависимости от того, насколько ты умный. Люди с более низким уровнем интеллекта подсознательно будут избегать вас, потому что само ваше присутствие может заставить их чувствовать себя менее умными, и это никому не нравится».

Интеллектуальность может также заставить вас чувствовать себя одиноким, поскольку вы ограничены социальными обязательствами.

5. Люди часто возлагают на них большие надежды, что добавляет ненужного давления.

Как только люди осознают тот факт, что вы обладаете неординарной способностью мыслить иначе, они всегда будут нуждаться в вашей помощи. Если ваш начальник даст вам задание, он будет ожидать, что вы выполните его в кратчайшие сроки, а если это друг, который нуждается в помощи с налоговыми декларациями, он будет ожидать, что вы предоставите им максимально возможное возмещение.

Эти простые задачи могут добавить ненужное давление в жизни умных людей. Время от времени можно напомнить людям, что вы тоже человек и можете совершать ошибки в жизни, как и все остальные.

6. Интеллигентные люди более склонны к беспокойству.

Исследования показывают, что интеллект и беспокойство могли развиваться вместе как взаимовыгодные черты. Люди с высоким интеллектом также имеют тенденцию иметь более высокий уровень тревоги.

По словам профессора Джереми Коплана, который руководил исследованием, «Хотя чрезмерное беспокойство обычно рассматривается как отрицательная черта, а высокий интеллект — как положительное, беспокойство может заставить наш вид избегать опасных ситуаций, независимо от того, насколько они вероятны.

По сути, беспокойство может заставить людей «не рисковать», и у таких людей может быть более высокая выживаемость. Таким образом, как и интеллект, беспокойство может принести пользу виду».

Сканирование мозга также показывает, что у людей с диагнозом тревожного расстройства IQ был выше, чем у тех, кто этого не делал. Сканирование также показало, что активность подкоркового белого вещества коррелирует как с тревогой, так и с интеллектом. Так что, проще говоря, люди, которые были умнее, тоже больше волновались.

7. У них проблемы с полномочиями.

Одним из самых больших преимуществ высокой интеллигентности является независимость. Быть независимым всю свою жизнь и отсутствие необходимости просить других о помощи может быть полезным опытом, но в то же время, необходимость общаться и контактировать по работе с другими, не столь умными людьми, сводит на нет все преимущества ума.

Если вам дано задание, которое необходимо выполнить определенным образом, вы можете реализовать правильный подход еще до его начала. Однако ваш интеллект и наблюдения могут быть подавлены другими, поскольку они сами считают свои мысли и идеи единственным практическим решением в реальной жизни.

8. Их логика всегда превосходит их эмоции.

Иногда наши эмоции способны заставить нас принимать решения, о которых позже мы сожалеем. Умные люди всегда придерживаются логики, а не эмоций. Даже если решение заставляет их идти по более длинному пути вместо более короткого, люди с более высоким интеллектом придерживаются рационального мышления. Это, однако, иногда может повлиять на их отношения с другими, так как не все понимают мыслительный процесс.

9. Они также более восприимчивы к ошибкам игрока.

По сути, заблуждение игрока — это убеждение или утверждение, вызванное необоснованными доводами. Это происходит, когда человек полагает, что шансы на что-либо менее вероятны в будущем из-за частоты, с которой они произошли в прошлом. Например, если игра в кости выпадет «7» три раза подряд, то человек верит, что этого не произойдет в четвертый раз.

Другой пример: если команда выиграла жеребьевку за последние три игры, человек считает, что команда определенно проиграет четвертую жеребьевку. Хотя неясно, почему заблуждение игрока происходит с очень умными людьми, группа китайских исследователей пришла к выводу, что это происходит с теми, кто обладает высокими когнитивными способностями.

10. Они также с большей вероятностью разрушатся или почувствуют себя разбитыми под давлением.

Можно подумать, что высокоинтеллектуальные люди — наименее нагруженные люди на Земле. Однако последнее неверно, так как они постоянно стремятся к успеху. Идеальная серия побед также оказывает на них огромное давление, потому что они чувствуют необходимость постоянно доказывать, на что они действительно способны. Кроме того, они также привыкли побеждать на протяжении всей своей жизни.

Мысль о неудаче и поиске путей достижения их заставляет их беспокоиться. Исследования также показывают, что высокоинтеллектуальные люди с большей вероятностью сломаются, когда испытывают давление. Эксперты предлагают переупорядочивать и выполнять задачи по одному, чтобы уменьшить стресс и улучшить качество жизни.

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