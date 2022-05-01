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Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Вполне понятно возмущение от тех, кого заставляют соблюдать ограничения в связи с нынешней ситуацией в мире, но эти требования действительно базируются на грустном опыте. В пример часто приводят историю Джин Тирни, которая стала жертвой чужой беспечности.

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Джин Элайза Тирни появилась на свет в богатой семье, ей не приходилось пробиваться из самых низов. Она училась в лучших школах, закончила престижный колледж в Коннектикуте, провела два года в элитном швейцарском пансионе.

Хотя девушку и тянуло к творчеству, карьера актрисы её не интересовала — Джин Тирни занималась живописью, писала рассказы и стихи. А внешние данные при этом были не просто блестящими — по признанию современников, её красота просто ошеломляла.

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Ей было семнадцать, когда уже начали поступать предложения от режиссёров, но Джин решила, что всё должно развиваться в правильном порядке. А именно: сначала обучение, а уже потом работа согласно полученному образованию.

Девушка очень серьёзно училась в актёрской студии, после чего успешно выступала на Бродвее, и лишь после этого согласилась подписать контракт с «Коламбия Пикчерс».

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Мужчины буквально вились вокруг неё, но соблазнить девушку не удавалось ни славой, ни богатством — она сама была из не бедной семьи.

Но когда Джин исполнился 21 год, любовь настигла и её.

Избранником стал известный модный дизайнер и художник по костюмам Олег Кассини. Сын русского дипломата и Александра Лоевского и графини Маргариты Кассини искренне любил девушку, но не получил одобрение её родителей. Влюблённые сбежали в Лас-Вегас, где и поженились.

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Всё складывалось прекрасно, несмотря на вскоре разразившуюся войну. Джин много снималась, Олег разрабатывал специально для неё изумительные костюмы, подчёркивающие её красоту. Даже когда он стал добровольцем и уехал на фронт, Джин не унывала. Она была беременна, но продолжала активно работать, помогала фронту, принимала участие во всех мероприятиях, которые должны были воодушевлять людей.

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

В 1943 году к будущей матери подошла поклонница и стала с восторгом жать ей руку, обнимать ее. Сияя от радости, она рассказала Джин, что лежит в отделении, где лечится от краснухи. Но втайне от всех она ускользнула оттуда и помчалась на встречу с любимой актрисой. Она рассказала, что не вняла предупреждениям специалистов, которые уверяли её, что так нельзя делать. Всё ради Джин. Обомлевшая Джин не знала, как реагировать…

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Беда пришла внезапно. Вскоре после этой встречи Джин Тирни переболела краснухой, как раз во время беременности. Её дочь родилась значительно раньше срока, девочка не видела и не слышала…

Это было тяжёлое испытание для матери. Джин мучилась от депрессии, и лечение тоже подтачивало её силы — тогда применялся электрошок. Сама Джин в своих воспоминаниях рассказывает, что внутри неё царила огромная гулкая пустота, как в каменной пещере. Она оплакивала свою маленькую дочь, свою жизнь, и не могла выбраться из этого состояния.

Зеркало треснуло: одно рукопожатие сломало жизнь голливудской красавице Джин Тирни. Чужая беспечность привела к непоправимому

Ей становилось всё хуже. Джин забывала текст сценария, путала слова, отношения с супругом испортились. В конце концов, они расстались. Но она справилась и постепенно восстановилась. Джин Тирни вернулась в кино, и даже на какое-то время снова сошлась с мужем, родила ещё одну дочь, снова рассталась с ним. У неё были романы, и очень успешный двадцатилетний брак с нефтяным магнатом Говардом Ли.

В целом жизнь актрисы сложилась успешно. Она не сломалась и прожила до 70 лет, но если бы в тот день болеющая краснухой фанатка справилась с искушением нарушить изоляцию, и не заразила бы ни в чём неповинную беременную женщину, удалось бы избежать этой боли и ощущения непоправимости.

Дочь Джин с отцом

История Джин Тирни легла в основу детективного романа Агаты Кристи «Зеркало треснуло...». Вот только, в отличие от героини романа, актриса никому не мстила.

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