Немецкая версия: 7 причин, почему Германия проиграла Вторую мировую войну

Причины победы СССР обсуждались уже не раз. Наши предки и правда герои - совершили практически невозможное.

Но кроме причин победы должны быть и причины поражения. И историков, по-прежнему, удивляет, как Германия, имея большой перевес в ресурсах и используя фактор неожиданности проиграла во Второй мировой. Давайте разберем, что об этом думают сами немцы.

У немцев в начале войны был значительный перевес в ресурсах. На момент начала войны у Германии и ее союзников – 4,3 млн человек личного состава, у СССР – 3,3 млн. Добавим к этому преимущество в оснащении и фактор неожиданности – на бумаге результат очевиден: победа немцев. Итак, мнение самих немцев: историков, журналистов и военачальников о причинах поражения Германии во Второй мировой.

Колебания между Москвой и Ленинградом

Главный этап войны – 1941 год, когда все могло решиться в пользу фашистов. Но они не смогли взять ни Москву ни Ленинград. Дальше война затянулась и СССР смог накопить силы и дать полноценный отпор.

На это сетовал генерал Вальтер Шаль де Больё, отмечая, что именно эта неуверенность командования сыграла ключевую роль в войне. Это не позволило развить успех, с которым немцы атаковали летом 1941 года.

Некомпетентность Гитлера

Можно долго копаться в нюансах тех или иных сражений и принятых решений, но основная проблема – это отсутствие у Гитлера серьезных компетенций военачальника. Он был большим авантюристом, это и влияло на ход войны. А авантюры не могут всегда заканчиваться успехом.

Война – сложное мероприятие, где сочетается стратегия, тактика, экономика и политика. Здесь не место авантюрным попыткам в стиле «повезет – не повезет».

В дальнейшем ситуация только ухудшалась. После того, как немцы не смогли взять Москву, Гитлер стал единоличным главой армии.

У Гитлера отсутствовала гибкость, необходимая в такой масштабной войне. Тут нужно учитывать длину фронта, уметь быстро перебрасывать войска на важные рубежи. В итоге, немцы тратили свои ресурсы бездарно, собирая их в ненужном месте в ненужное время и оголяя важные участки фронта, пишет военный историк Курт фон Типпельскирх.

Погода

Русский климат – первое, на что пытались свалить вину за поражение немцы. Они готовились воевать в условиях бездорожья и холода, но недооценили риски.

В октябре пошли ливни, началась распутица и армии буквально застряли в трясине. И войска, легко захватившие Киев, не успели помочь армии, которая атаковала Москву. Немцы потеряли время, а русские укрепили оборону столицы.

Серьезный урон нанесли и морозы. Начались уже в ноябре, а зимой столбик термометра опустился ниже отметки -40 градусов. Но зачем винить погоду, если сами не готовы? Гитлер был уверен в быстрой победе и легкомысленно отправил солдат без зимнего обмундирования. Как итог – почти треть немцев обморозило ноги. Он не сомневался, что захватит СССР до наступления зимы. Готовь сани летом и изучай фольклор тех, на кого нападаешь! Может и почерпнешь народной мудрости, а заодно и изучишь противника.

Русские холода заморозили не только немецких солдат, но и технику. Ломалось все – замерзала смазка в стрелковом оружии, тормозная жидкость в технике. Повсеместно отказывали пушки.

Боевой дух

Это причину мы знаем и сами. Признают ее и немцы.

В начале войны фашисты превосходили СССР по человеческим ресурсам. Но советские солдаты бились самоотверженно, на каждом клочке земли.

Во времена войны 10 человек, решивших биться до победного конца, стоят несколько сотен слабо мотивированных солдат. Что и случилось. Разбили нашу дивизию? Ушел в партизаны! Кончились патроны? Дожму врага рогатиной!

У немцев были большие проблемы на нашей территории. Они не привыкли к такому сопротивлению. В Европе мирное население и солдаты легко сдавались и в целом были готовы признать власть более сильного врага.

Германия ставила на свои ресурсы и недооценила мобилизацию СССР

Фашисты были уверены в легкой победе за счет превосходства в ресурсах. И тут уже дело не в Гитлере. Все командование Германии было уверено в легком сценарии победы.

Все казалось логичным. Быстрый захват важных территорий – важных сельскохозяйственных площадей и производственных площадок. СССР в начале войны потерял до 60% промышленных мощностей. При том, что изначально военных ресурсов меньше. Это полный крах!

Но СССП в считанные месяцы мобилизовал ресурсы, наладил производство в тылу. Заводы ставили в чистом поле под дождем, и они работали! Исправно выпускали военную технику и отправляли на фронт. Работа советского тыла во время войны – это фантастика! Я думаю, даже Сталин не смог бы этого предсказать, куда уж Гитлеру.

Война на два фронта

Немецкие историки сетуют, что СССР мог позволить мобилизовать все ресурсы против фашистов, в то время, как Германия должна была держать границы на Западе. Германия бросила в наступление на СССР 145 дивизий, а 38 остались на западном фронте.

Ну что тут сказать?! А зачем полезли то? Что второй фронт тоже имеет значение – это было очевидно в начале войны.

Да и вообще, когда ты объединил против себя крупнейшие державы мира, на какой результат ты рассчитывал? Никогда в истории человечества война против всех не давала результат. Даже всесильные римляне активно ссорили своих соседей друг с другом и старались замириться и подкупить часть врагов, чтобы не воевать на два фронта.

Сталинград

Про ошибки в начале войны я уже писал выше. Ленинград не взяли, на юге затормозились, а от Москвы фашисты и вовсе были отброшены назад. Но роковая ошибка была совершена в 1942 году.

Немцы направили удар на юг. Они были уверены, что легко захватят Сталинград и отрежут СССР от Кавказа. А без нефти у советских войск будут большие проблемы.

Немцы недооценили возможности советской армии по обороне Сталинграда. На бумаге снова все выглядело красиво. В июле 1942 году на Сталинград двинулась армия Паулюса – 270 тыс солдат и 700 танков. У нашей группировки в Сталинграде было 160 тыс солдат и 400 танков. Но за год немцы могли бы научиться не верить одним цифрам! Или хваленый немецкий порядок не может предусмотреть такие вещи, как мотивация, отвага и агрессия людей, прижатых к стенке?

Генерал-майор Вермахта Ганс Дёрр в своей книге «Поход на Сталинград» пишет: «Сталинград должен войти в историю войн как величайшая ошибка, когда-либо совершенная военным командованием, как величайшее пренебрежение к живому организму своей армии, когда-либо проявленное руководством».

Источник : https://vk.com/popular_nauka

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении поучительны слова царского генерала Деникина, эмигрировавшего в США "Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение"!Как не парадоксально , но в этих словах много истины, несмотря на то , что в истории войн России ,пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.

Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против негоИ здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?

Именно поэтому трудно сказать, как бы закончилась эта война, ели бы немцы не вели себя так жетоко и зверски!Однако мало кто знает, что одной из причин жестокого отношения немцев к населению и пленным красноармейцам по утверждению историка Бориса Соколова был негласный приказ Сталина зверски расправляться с немецкими военнопленными!

По убеждению Сталина это должно было приостановить массовую сдачу в плен красноармейцев из-за боязни ответных жестоких мер со стороны немцев! Например, в октябре же 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.

Не надо также забывать, что если бы не это варварское постановление Сталина, то многие немцы, противостоящие идеологии Гитлера, перешли бы воевать против ненавистного им фашистского режима. Чего только стоит перебежчик вермахта Фриц Шменкель, который яростно воевал против фашистов и даже был посмертно удостоен почетного звания Героя Советского Союза!

Важно также отметить, что в этой войне победил не Сталин, как об этом думают слабоумные сталинисты, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны! Хотя о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага!

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь.

Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы!

На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

В настоящее время однозначно доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

Важно также ,что датой окончания Второй мировой войны считается 9 мая 1945 года, хотя на самом деле этот день был Днем Победы — тогда была подписана капитуляция. Официально же СССР закончил войну с Германией 21 января 1955 года, подписав мирное соглашение. Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 7 мая. Однако о капитуляции было официально объявлено на Западе и в Европе днем 8 мая, а на территории СССР — вечером 9 мая.

Война продолжалась до 1955 года, поскольку многие вопросы, которые касались юридического и дипломатического состояния войны, были окончательно решены между СССР, США и Великобританией лишь 21 января 1955 года. Целых 10 лет главы этих 3 государств решали главные детали судьбы Германии как государства. К примеру, будет ли она оставаться единой страной или же будет разделена.

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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