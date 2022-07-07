4 главных причины, почему нельзя растворяться в мужчине

Раствориться в любимом — ну разве не мечта? Увы, нет. Разбираемся, почему эта модель отношений так романтизирована среди женщин, хотя и несет нам только вред. А также делимся «чек-листом», который поможет вам стать по-настоящему самодостаточной и счастливой.

Самопожертвование и самоотречение хороши для героических эпосов, а вот в реальной жизни важно несколько иное — осознанное отношение к себе, здоровая самооценка, внутренняя работа над созданием гармоничных отношений. Растворение в другом на языке современной психологии называется утратой собственной личности и созависимостью, со всеми вытекающими проблемами в жизни и здоровье. Чем грозит растворение в партнере? Как понять, что вступили в нездоровые отношения? И что делать, чтобы быть по-настоящему счастливым? На эти вопросы отвечает наш эксперт врач-психотерапевт, психиатр.

Что не так с растворением?

Почему нас так привлекает идея растворяться в других? Причины две. Во-первых, это хоть и нездоровая, но распространенная модель отношений, передающаяся по наследству. А во-вторых, ее использование не требует работы над собой и не заставляет нас совершенствовать набор качеств, необходимых для самостоятельной счастливой жизни взрослого человека.

И мы растворяемся, начинаем «прокачивать» созависимость. То есть не столько отказываемся от личных амбиций, сколько стремимся их реализовать через партнера, повесив на него всю ответственность за свое и общее семейное счастье и питаясь его энергией.

Как долго такого «наездника» готов эмоционально содержать «хозяин» и что будет, когда его терпение иссякнет? Если не сделать выводов, растворившийся продолжит вступать в союзы по принципу созависимости, терять себя, здоровье, перспективы и разочаровываться в жизни.

Можно выделить четыре главные причины, по которым нельзя растворяться в партнере.

№ 1. Чтобы не стать эмоциональным паразитом

Эмоциональный паразитизм вытекает из эмоциональной недоразвитости. Это когда человек использует инфантильный механизм саморегуляции, естественный для ребенка, но недопустимый для взрослого. Графически выглядит так. Существует точка А, в которой мне плохо, и точка В, где я уже умиротворен. В норме путь от А до В — абсолютно прямой, и зрелая личность должна проходить его самостоятельно. То есть уметь в неприятной ситуации так поработать над собой, чтобы достичь стабильности без помощи внешних источников.

Детская дорога к самоуспокоению — треугольная, она пролегает через дополнительную точку С — маму, папу, бабушку — другого человека, который успокоит и утешит. Но уже с пятилетнего возраста путь должен выпрямляться, и ребенок — уметь успокаивать себя сам. Навык саморегуляции является таким же важным, как навык гигиены — мыться и чистить зубы.

Если человек не справляется с этим сам — он эмоционально паразитирует на том, в ком растворился. Делайте мне хорошо без моего участия — таков девиз растворившегося. И когда ему плохо, он считает, что партнер обязан срочно все бросить и начать его успокаивать, хвалить, гладить по голове. И если даже другой готов к такому стилю, заместить несформированные внутренние навыки созависимого он все равно не сможет. Паразит останется паразитом, и удовлетворившись на миг, свою базовую дыру не залатает, а значит обречен страдать.

№ 2. Чтобы не исчерпать запас здоровья

Неправильная саморегуляция ведет к постоянным депрессиям, паническим атакам, травмирующим отношениям, где форсированно расходуется депо здоровья. Нервная система всегда напряжена, быстрее истощается, человек дезадаптируется, и это выливается в эмоциональные и психосоматические нарушения. Тело обязательно отреагирует на постоянную фрустрацию реальными болезнями.

№ 3. Чтобы не жить в дисбалансе

Баланс — это равная значимость, то, к чему мы все стремимся, поскольку он лежит в основе нашего внутреннего ощущения счастья. Дисбаланс — иной полюс, главный фактор постоянной неудовлетворенности, уныния и печали. В отношениях он проявляется четкой закономерностью: растворившийся всегда нуждается в партнере больше, чем партнер в нем. И всегда живет в страхе потерять источник своего социального и эмоционального питания. И тут либо развивать свой функционал зрелой личности, либо постоянно жить через другого, теряя себя и сам шанс когда-нибудь стать собой и достичь баланса.

№ 4. Чтобы не передать модель нездоровых отношений в наследство детям

Дети приходят в мир «чистыми листами», и любая среда становится для них развивающей. Именно вы и ваши отношения формируете человека с определенной матрицей, которую он возьмет за основу и, скорее всего будет проигрывать в своей жизни. В семье, где один из супругов растворился в другом, в ребенка закладывается искаженный стереотип отношений.

Как не раствориться?

Человек рожден для счастья. Но как стать счастливым, если не знаешь, не чувствуешь и не понимаешь себя? Растворение в другом — это лишь суррогат счастья: работает недолго, а разрушает сильно. Единственный правильный путь — обрести реального себя, то есть наработать функционал зрелой личности, который откроет каждому ворота в здоровые отношения с собой и с другими людьми.

Первое. Обрести навык эмоциональной саморегуляции. Научиться успокаивать, радовать и утешать себя самостоятельно. Это даст стрессоустойчивость и поможет грамотно расходовать депо здоровья.

Второе. Научиться мыслить без когнитивных искажений. Есть два базовых стиля обработки информации, которые мы усваиваем с детства. Позитивный, когда автоматически в голову приходят хорошие мысли, и негативный, где «рулит» мрачное мировосприятие. В каком ключе вы научены мыслить, такова ваша эмоциональная сфера, ваша жизнь, и расход вашего ресурса.

Третье. Сформировать здоровую самооценку, которая базируется на собственных реальных достижениях и не зависит от мнения, похвалы и признания других.

Четвертое. Научиться правильно себя восстанавливать. Восполнять свой ресурс не через других, а самостоятельно.

Пятое. Уметь коммуницировать с разными людьми, а не только удобными и приятными. Имея в голове множество моделей поведения в различных ситуациях с разными партнерами, человек не будет терять энергию, впадая в стресс от неспособности правильно общаться.

Это базовый функционал, с которым мы не рождаемся — ему обучаются. И каждый имеет возможность его развить. Сделав это, мы получаем качественно иную жизнь, где есть баланс, самоуважение, самоценность, счастливые отношения и высокая вероятность передать детям в наследство здоровую модель.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2511684418905049461/

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