Олег Попов: почему самый известный клоун СССР сбежал на Запад

В СССР клоуна Олега Попова знали все – от мала до велика, он был очень популярным клоуном, одним из самых известных представителей этой цирковой профессии, наряду с Юрием Никулиным и Михаилом Румянцевым. Когда в 1991 году Олег Попов исчез с экранов телевизоров и цирковых арен развалившейся страны, уехав жить и работать в Германию, многие подумали, что клоун умер.

Трудное детство

В 2015 году, за год до своей смерти, знаменитый "Солнечный клоун" после почти четвертьвекового пребывания за границей вернулся в Россию, много выступал, получал награды. В многочисленных интервью ведущим отечественным СМИ он рассказал о своей жизни. Олег Попов родился за 11 лет до Великой Отечественной в подмосковной деревне, позже семья переехала в Москву, где будущий цирковой артист провел свое детство. Отца почти не помнил, потому что того по неясным причинам посадили в тюрьму, где он и умер. В чем обвиняли Попова-старшего, сын так толком и не узнал (или просто не хотел об этом говорить).

Военное детство у Олега Попова было голодное. По его словам, на поступление в цирковую школу юного слесаря полиграфического комбината «Правда», занимавшегося в кружке акробатики, в большей степени повлияла хлебная карточка – в школе выдавали на 100 граммов больше, чем на комбинате.

Солнечный клоун

Цирковое училище Олег Попов окончил в 1950 году, причем по профессии он был эквилибрист. Карьеру клоуна начинал в самарском цирке. Работал в труппе Михаила Румянцева (Карандаша), многому у него научился. Как вспоминал Попов, сценический образ «Солнечного клоуна» за ним закрепился с 1968 года после гастролей в Лондоне. Местная пресса тогда написала, что в столице Великобритании пасмурно, смог и туман, а приехал смешной парень из Советского Союза в рыжем парике, клетчатой кепке, полосатых штанах – и на лондонском цирковом манеже будто бы появилось солнце. Так прозвище Солнечный клоун перекочевало из Англии в СССР и сопровождало Олега Попова почти полвека, до конца его жизни.

Попов много гастролировал, в том числе, и за пределами СССР. По правилам того времени, советский гражданин, так часто отъезжавший за границу, обязательно должен был состоять в КПСС. Артиста настоятельно просили вступить в партию. Но клоуну, по его собственному признанию, всякий раз удавалось «косить под дурака» – благо, амплуа позволяло. Артист рассказывал «АиФ», что не он просил выезда в зарубежные страны, а его «просили поехать» – настолько он был популярен. Клоун с улыбкой вспоминал: однажды, во время очередных зарубежных гастролей, на арене цирка объявили: сегодня у Олега Попова день рождения. Заполненный до отказа зал в едином порыве, аплодируя, встал. Артисту передали конверт с чеком, где значилось «миллион...». Чек у Попова тут же отобрала директор советской труппы, сказав, что «это государственные деньги». На следующий день пошли в банк, чтобы его обналичить, а там пояснили: на чеке написано «Миллион улыбок». У Олега Попова было все, о чем только мог мечтать творческий человек, работающий в этом жанре. У него была самая высокая ставка, звание народного артиста СССР (1969 год), клоун четырежды награждался орденами (трижды – орденом Трудового Красного Знамени и еще орденом Ленина), Попов неоднократно получал цирковые награды.

«Никулин меня ревновал»

Тем не менее, в начале 90-х Олег Попов эмигрировал в Германию. Все его советские накопления на тот момент «сгорели» в результате денежной реформы, а назначенная государством пенсия составляла две тысячи рублей (по тому исчислению). В интервью НТВ в 2015 году 84-летний клоун, прибывший в Москву по личному приглашению министра культуры РФ Владимира Мединского, сказал, что это «не он забыл Родину, а Родина его забыла». Все эти 24 года Олег Попов вместе со второй женой Габриэлой гастролировал по Европе под псевдонимом «Счастливый Ганс» и о возвращении в Россию не помышлял.

Причиной отъезда из страны была и большая обида: Юрия Никулина назначили директором Московского цирка на Цветном бульваре, а Олег Попов оказался, по его словам, «на втором плане, хотя в цирке понимал больше [чем Никулин]». В интервью «АиФ» Попов говорил, что чувство несправедливости у него со временем только крепло – Никулин якобы его сильно ревновал к большому зарубежному успеху, которого у самого не было, не дал отпраздновать 60-летие в цирке на Цветном бульваре... Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин подтверждает, что это правда.

Но не вся: его отец Юрий Никулин на самом деле отказал Попову, но по той причине, что на время юбилея клоуна уже были подписаны контракты на выступления артистов, запланирована программа работы цирка. Если бы Олег Попов уведомил Никулина месяца за два до памятной даты, можно было бы что-то изменить, а отменять уже назначенные выступления цирковых трупп директор не собирался. Максим Никулин утверждает, что между его отцом и Олегом Поповым не было конкуренции, потому что у этих клоунов разные амплуа – Юрий Никулин – комический персонаж, а Попов – стопроцентный клоун. Но сложности в отношениях у них все же были, это Никулин-младший признает. ... Олег Попов умер в октябре 2016 года во время своих гастролей в Ростове-на-Дону. По решению жены и дочери похоронен в германском городе Эглофштайне, где он и жил после эмиграции из России.

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